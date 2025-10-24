Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco si preparano a incrociare i tacchetti il 25 ottobre 2025, alle 15:30, al Borussia-Park, per l'ottava giornata della Bundesliga. Il match vede i bavaresi come super favoriti, in una sfida che promette spettacolo e gol, grazie alla presenza di fuoriclasse come Harry Kane e Michael Olise.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco

Borussia Mönchengladbach (4-4-2): Moritz Nicolas; Friedrich, Nico Elvedi, Kevin Diks, Joe Scally; Yannik Engelhardt, Sander, Jens Castrop, Rocco Reitz; Florian Neuhaus, Haris Tabaković.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Manuel Neuer; Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Sacha Boey; Arijon Pavlović, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Michael Olise, Nicolas Jackson; Harry Kane.

Quote di Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco: i bavaresi nettamente avanti

I bookmaker propendono fortemente per una vittoria del Bayern Monaco. William Hill quota il successo dei bavaresi a 1.22, il pareggio a 6.50 e la vittoria del Borussia Mönchengladbach a 11.00. Stessi valori anche da Bwin e Bet365, che riflettono un pronostico di chiara superiorità per la squadra ospite nella trasferta al Borussia-Park.

Le statistiche dei giocatori chiave: focus sui protagonisti della sfida

Michael Olise: Brillante esterno del Bayern Monaco, Olise è già salito sui riflettori in questa stagione di Bundesliga con numeri impressionanti: 7 apparizioni, 4 gol e 2 assist.

Con una valutazione media di 7.91, il giovane talento francese si dimostra un ingranaggio fondamentale nello scacchiere offensivo di Tuchel.

Harry Kane: Il centravanti inglese è il faro guida del Bayern. Con 12 reti segnate in 7 partite, Kane non solo guida la classifica cannonieri, ma riveste il ruolo di catalizzatore nel gioco bavarese. La sua media valutativa di 8.74 ne fa il top player della rosa, pronto a insidiare la retroguardia del Mönchengladbach.

Franck Honorat: Per il Borussia, Honorat sarà chiamato a illuminare la fase offensiva della sua squadra. In 4 presenze ha mostrato lampi di qualità con un rating di 6.65. Dovrà migliorare la sua efficacia sotto porta e la concretezza nei passaggi chiave per supportare Tabaković.

Yannik Engelhardt: Altro protagonista per la squadra di casa, Engelhardt ha dimostrato solidità in mezzo al campo con 1 gol e 1 assist in 5 partite, mantenendo una media di 6.86. La sua capacità di interdire e far ripartire l'azione sarà cruciale contro un avversario dalle qualità tecniche come il Bayern.