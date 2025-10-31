Al Santiago Bernabéu, Real Madrid e Valencia sono pronte a sfidarsi nella Liga questo sabato 1 novembre alle ore 21. I Blancos puntano a consolidare la propria posizione in vetta alla classifica, mentre i valenciani sono desiderosi di strappare un risultato al prestigioso avversario, a caccia di punti per migliorare una graduatoria attualmente molto deficitaria. I riflettori saranno puntati naturalmente sulla stelle di casa Kylian Mbappé, mentre Valencia si affiderà alla compattezza del gruppo.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Valencia

La formazione del Real Madrid scenderà in campo con un 4-3-3 equilibrato schierando: Courtois tra i pali; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Carreras a formare la linea difensiva; Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler a centrocampo, pronti a orchestrare il gioco; infine, tridente d’attacco con Vinícius Júnior sulla fascia, Mbappé centrale e Mastantuono pronto a completare la batteria offensiva.

Il Valencia risponderà con un classico 4-4-2, puntando forte sulla coesione del collettivo: Agirrezabala difenderà la porta; César Tárrega, Copete, José Gayà, Thierry Correia comporranno il muro davanti al portiere; il centrocampo vedrà Luis Rioja e Pepelu orchestrare le fila centrali, coadiuvati da Javi Guerra e Danjuma sugli esterni; davanti agirà la coppia Hugo Duro e Diego López.

Quote di Real Madrid-Valencia: blancos nettamente favoriti

I pronostici pendono decisamente in favore del Real Madrid, considerati i padroni di casa e i naturali favoriti dai bookmaker. William Hill valuta la vittoria del Real a una quota modesta di 1.18, il pareggio sale a 7.00, e la vittoria dei pipistrelli raggiunge 13.00.

Anche Bet365 non crede molto al colpo esterno, offrendo il successo dei Galacticos a 1.17, il pareggio fissato a 8.00 e la vittoria di Valencia ancora più quotata a 15.00.

Statistiche dei protagonisti attesi al Bernabéu

Kylian Mbappé è sicuramente il giocatore più atteso in questa sfida del Bernabéu.

Le sue cifre stagionali parlano chiaro: 11 gol in 10 presenze, dimostrando un rapporto quasi impressionante di un gol a partita, e un totale di 879 minuti in campo. La sua precisione nel tiro è evidenziata dai 22 tiri a segno su 37 tentati, e con 27 passaggi chiave continua a servire assistenza di qualità alla squadra, mettendo a disposizione anche 2 passaggi vincenti.

Anche Jude Bellingham ha già dimostrato qualità da leader tecnico: in 291 minuti giocati, ha segnato 1 gol e fornito 1 assist. Con 150 passaggi e 7 chiavi, Bellingham si conferma fulcro di creatività a centrocampo, aggiungendo solidità come dimostrato dai suoi 15 tackle vinti.

In casa Valencia, con 3 gol e 1 assist nei 714 minuti giocati, potrebbe essere importante il ruolo di Arnaut Danjuma.

Potente e dinamico, con 9 dei suoi 16 tiri finiti nello specchio, Danjuma può creare opportunità in qualsiasi momento della gara. La sua valutazione media di 6.8 riflette un contributo costante, grazie ai suoi 8 dribbling riusciti finora, dimostrando la capacità di sfidare le difese avversarie in cerca di varchi.