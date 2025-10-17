La Voith-Arena di Heidenheim sarà lo scenario di un interessante confronto tra 1. FC Heidenheim e Werder Brema, in programma sabato 18 ottobre alle ore 15:30. La partita rappresenta il settimo turno della Bundesliga 2025/26, dove entrambe le compagini cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica. Il Werder Brema, con una tradizione calcistica ricca e prestigiosa, appare favorito, ma il Heidenheim giocherà davanti ai propri tifosi cercherà di sfruttare il fattore campo a suo favore.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Werder Brema

Il Heidenheim dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-5-1, affidandosi a Diant Ramaj tra i pali, con Siersleben, Mainka, Föhrenbach e Traorè a comporre la linea difensiva. A centrocampo, l'intasamento sarà garantito da Niehues, Schöppner, Dorsch, Kerber e il giovane Ibrahimovic.

In attacco, a tenere impegnata la difesa avversaria ci sarà Mikkel Kaufmann.

Il Werder Brema schiera un offensivo 4-3-3, con Karl Hein tra i pali e un pacchetto arretrato composto da Coulibaly, Friedl, Schmid e Sugawara. In mezzo al campo, l'organizzazione sarà affidata a Senne Lynen, Celik, e Puertas. Il tridente d'attacco vede protagonisti Patrice Covic, Mbangula e Njinmah.

Le quote di Heidenheim-Werder Brema: ospiti favoriti

Secondo i bookmaker, il Werder Brema è il favorito per portare a casa i tre punti. William Hill quota una vittoria in trasferta a 2.38, mentre il successo del Heidenheim può pagare 2.80. Il pareggio, sempre nelle stime di William Hill, è fissato a 3.40. Le quote di Bet365 presentano un quadro simile, con il Brema vincente quotato a 2.35, il Heidenheim a 2.88 e il segno X a 3.50.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
6
6
0
0
25 / 3
22
18
W
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
6
4
2
0
12 / 4
8
14
D
W
W
W
W
3
RB Leipzig
6
4
1
1
8 / 8
0
13
D
W
W
W
W
4
VfB Stuttgart
6
4
0
2
8 / 6
2
12
W
W
W
L
W
5
Bayer Leverkusen
6
3
2
1
12 / 8
4
11
W
W
D
W
D
6
1.FC Köln
6
3
1
2
11 / 9
2
10
W
L
L
D
W
7
Eintracht Frankfurt
6
3
0
3
17 / 16
1
9
L
W
L
L
W
8
SC Freiburg
6
2
2
2
9 / 9
0
8
D
D
W
W
L
9
Hamburger SV
6
2
2
2
6 / 8
-2
8
W
D
W
L
L
10
FC St. Pauli
6
2
1
3
8 / 9
-1
7
L
L
L
W
W
11
1899 Hoffenheim
6
2
1
3
9 / 12
-3
7
L
D
L
W
L
12
Werder Bremen
6
2
1
3
9 / 14
-5
7
W
L
L
W
D
13
Union Berlin
6
2
1
3
8 / 13
-5
7
L
D
W
L
L
14
FC Augsburg
6
2
0
4
11 / 13
-2
6
W
L
L
L
L
15
VfL Wolfsburg
6
1
2
3
8 / 10
-2
5
L
L
L
D
D
16
FSV Mainz 05
6
1
1
4
5 / 10
-5
4
L
L
W
L
D
17
Borussia Mönchengladbach
6
0
3
3
5 / 12
-7
3
D
L
D
L
L
18
1. FC Heidenheim
6
1
0
5
4 / 11
-7
3
L
W
L
L
L

Giocatori chiave da tenere d'occhio

Mikkel Kaufmann, il potente attaccante di Heidenheim, sarà uno dei protagonisti sotto la lente d'ingrandimento.

Il danese, nei sei incontri giocati, ha segnato 1 gol e fornito 1 assist, mettendo in mostra la sua abilità fisica e tecnica con 52 passaggi completati e 66 duelli disputati, di cui 27 vinti.

Il centrocampista Luca Kerber ha dato solidità a centrocampo per il Heidenheim con le sue 241 presenze in minuti. Kerber ha dato il suo contributo in termini di pressing con 19 duelli e ha una notevole precisione nei passaggi, registrando 48 totali.

Sul fronte Werder Brema, una delle stelle più brillanti è il giovane belga Samuel Mbangula. In cinque presenze ha già realizzato 2 gol e fornito un assist, dimostrando abilità di dribbling con 5 riusciti su 14 tentativi e una solida partecipazione al gioco di squadra con 139 passaggi completati.

Un altro elemento chiave del Werder è Justin Njinmah, che nei suoi 230 minuti di gioco ha già segnato 2 reti, confermandosi come una minaccia costante per le difese avversarie. Con 8 tiri totali, di cui 5 nello specchio, Njinmah rimane uno dei giocatori da sorvegliare attentamente per la difesa del Heidenheim.
