Una delle sfide più attese della Bundesliga è alle porte: il Bayern Monaco ospiterà il Borussia Dortmund sabato 18 ottobre alle ore 18:30 all'Allianz Arena. Questo "Klassiker" del calcio tedesco promette di offrire spettacolo e tensione dal primo all'ultimo minuto. I bavaresi cercano di mantenere la loro imbattibilità casalinga, mentre il Dortmund vuole tenere il passo della capolista.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 7
17/10/2025 20:30
Union Berlin
VS
Borussia Mönchengladbach
18/10/2025 15:30
VfL Wolfsburg
VS
VfB Stuttgart
18/10/2025 15:30
FSV Mainz 05
VS
Bayer Leverkusen
18/10/2025 15:30
RB Leipzig
VS
Hamburger SV
18/10/2025 15:30
1. FC Heidenheim
VS
Werder Bremen
18/10/2025 15:30
1.FC Köln
VS
FC Augsburg
18/10/2025 18:30
Bayern München
VS
Borussia Dortmund
19/10/2025 15:30
SC Freiburg
VS
Eintracht Frankfurt
19/10/2025 17:30
FC St. Pauli
VS
1899 Hoffenheim

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Entrambi gli allenatori sembrano decisi a schierare le loro migliori formazioni.

Il Bayern Monaco dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1, affidandosi all'esperienza di Manuel Neuer tra i pali, sostenuto dalla linea difensiva composta da Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer e Sacha Boey. La mediana vedrà protagonisti Leon Goretzka e Joshua Kimmich, mentre Serge Gnabry, Luis Díaz ed Michael Olise agiranno a supporto dell’implacabile Harry Kane, punta di diamante dell'attacco.

Dall'altra parte, il Borussia Dortmund si prepara a rispondere con il modulo 3-4-2-1. In porta ci sarà Gregor Kobel, con il terzetto difensivo formato da Nico Schlotterbeck, Ramy Bensebaini e Walder Anton. A centrocampo troviamo Felix Nmecha e Marcel Sabitzer, con Yan Couto e David Svensson sulle fasce.

Ad assistere il tandem offensivo ci saranno Karim Adeyemi e Maximilian Beier, mentre il ruolo di punta sarà affidato a Serhou Guirassy.

Quote di Bayern Monaco-Borussia Dortmund: i bavaresi partono favoriti

I bookmaker vedono il Bayern come nettamente favorito in questo Klassiker. William Hill quota la vittoria interna del Bayern a 1.36, il pareggio a 5.00 e un successo esterno del Dortmund a 7.00. Quote simili si registrano anche presso Bet365, che offre la vittoria del Bayern a 1.33, il pareggio a 5.50 e il colpo in trasferta dei gialloneri a 7.50.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
6
6
0
0
25 / 3
22
18
W
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
6
4
2
0
12 / 4
8
14
D
W
W
W
W
3
RB Leipzig
6
4
1
1
8 / 8
0
13
D
W
W
W
W
4
VfB Stuttgart
6
4
0
2
8 / 6
2
12
W
W
W
L
W
5
Bayer Leverkusen
6
3
2
1
12 / 8
4
11
W
W
D
W
D
6
1.FC Köln
6
3
1
2
11 / 9
2
10
W
L
L
D
W
7
Eintracht Frankfurt
6
3
0
3
17 / 16
1
9
L
W
L
L
W
8
SC Freiburg
6
2
2
2
9 / 9
0
8
D
D
W
W
L
9
Hamburger SV
6
2
2
2
6 / 8
-2
8
W
D
W
L
L
10
FC St. Pauli
6
2
1
3
8 / 9
-1
7
L
L
L
W
W
11
1899 Hoffenheim
6
2
1
3
9 / 12
-3
7
L
D
L
W
L
12
Werder Bremen
6
2
1
3
9 / 14
-5
7
W
L
L
W
D
13
Union Berlin
6
2
1
3
8 / 13
-5
7
L
D
W
L
L
14
FC Augsburg
6
2
0
4
11 / 13
-2
6
W
L
L
L
L
15
VfL Wolfsburg
6
1
2
3
8 / 10
-2
5
L
L
L
D
D
16
FSV Mainz 05
6
1
1
4
5 / 10
-5
4
L
L
W
L
D
17
Borussia Mönchengladbach
6
0
3
3
5 / 12
-7
3
D
L
D
L
L
18
1. FC Heidenheim
6
1
0
5
4 / 11
-7
3
L
W
L
L
L

Le statistiche di Harry Kane, Olise e gli uomini chiave del Dortmund

Il risultato della sfida passa inevitabilmente dai piedi di Harry Kane, il bomber britannico che ha fatto subito innamorare i tifosi del Bayern.

Con 11 gol in sole 6 presenze stagionali in Bundesliga, Kane si attesta su un eccezionale rating di 9.08 e in vista di questa gara punta ad arrivare quindi al dodicesimo gol in campionato.

Il giovane Michael Olise rappresenta una freccia al cuore della manovra bavarese, con 3 gol e un assist al suo attivo in 298 minuti di gioco. Il suo apporto al centrocampo è determinante, anche grazie a una percentuale di successo del 45% nei dribbling tentati.

Per quanto riguarda il Borussia Dortmund, Maximilian Beier, nonostante la sua valutazione media di 6.53 nelle prime quattro apparizioni, mostra spiragli di talento con gol e assist all'attivo, mentre Serhou Guirassy ha già segnato 4 reti con un buon rating di 7.23. Infine, Karim Adeyemi, con il suo ritmo frizzante e capacità di creare superiorità numerica, può rappresentare una minaccia costante per la difesa bavarese.
© RIPRODUZIONE VIETATA