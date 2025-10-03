La Bundesliga vedrà fronteggiarsi lo Stoccarda e il FC Heidenheim domenica 5 ottobre alle 15:30 alla MHPArena di Stoccarda, in un incontro valido per la sesta giornata. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi per il proprio percorso in campionato, con i padroni di casa favoriti secondo i bookmaker.

Quote: favoriti i padroni di casa, ma mai sottovalutare gli avversari

I bookmaker concordano nel ritenere i padroni di casa i favoriti per la vittoria.

William Hill quota il successo del Stoccarda a 1.44, il pareggio a 4.60, mentre una vittoria esterna del Heidenheim paga ben 6.00. Similmente, Bet365 offre la vittoria di casa a 1.42, il pareggio a 4.75 e il successo degli ospiti a 7.00.

Queste quote riflettono le attese su un potenziale predominio della formazione ospitante, ma nel calcio si sa: guai a dare per scontati esiti certi.

Statistiche dei giocatori chiave: tra esperienza e gioventù

Sul fronte dello Stoccarda, Ermedin Demirović si presenta come uno degli attaccanti più pericolosi della rosa con già 3 reti all'attivo nelle prime 5 partite della stagione, supportato da 1 assist.

Non solo una punta prolifica, ma anche un elemento capace di contribuire alla manovra collettiva, come dimostrano i suoi 60 passaggi completati, con 3 passaggi chiave e 15 duelli fisici vinti su 51.

Un altro giocatore da tenere d'occhio è Tiago Tomás. In 5 apparizioni, ha firmato una rete e ha mostrato una discreta precisione sotto porta con 8 tiri totali, di cui 4 nello specchio.

Dal lato dell'Heidenheim, Jan Schöppner, pur senza gol o assist all'attivo, si conferma una pedina affidabile a centrocampo grazie a una buona gestione dei tempi e capacità difensiva, come attestano i suoi 7 interventi riusciti e 8 intercetti.