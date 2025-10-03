La Bundesliga vedrà fronteggiarsi lo Stoccarda e il FC Heidenheim domenica 5 ottobre alle 15:30 alla MHPArena di Stoccarda, in un incontro valido per la sesta giornata. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi per il proprio percorso in campionato, con i padroni di casa favoriti secondo i bookmaker.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 6
03/10/2025 20:30
1899 Hoffenheim
VS
1.FC Köln
04/10/2025 15:30
Werder Bremen
VS
FC St. Pauli
04/10/2025 15:30
Borussia Dortmund
VS
RB Leipzig
04/10/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
Union Berlin
04/10/2025 15:30
FC Augsburg
VS
VfL Wolfsburg
04/10/2025 18:30
Eintracht Frankfurt
VS
Bayern München
05/10/2025 15:30
VfB Stuttgart
VS
1. FC Heidenheim
05/10/2025 17:30
Hamburger SV
VS
FSV Mainz 05
05/10/2025 19:30
Borussia Mönchengladbach
VS
SC Freiburg

Quote: favoriti i padroni di casa, ma mai sottovalutare gli avversari

I bookmaker concordano nel ritenere i padroni di casa i favoriti per la vittoria.

William Hill quota il successo del Stoccarda a 1.44, il pareggio a 4.60, mentre una vittoria esterna del Heidenheim paga ben 6.00. Similmente, Bet365 offre la vittoria di casa a 1.42, il pareggio a 4.75 e il successo degli ospiti a 7.00.

Queste quote riflettono le attese su un potenziale predominio della formazione ospitante, ma nel calcio si sa: guai a dare per scontati esiti certi.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
5
5
0
0
22 / 3
19
15
W
W
W
W
W
2
Borussia Dortmund
5
4
1
0
11 / 3
8
13
W
W
W
W
D
3
RB Leipzig
5
4
0
1
7 / 7
0
12
W
W
W
W
L
4
Eintracht Frankfurt
5
3
0
2
17 / 13
4
9
W
L
L
W
W
5
VfB Stuttgart
5
3
0
2
7 / 6
1
9
W
W
L
W
L
6
Bayer Leverkusen
5
2
2
1
10 / 8
2
8
W
D
W
D
L
7
1.FC Köln
5
2
1
2
10 / 9
1
7
L
L
D
W
W
8
SC Freiburg
5
2
1
2
9 / 9
0
7
D
W
W
L
L
9
FC St. Pauli
5
2
1
2
8 / 8
0
7
L
L
W
W
D
10
1899 Hoffenheim
5
2
1
2
9 / 11
-2
7
D
L
W
L
W
11
Union Berlin
5
2
1
2
8 / 11
-3
7
D
W
L
L
W
12
VfL Wolfsburg
5
1
2
2
7 / 7
0
5
L
L
D
D
W
13
Hamburger SV
5
1
2
2
2 / 8
-6
5
D
W
L
L
D
14
FSV Mainz 05
5
1
1
3
5 / 6
-1
4
L
W
L
D
L
15
Werder Bremen
5
1
1
3
8 / 14
-6
4
L
L
W
D
L
16
FC Augsburg
5
1
0
4
8 / 12
-4
3
L
L
L
L
W
17
1. FC Heidenheim
5
1
0
4
4 / 10
-6
3
W
L
L
L
L
18
Borussia Mönchengladbach
5
0
2
3
5 / 12
-7
2
L
D
L
L
D

Statistiche dei giocatori chiave: tra esperienza e gioventù

Sul fronte dello Stoccarda, Ermedin Demirović si presenta come uno degli attaccanti più pericolosi della rosa con già 3 reti all'attivo nelle prime 5 partite della stagione, supportato da 1 assist.

Non solo una punta prolifica, ma anche un elemento capace di contribuire alla manovra collettiva, come dimostrano i suoi 60 passaggi completati, con 3 passaggi chiave e 15 duelli fisici vinti su 51.

Un altro giocatore da tenere d'occhio è Tiago Tomás. In 5 apparizioni, ha firmato una rete e ha mostrato una discreta precisione sotto porta con 8 tiri totali, di cui 4 nello specchio.

Dal lato dell'Heidenheim, Jan Schöppner, pur senza gol o assist all'attivo, si conferma una pedina affidabile a centrocampo grazie a una buona gestione dei tempi e capacità difensiva, come attestano i suoi 7 interventi riusciti e 8 intercetti.

