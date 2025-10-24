Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco si preparano a incrociare i tacchetti il 25 ottobre 2025, alle 15:30, al Borussia-Park, per l'ottava giornata della Bundesliga. Il match vede i bavaresi come super favoriti, in una sfida che promette spettacolo e gol, grazie alla presenza di fuoriclasse come Harry Kane e Michael Olise.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 8
24/10/2025 20:30
Werder Bremen
VS
Union Berlin
25/10/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Bayern München
25/10/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
1. FC Heidenheim
25/10/2025 15:30
Eintracht Frankfurt
VS
FC St. Pauli
25/10/2025 15:30
FC Augsburg
VS
RB Leipzig
25/10/2025 15:30
Hamburger SV
VS
VfL Wolfsburg
25/10/2025 18:30
Borussia Dortmund
VS
1.FC Köln
26/10/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
SC Freiburg
26/10/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FSV Mainz 05

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco

Borussia Mönchengladbach (4-4-2): Moritz Nicolas; Friedrich, Nico Elvedi, Kevin Diks, Joe Scally; Yannik Engelhardt, Sander, Jens Castrop, Rocco Reitz; Florian Neuhaus, Haris Tabaković.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Manuel Neuer; Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Sacha Boey; Arijon Pavlović, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Michael Olise, Nicolas Jackson; Harry Kane.

Quote di Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco: i bavaresi nettamente avanti

I bookmaker propendono fortemente per una vittoria del Bayern Monaco. William Hill quota il successo dei bavaresi a 1.22, il pareggio a 6.50 e la vittoria del Borussia Mönchengladbach a 11.00. Stessi valori anche da Bwin e Bet365, che riflettono un pronostico di chiara superiorità per la squadra ospite nella trasferta al Borussia-Park.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
7
7
0
0
27 / 4
23
21
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
7
5
1
1
10 / 9
1
16
W
D
W
W
W
3
VfB Stuttgart
7
5
0
2
11 / 6
5
15
W
W
W
W
L
4
Borussia Dortmund
7
4
2
1
13 / 6
7
14
L
D
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
7
4
2
1
16 / 11
5
14
W
W
W
D
W
6
1.FC Köln
7
3
2
2
12 / 10
2
11
D
W
L
L
D
7
Eintracht Frankfurt
7
3
1
3
19 / 18
1
10
D
L
W
L
L
8
1899 Hoffenheim
7
3
1
3
12 / 12
0
10
W
L
D
L
W
9
Union Berlin
7
3
1
3
11 / 14
-3
10
W
L
D
W
L
10
SC Freiburg
7
2
3
2
11 / 11
0
9
D
D
D
W
W
11
Hamburger SV
7
2
2
3
7 / 10
-3
8
L
W
D
W
L
12
Werder Bremen
7
2
2
3
11 / 16
-5
8
D
W
L
L
W
13
FC Augsburg
7
2
1
4
12 / 14
-2
7
D
W
L
L
L
14
FC St. Pauli
7
2
1
4
8 / 12
-4
7
L
L
L
L
W
15
VfL Wolfsburg
7
1
2
4
8 / 13
-5
5
L
L
L
L
D
16
FSV Mainz 05
7
1
1
5
8 / 14
-6
4
L
L
L
W
L
17
1. FC Heidenheim
7
1
1
5
6 / 13
-7
4
D
L
W
L
L
18
Borussia Mönchengladbach
7
0
3
4
6 / 15
-9
3
L
D
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave: focus sui protagonisti della sfida

Michael Olise: Brillante esterno del Bayern Monaco, Olise è già salito sui riflettori in questa stagione di Bundesliga con numeri impressionanti: 7 apparizioni, 4 gol e 2 assist.

Con una valutazione media di 7.91, il giovane talento francese si dimostra un ingranaggio fondamentale nello scacchiere offensivo di Tuchel.

Harry Kane: Il centravanti inglese è il faro guida del Bayern. Con 12 reti segnate in 7 partite, Kane non solo guida la classifica cannonieri, ma riveste il ruolo di catalizzatore nel gioco bavarese. La sua media valutativa di 8.74 ne fa il top player della rosa, pronto a insidiare la retroguardia del Mönchengladbach.

Franck Honorat: Per il Borussia, Honorat sarà chiamato a illuminare la fase offensiva della sua squadra. In 4 presenze ha mostrato lampi di qualità con un rating di 6.65. Dovrà migliorare la sua efficacia sotto porta e la concretezza nei passaggi chiave per supportare Tabaković.

Yannik Engelhardt: Altro protagonista per la squadra di casa, Engelhardt ha dimostrato solidità in mezzo al campo con 1 gol e 1 assist in 5 partite, mantenendo una media di 6.86. La sua capacità di interdire e far ripartire l'azione sarà cruciale contro un avversario dalle qualità tecniche come il Bayern.
