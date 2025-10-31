Il Betis affronterà il Maiorca il 2 novembre alle 21:00 all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, nel match valido per l’11ª giornata di Liga 2025/26. Una sfida che si preannuncia vibrante: entrambe le squadre cercano punti pesanti e diverse stelle in campo sono pronte a prendersi la scena.

Spain Flag
La Liga
Giornata 11
31/10/2025 21:00
Getafe
VS
Girona
01/11/2025 14:00
Villarreal
VS
Rayo Vallecano
01/11/2025 16:15
Atletico Madrid
VS
Sevilla
01/11/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Athletic Club
01/11/2025 21:00
Real Madrid
VS
Valencia
02/11/2025 14:00
Levante
VS
Celta Vigo
02/11/2025 16:15
Alaves
VS
Espanyol
02/11/2025 18:30
Barcelona
VS
Elche
02/11/2025 21:00
Real Betis
VS
Mallorca
03/11/2025 21:00
Oviedo
VS
Osasuna

Le probabili formazioni di Betis-Maiorca

Betis (4-2-3-1): Pau López; Natan, Marc Bartra, Ricardo Rodríguez, Héctor Bellerín; Pablo Fornals, Amrabat; Lo Celso, Ez Abde, Antony; Cucho.

Maiorca (4-4-2): Leo Román; Raíllo, Martin Valjent, Johan Mojica, Pablo Maffeo; Samú Costa, Manu Morlanes, Jan Virgili, Sergi Darder; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

Quote di Betis-Maiorca: favoriti i verdiblancos

I bookmaker vedono il Betis avanti nei pronostici. Su William Hill il successo interno dei biancoverdi è proposto a 1.62, con il pareggio a 3.80 e il colpo esterno del Maiorca a 5.00. Quotazioni simili su Bet365, che offre l’1 a 1.57, la X a 4.20 e il 2 a 5.25.

Un quadro che indica una sfida in cui gli andalusi dovranno fare la partita, spinti anche dal fattore campo.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
10
9
0
1
22 / 10
12
27
W
W
W
L
W
2
Barcelona
10
7
1
2
25 / 12
13
22
L
W
L
W
W
3
Villarreal
10
6
2
2
18 / 10
8
20
W
D
L
W
W
4
Atletico Madrid
10
5
4
1
18 / 10
8
19
W
W
D
W
W
5
Espanyol
10
5
3
2
14 / 11
3
18
W
W
L
D
D
6
Real Betis
10
4
4
2
15 / 12
3
16
L
D
W
W
W
7
Rayo Vallecano
10
4
2
4
12 / 10
2
14
W
W
W
L
L
8
Elche
10
3
5
2
11 / 10
1
14
L
D
L
W
D
9
Athletic Club
10
4
2
4
9 / 10
-1
14
L
D
W
L
D
10
Getafe
10
4
2
4
10 / 12
-2
14
W
L
L
D
D
11
Sevilla
10
4
1
5
17 / 16
1
13
L
L
W
W
L
12
Alaves
10
3
3
4
9 / 9
0
12
L
D
W
L
D
13
Celta Vigo
10
1
7
2
11 / 13
-2
10
W
D
D
L
D
14
Osasuna
10
3
1
6
9 / 12
-3
10
L
L
W
L
D
15
Levante
10
2
3
5
14 / 18
-4
9
D
L
W
D
L
16
Mallorca
10
2
3
5
11 / 15
-4
9
D
W
L
W
L
17
Real Sociedad
10
2
3
5
10 / 14
-4
9
W
D
L
L
W
18
Valencia
10
2
3
5
10 / 16
-6
9
L
D
L
L
D
19
Oviedo
10
2
1
7
7 / 19
-12
7
D
L
L
W
L
20
Girona
10
1
4
5
9 / 22
-13
7
D
L
W
D
D

Le statistiche dei protagonisti in campo

Giovani Lo Celso resta uno dei punti di riferimento del Betis.

In questa stagione ha firmato 1 gol e 2 assist in 9 presenze, confermando il suo peso nella manovra offensiva con una media voto di 7.29 e qualità costante tra le linee.

Occhi puntati anche su Antony, il brasiliano che sta dando freschezza e imprevedibilità alla manovra andalusa. Con 2 reti in 6 apparizioni e 8 dribbling riusciti su 13, si è dimostrato incisivo ogni volta che è stato chiamato in causa.

Nel Maiorca, il leader è Vedat Muriqi: l’attaccante kosovaro ha già messo a segno 5 reti, accompagnate da una media voto di 6.97. Forte fisicamente e dominante nel gioco aereo, è spesso decisivo nei momenti chiave.

A centrocampo spicca Sergi Darder, che porta equilibrio e lettura tattica con 31 duelli vinti su 60.

Promette bene anche il giovane Mateo Joseph, autore di 2 gol e 1 assist, capace di rendersi pericoloso con un’ottima precisione al tiro (8 conclusioni su 13 nello specchio) e grande senso della posizione.
