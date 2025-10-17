Sabato 18 ottobre, alle ore 15:30, la Red Bull Arena sarà il teatro della sfida tra RB Lipsia e Amburgo, valida per il settimo turno della Bundesliga 2025/26. I padroni di casa, determinati a proseguire il loro buon avvio di stagione, affronteranno un Amburgo desideroso di riscattarsi fuori casa.

Le probabili formazioni di RB Lipsia-Amburgo

L'RB Lipsia dovrebbe schierarsi con il consueto modulo 4-3-3, che vede tra i pali Peter Gulácsi e una difesa composta da Castello Lukeba e Willi Orban al centro, affiancati sugli esterni da David Raum e Ridle Baku.

In mediana, Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner e il giovane talento Aurel Ouédraogo sono pronti a far girare la squadra, mentre in avanti il trio offensivo sarà composto da Antonio Nusa, Rômulo e Johan Bakayoko.

L'Amburgo, invece, potrebbe optare per un 3-4-3, con Daniel Fernandes tra i pali e una retroguardia affidata a Luka Vušković, Jordan Torunarigha e Nicolas Capaldo. In mezzo al campo, Remberg e Sambi Lokonga cercheranno di dettare i tempi affiancati sulle fasce da Miro Muheim e Gocholeishvili. Il tridente d'attacco prevede Alexander Røssing-Lelesiit, Ransford-Yeboah Königsdörffer e Rayan Philippe pronti a sfruttare ogni occasione.

Quote di RB Lipsia-Amburgo: padroni di casa in vantaggio

Le quote dei bookmaker vedono il RB Lipsia come netto favorito. William Hill quota la vittoria del Lipsia a 1.40, il pareggio a 5.00 e il successo dell'Amburgo a 6.50.

Quote simili sono offerte da Bet365, con il successo dei padroni di casa a 1.42, il pareggio a 4.75 e la vittoria degli ospiti ancora a 6.50.

Le statistiche dei giocatori chiave: Nusa, Bakayoko e Rômulo in evidenza

Antonio Nusa, il 20enne norvegese dell'RB Lipsia, ha dimostrato finora il suo dinamismo a centrocampo.

In tre presenze ha collezionato 201 minuti, contribuendo con 60 passaggi e 5 dribbling riusciti su 16 tentativi. Nonostante non abbia ancora trovato il gol o assist, il suo impatto fisico nei duelli (31 totali, 18 vinti) è una risorsa importante per la squadra.

Johan Bakayoko, attaccante belga di 22 anni, ha segnato un gol nei suoi primi quattro incontri stagionali. Nei 282 minuti giocati, Bakayoko ha mostrato precisione nei passaggi con 85 passaggi completati e si è distinto anche in fase difensiva con 2 tackle eseguiti.

Rômulo, altra pedina offensiva dell'RB Lipsia, è finora riuscito a essere decisivo nei 309 minuti giocati, totalizzando 2 gol. Il brasiliano si è messo in evidenza con 10 tiri complessivi di cui 5 nello specchio della porta risultando così un'opzione fondamentale per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

L'Amburgo, dal canto suo, spera che i suoi giovani talenti possano brillare. Occhi puntati su Alexander Røssing-Lelesiit, attaccante norvegese di 18 anni che, pur senza gol all’attivo, ha dimostrato potenziale con i suoi dribbling riusciti e su Ransford-Yeboah Königsdörffer, robusto nei duelli (14 su 30 vinti) e pronto a trovare la via della rete.