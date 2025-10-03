Il Borussia M’gladbach e il Friburgo si sfideranno nella sesta giornata della Bundesliga 2025/26. Il match è in programma domenica 5 ottobre alle 19:30 al Borussia-Park. Entrambe le squadre andranno a caccia di punti pesanti per la classifica, con i padroni di casa determinati a inseguire la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Borussia M’gladbach-SC Friburgo

Borussia M’gladbach: Nicolas – Scally, Diks, Elvedi (Chiarodia), Ullrich – Reitz, Engelhardt – Castrop, Stöger (Neuhaus), Netz – Tabakovic (Machino)

Friburgo: Atubolu – Treu (Kübler), Ginter, Lienhart, Makengo (Günter) – Eggestein, Osterhage – Beste, Manzambi, Grifo – Höler (Adamu / Matanovic)

Quote di Borussia M’gladbach-SC Friburgo: padroni di casa leggermente favoriti

I principali bookmaker del settore vedono il Borussia M’gladbach come favorito nella partita di domenica.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.20, il pareggio a 3.50 e il successo esterno del Friburgo a 3.00. Quote molto simili sono offerte da Bet365, con vittoria del Borussia M’gladbach a 2.25, il pari a 3.60 e la vittoria ospite sempre a 3.00. Questo equilibrio nelle quote rispecchia la competitività delle squadre, anche se il fattore campo potrebbe fare la differenza per il Borussia.

Le statistiche dei giocatori chiave

Lukas Ullrich: proprio dal Borussia M’gladbach, il giovanissimo Lukas Ullrich, difensore classe 2004, ha collezionato 5 presenze in questo avvio di stagione, ritagliandosi spazio nella retroguardia del Gladbach.

I dati ufficiali confermano la crescita del giovane difensore, che resta in fase di maturazione

Jens Castrop: altro giocatore su cui i Fohlen possono contare è il giovane centrocampista Jens Castrop, 22 anni, nelle prime uscite stagionali ha trovato anche la via del gol. Si sta facendo notare per dinamismo e inserimenti, oltre al contributo in fase di recupero palla.

Vincenzo Grifo: per il SC Friburgo, il faro è Vincenzo Grifo, con 5 presenze e 2 gol messi a segno in questo avvio di Bundesliga. Resta il principale punto di riferimento offensivo del Friburgo, capace di incidere sia in zona gol sia nella costruzione del gioco.

Junior Adamu: un altro elemento a cui prestare attenzione nel Friburgo è Junior Chukwubuike Adamu. In questo avvio di stagione ha già contribuito con un gol e un assist, confermandosi un’arma preziosa nelle ripartenze del Friburgo.