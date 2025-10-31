Il Betis affronterà il Maiorca il 2 novembre alle 21:00 all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, nel match valido per l’11ª giornata di Liga 2025/26. Una sfida che si preannuncia vibrante: entrambe le squadre cercano punti pesanti e diverse stelle in campo sono pronte a prendersi la scena.

Le probabili formazioni di Betis-Maiorca

Betis (4-2-3-1): Pau López; Natan, Marc Bartra, Ricardo Rodríguez, Héctor Bellerín; Pablo Fornals, Amrabat; Lo Celso, Ez Abde, Antony; Cucho.

Maiorca (4-4-2): Leo Román; Raíllo, Martin Valjent, Johan Mojica, Pablo Maffeo; Samú Costa, Manu Morlanes, Jan Virgili, Sergi Darder; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

Quote di Betis-Maiorca: favoriti i verdiblancos

I bookmaker vedono il Betis avanti nei pronostici. Su William Hill il successo interno dei biancoverdi è proposto a 1.62, con il pareggio a 3.80 e il colpo esterno del Maiorca a 5.00. Quotazioni simili su Bet365, che offre l’1 a 1.57, la X a 4.20 e il 2 a 5.25.

Un quadro che indica una sfida in cui gli andalusi dovranno fare la partita, spinti anche dal fattore campo.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Giovani Lo Celso resta uno dei punti di riferimento del Betis.

In questa stagione ha firmato 1 gol e 2 assist in 9 presenze, confermando il suo peso nella manovra offensiva con una media voto di 7.29 e qualità costante tra le linee.

Occhi puntati anche su Antony, il brasiliano che sta dando freschezza e imprevedibilità alla manovra andalusa. Con 2 reti in 6 apparizioni e 8 dribbling riusciti su 13, si è dimostrato incisivo ogni volta che è stato chiamato in causa.

Nel Maiorca, il leader è Vedat Muriqi: l’attaccante kosovaro ha già messo a segno 5 reti, accompagnate da una media voto di 6.97. Forte fisicamente e dominante nel gioco aereo, è spesso decisivo nei momenti chiave.

A centrocampo spicca Sergi Darder, che porta equilibrio e lettura tattica con 31 duelli vinti su 60.

Promette bene anche il giovane Mateo Joseph, autore di 2 gol e 1 assist, capace di rendersi pericoloso con un’ottima precisione al tiro (8 conclusioni su 13 nello specchio) e grande senso della posizione.