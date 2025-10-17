Una delle sfide più attese della Bundesliga è alle porte: il Bayern Monaco ospiterà il Borussia Dortmund sabato 18 ottobre alle ore 18:30 all'Allianz Arena. Questo "Klassiker" del calcio tedesco promette di offrire spettacolo e tensione dal primo all'ultimo minuto. I bavaresi cercano di mantenere la loro imbattibilità casalinga, mentre il Dortmund vuole tenere il passo della capolista.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Entrambi gli allenatori sembrano decisi a schierare le loro migliori formazioni.

Il Bayern Monaco dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1, affidandosi all'esperienza di Manuel Neuer tra i pali, sostenuto dalla linea difensiva composta da Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer e Sacha Boey. La mediana vedrà protagonisti Leon Goretzka e Joshua Kimmich, mentre Serge Gnabry, Luis Díaz ed Michael Olise agiranno a supporto dell’implacabile Harry Kane, punta di diamante dell'attacco.

Dall'altra parte, il Borussia Dortmund si prepara a rispondere con il modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Gregor Kobel, con il terzetto difensivo formato da Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini e Walder Anton. A centrocampo troviamo Felix Nmecha e Marcel Sabitzer, con Yan Couto e David Svensson sulle fasce.

Ad assistere il tandem offensivo ci saranno Karim Adeyemi e Maximilian Beier, mentre il ruolo di punta sarà affidato a Serhou Guirassy.

Quote di Bayern Monaco-Borussia Dortmund: i bavaresi partono favoriti

I bookmaker vedono il Bayern come nettamente favorito in questo Klassiker. William Hill quota la vittoria interna del Bayern a 1.36, il pareggio a 5.00 e un successo esterno del Dortmund a 7.00. Quote simili si registrano anche presso Bet365, che offre la vittoria del Bayern a 1.33, il pareggio a 5.50 e il colpo in trasferta dei gialloneri a 7.50.

Le statistiche di Harry Kane, Olise e gli uomini chiave del Dortmund

Il risultato della sfida passa inevitabilmente dai piedi di Harry Kane, il bomber britannico che ha fatto subito innamorare i tifosi del Bayern.

Con 11 gol in sole 6 presenze stagionali in Bundesliga, Kane si attesta su un eccezionale rating di 9.08 e in vista di questa gara punta ad arrivare quindi al dodicesimo gol in campionato.

Il giovane Michael Olise rappresenta una freccia al cuore della manovra bavarese, con 3 gol e un assist al suo attivo in 298 minuti di gioco. Il suo apporto al centrocampo è determinante, anche grazie a una percentuale di successo del 45% nei dribbling tentati.

Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, Maximilian Beier, nonostante la sua valutazione media di 6.53 nelle prime quattro apparizioni, mostra spiragli di talento con gol e assist all'attivo, mentre Serhou Guirassy ha già segnato 4 reti con un buon rating di 7.23. Infine, Karim Adeyemi, con il suo ritmo frizzante e capacità di creare superiorità numerica, può rappresentare una minaccia costante per la difesa bavarese.