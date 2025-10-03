Il Borussia M’gladbach e il Friburgo si sfideranno nella sesta giornata della Bundesliga 2025/26. Il match è in programma domenica 5 ottobre alle 19:30 al Borussia-Park. Entrambe le squadre andranno a caccia di punti pesanti per la classifica, con i padroni di casa determinati a inseguire la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Borussia M’gladbach-SC Friburgo

Borussia M’gladbach: Nicolas – Scally, Diks, Elvedi (Chiarodia), Ullrich – Reitz, Engelhardt – Castrop, Stöger (Neuhaus), Netz – Tabakovic (Machino)

Friburgo: Atubolu – Treu (Kübler), Ginter, Lienhart, Makengo (Günter) – Eggestein, Osterhage – Beste, Manzambi, Grifo – Höler (Adamu / Matanovic)

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 6
03/10/2025 20:30
1899 Hoffenheim
VS
1.FC Köln
04/10/2025 15:30
Werder Bremen
VS
FC St. Pauli
04/10/2025 15:30
Borussia Dortmund
VS
RB Leipzig
04/10/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
Union Berlin
04/10/2025 15:30
FC Augsburg
VS
VfL Wolfsburg
04/10/2025 18:30
Eintracht Frankfurt
VS
Bayern München
05/10/2025 15:30
VfB Stuttgart
VS
1. FC Heidenheim
05/10/2025 17:30
Hamburger SV
VS
FSV Mainz 05
05/10/2025 19:30
Borussia Mönchengladbach
VS
SC Freiburg

Quote di Borussia M’gladbach-SC Friburgo: padroni di casa leggermente favoriti

I principali bookmaker del settore vedono il Borussia M’gladbach come favorito nella partita di domenica.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.20, il pareggio a 3.50 e il successo esterno del Friburgo a 3.00. Quote molto simili sono offerte da Bet365, con vittoria del Borussia M’gladbach a 2.25, il pari a 3.60 e la vittoria ospite sempre a 3.00. Questo equilibrio nelle quote rispecchia la competitività delle squadre, anche se il fattore campo potrebbe fare la differenza per il Borussia.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
5
5
0
0
22 / 3
19
15
W
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
5
4
1
0
11 / 3
8
13
W
W
W
W
D
3
RB Leipzig
5
4
0
1
7 / 7
0
12
W
W
W
W
L
4
Eintracht Frankfurt
5
3
0
2
17 / 13
4
9
W
L
L
W
W
5
VfB Stuttgart
5
3
0
2
7 / 6
1
9
W
W
L
W
L
6
Bayer Leverkusen
5
2
2
1
10 / 8
2
8
W
D
W
D
L
7
1.FC Köln
5
2
1
2
10 / 9
1
7
L
L
D
W
W
8
SC Freiburg
5
2
1
2
9 / 9
0
7
D
W
W
L
L
9
FC St. Pauli
5
2
1
2
8 / 8
0
7
L
L
W
W
D
10
1899 Hoffenheim
5
2
1
2
9 / 11
-2
7
D
L
W
L
W
11
Union Berlin
5
2
1
2
8 / 11
-3
7
D
W
L
L
W
12
VfL Wolfsburg
5
1
2
2
7 / 7
0
5
L
L
D
D
W
13
Hamburger SV
5
1
2
2
2 / 8
-6
5
D
W
L
L
D
14
FSV Mainz 05
5
1
1
3
5 / 6
-1
4
L
W
L
D
L
15
Werder Bremen
5
1
1
3
8 / 14
-6
4
L
L
W
D
L
16
FC Augsburg
5
1
0
4
8 / 12
-4
3
L
L
L
L
W
17
1. FC Heidenheim
5
1
0
4
4 / 10
-6
3
W
L
L
L
L
18
Borussia Mönchengladbach
5
0
2
3
5 / 12
-7
2
L
D
L
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave

Lukas Ullrich: proprio dal Borussia M’gladbach, il giovanissimo Lukas Ullrich, difensore classe 2004, ha collezionato 5 presenze in questo avvio di stagione, ritagliandosi spazio nella retroguardia del Gladbach.

I dati ufficiali confermano la crescita del giovane difensore, che resta in fase di maturazione

Jens Castrop: altro giocatore su cui i Fohlen possono contare è il giovane centrocampista Jens Castrop, 22 anni, nelle prime uscite stagionali ha trovato anche la via del gol. Si sta facendo notare per dinamismo e inserimenti, oltre al contributo in fase di recupero palla.

Vincenzo Grifo: per il SC Friburgo, il faro è Vincenzo Grifo, con 5 presenze e 2 gol messi a segno in questo avvio di Bundesliga. Resta il principale punto di riferimento offensivo del Friburgo, capace di incidere sia in zona gol sia nella costruzione del gioco.

Junior Adamu: un altro elemento a cui prestare attenzione nel Friburgo è Junior Chukwubuike Adamu. In questo avvio di stagione ha già contribuito con un gol e un assist, confermandosi un’arma preziosa nelle ripartenze del Friburgo.
