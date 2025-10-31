Al Santiago Bernabéu, Real Madrid e Valencia sono pronte a sfidarsi nella Liga questo sabato 1 novembre alle ore 21. I Blancos puntano a consolidare la propria posizione in vetta alla classifica, mentre i valenciani sono desiderosi di strappare un risultato al prestigioso avversario, a caccia di punti per migliorare una graduatoria attualmente molto deficitaria. I riflettori saranno puntati naturalmente sulla stelle di casa Kylian Mbappé, mentre Valencia si affiderà alla compattezza del gruppo.

Spain Flag
La Liga
Giornata 11
31/10/2025 21:00
Getafe
VS
Girona
01/11/2025 14:00
Villarreal
VS
Rayo Vallecano
01/11/2025 16:15
Atletico Madrid
VS
Sevilla
01/11/2025 18:30
Real Sociedad
VS
Athletic Club
01/11/2025 21:00
Real Madrid
VS
Valencia
02/11/2025 14:00
Levante
VS
Celta Vigo
02/11/2025 16:15
Alaves
VS
Espanyol
02/11/2025 18:30
Barcelona
VS
Elche
02/11/2025 21:00
Real Betis
VS
Mallorca
03/11/2025 21:00
Oviedo
VS
Osasuna

Le probabili formazioni di Real Madrid-Valencia

La formazione del Real Madrid scenderà in campo con un 4-3-3 equilibrato schierando: Courtois tra i pali; Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Carreras a formare la linea difensiva; Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler a centrocampo, pronti a orchestrare il gioco; infine, tridente d’attacco con Vinícius Júnior sulla fascia, Mbappé centrale e Mastantuono pronto a completare la batteria offensiva.

Il Valencia risponderà con un classico 4-4-2, puntando forte sulla coesione del collettivo: Agirrezabala difenderà la porta; César Tárrega, Copete, José Gayà, Thierry Correia comporranno il muro davanti al portiere; il centrocampo vedrà Luis Rioja e Pepelu orchestrare le fila centrali, coadiuvati da Javi Guerra e Danjuma sugli esterni; davanti agirà la coppia Hugo Duro e Diego López.

Quote di Real Madrid-Valencia: blancos nettamente favoriti

I pronostici pendono decisamente in favore del Real Madrid, considerati i padroni di casa e i naturali favoriti dai bookmaker. William Hill valuta la vittoria del Real a una quota modesta di 1.18, il pareggio sale a 7.00, e la vittoria dei pipistrelli raggiunge 13.00.

Anche Bet365 non crede molto al colpo esterno, offrendo il successo dei Galacticos a 1.17, il pareggio fissato a 8.00 e la vittoria di Valencia ancora più quotata a 15.00.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
10
9
0
1
22 / 10
12
27
W
W
W
L
W
2
Barcelona
10
7
1
2
25 / 12
13
22
L
W
L
W
W
3
Villarreal
10
6
2
2
18 / 10
8
20
W
D
L
W
W
4
Atletico Madrid
10
5
4
1
18 / 10
8
19
W
W
D
W
W
5
Espanyol
10
5
3
2
14 / 11
3
18
W
W
L
D
D
6
Real Betis
10
4
4
2
15 / 12
3
16
L
D
W
W
W
7
Rayo Vallecano
10
4
2
4
12 / 10
2
14
W
W
W
L
L
8
Elche
10
3
5
2
11 / 10
1
14
L
D
L
W
D
9
Athletic Club
10
4
2
4
9 / 10
-1
14
L
D
W
L
D
10
Getafe
10
4
2
4
10 / 12
-2
14
W
L
L
D
D
11
Sevilla
10
4
1
5
17 / 16
1
13
L
L
W
W
L
12
Alaves
10
3
3
4
9 / 9
0
12
L
D
W
L
D
13
Celta Vigo
10
1
7
2
11 / 13
-2
10
W
D
D
L
D
14
Osasuna
10
3
1
6
9 / 12
-3
10
L
L
W
L
D
15
Levante
10
2
3
5
14 / 18
-4
9
D
L
W
D
L
16
Mallorca
10
2
3
5
11 / 15
-4
9
D
W
L
W
L
17
Real Sociedad
10
2
3
5
10 / 14
-4
9
W
D
L
L
W
18
Valencia
10
2
3
5
10 / 16
-6
9
L
D
L
L
D
19
Oviedo
10
2
1
7
7 / 19
-12
7
D
L
L
W
L
20
Girona
10
1
4
5
9 / 22
-13
7
D
L
W
D
D

Statistiche dei protagonisti attesi al Bernabéu

Kylian Mbappé è sicuramente il giocatore più atteso in questa sfida del Bernabéu.

Le sue cifre stagionali parlano chiaro: 11 gol in 10 presenze, dimostrando un rapporto quasi impressionante di un gol a partita, e un totale di 879 minuti in campo. La sua precisione nel tiro è evidenziata dai 22 tiri a segno su 37 tentati, e con 27 passaggi chiave continua a servire assistenza di qualità alla squadra, mettendo a disposizione anche 2 passaggi vincenti.

Anche Jude Bellingham ha già dimostrato qualità da leader tecnico: in 291 minuti giocati, ha segnato 1 gol e fornito 1 assist. Con 150 passaggi e 7 chiavi, Bellingham si conferma fulcro di creatività a centrocampo, aggiungendo solidità come dimostrato dai suoi 15 tackle vinti.

In casa Valencia, con 3 gol e 1 assist nei 714 minuti giocati, potrebbe essere importante il ruolo di Arnaut Danjuma.

Potente e dinamico, con 9 dei suoi 16 tiri finiti nello specchio, Danjuma può creare opportunità in qualsiasi momento della gara. La sua valutazione media di 6.8 riflette un contributo costante, grazie ai suoi 8 dribbling riusciti finora, dimostrando la capacità di sfidare le difese avversarie in cerca di varchi.
