La Voith-Arena di Heidenheim sarà lo scenario di un interessante confronto tra 1. FC Heidenheim e Werder Brema, in programma sabato 18 ottobre alle ore 15:30. La partita rappresenta il settimo turno della Bundesliga 2025/26, dove entrambe le compagini cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica. Il Werder Brema, con una tradizione calcistica ricca e prestigiosa, appare favorito, ma il Heidenheim giocherà davanti ai propri tifosi cercherà di sfruttare il fattore campo a suo favore.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Werder Brema

Il Heidenheim dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-5-1, affidandosi a Diant Ramaj tra i pali, con Siersleben, Mainka, Föhrenbach e Traorè a comporre la linea difensiva. A centrocampo, l'intasamento sarà garantito da Niehues, Schöppner, Dorsch, Kerber e il giovane Ibrahimovic.

In attacco, a tenere impegnata la difesa avversaria ci sarà Mikkel Kaufmann.

Il Werder Brema schiera un offensivo 4-3-3, con Karl Hein tra i pali e un pacchetto arretrato composto da Coulibaly, Friedl, Schmid e Sugawara. In mezzo al campo, l'organizzazione sarà affidata a Senne Lynen, Celik, e Puertas. Il tridente d'attacco vede protagonisti Patrice Covic, Mbangula e Njinmah.

Le quote di Heidenheim-Werder Brema: ospiti favoriti

Secondo i bookmaker, il Werder Brema è il favorito per portare a casa i tre punti. William Hill quota una vittoria in trasferta a 2.38, mentre il successo del Heidenheim può pagare 2.80. Il pareggio, sempre nelle stime di William Hill, è fissato a 3.40. Le quote di Bet365 presentano un quadro simile, con il Brema vincente quotato a 2.35, il Heidenheim a 2.88 e il segno X a 3.50.

Giocatori chiave da tenere d'occhio

Mikkel Kaufmann, il potente attaccante di Heidenheim, sarà uno dei protagonisti sotto la lente d'ingrandimento.

Il danese, nei sei incontri giocati, ha segnato 1 gol e fornito 1 assist, mettendo in mostra la sua abilità fisica e tecnica con 52 passaggi completati e 66 duelli disputati, di cui 27 vinti.

Il centrocampista Luca Kerber ha dato solidità a centrocampo per il Heidenheim con le sue 241 presenze in minuti. Kerber ha dato il suo contributo in termini di pressing con 19 duelli e ha una notevole precisione nei passaggi, registrando 48 totali.

Sul fronte Werder Brema, una delle stelle più brillanti è il giovane belga Samuel Mbangula. In cinque presenze ha già realizzato 2 gol e fornito un assist, dimostrando abilità di dribbling con 5 riusciti su 14 tentativi e una solida partecipazione al gioco di squadra con 139 passaggi completati.

Un altro elemento chiave del Werder è Justin Njinmah, che nei suoi 230 minuti di gioco ha già segnato 2 reti, confermandosi come una minaccia costante per le difese avversarie. Con 8 tiri totali, di cui 5 nello specchio, Njinmah rimane uno dei giocatori da sorvegliare attentamente per la difesa del Heidenheim.