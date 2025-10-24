La Premier League è pronta a offrire un'altra sfida entusiasmante con il Wolverhampton che ospita il Burnley al Molineux Stadium. Si giocherà il 26 ottobre, alle ore 15:00, un confronto che vedrà contrapposte due formazioni pronte a darsi battaglia per risalire dal fondo della classifica. Favoriti i padroni di casa secondo i bookmaker, che cercano ancora la prima vittoria in campionato.

England Flag
Premier League
Giornata 9
24/10/2025 21:00
Leeds
VS
West Ham
25/10/2025 16:00
Newcastle
VS
Fulham
25/10/2025 16:00
Chelsea
VS
Sunderland
25/10/2025 18:30
Manchester United
VS
Brighton
25/10/2025 21:00
Brentford
VS
Liverpool
26/10/2025 15:00
Bournemouth
VS
Nottingham Forest
26/10/2025 15:00
Wolves
VS
Burnley
26/10/2025 15:00
Arsenal
VS
Crystal Palace
26/10/2025 15:00
Aston Villa
VS
Manchester City
26/10/2025 17:30
Everton
VS
Tottenham

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Burnley

Wolves (4-3-3): Sam Johnstone; Krejčí, Santi Bueno, Hugo Bueno, Matt Doherty; André, João Gomes, Munetsi; Rodrigo Gomes, Larsen, Jhon Arias.

Burnley (4-2-3-1): Dúbravka; Estève, Axel Tuanzebe, Hartman, Kyle Walker; Florentino, Cullen; Ugochukwu, Jaidon Anthony, Tchaouna; Zian Flemming.

Quote di Wolverhampton-Burnley: i padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono il Wolverhampton come favorito della gara contro il Burnley. Bwin quota la vittoria interna a 1.98, il pareggio a 3.30 e il successo degli ospiti a 4.00. Percentuali simili sono proposte anche da William Hill e Bet365, che danno rispettivamente il trionfo dei Wolves a 1.95, la X a 3.30 e una vittoria del Burnley a 4.20 su Bet365.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
8
6
1
1
15 / 3
12
19
W
W
W
D
W
2
Manchester City
8
5
1
2
17 / 6
11
16
W
W
W
D
W
3
Liverpool
8
5
0
3
14 / 11
3
15
L
L
L
W
W
4
Bournemouth
8
4
3
1
14 / 11
3
15
D
W
D
D
W
5
Chelsea
8
4
2
2
16 / 9
7
14
W
W
L
L
D
6
Tottenham
8
4
2
2
14 / 7
7
14
L
W
D
D
W
7
Sunderland
8
4
2
2
9 / 6
3
14
W
L
W
D
D
8
Crystal Palace
8
3
4
1
12 / 8
4
13
D
L
W
W
D
9
Manchester United
8
4
1
3
11 / 12
-1
13
W
W
L
W
L
10
Brighton
8
3
3
2
12 / 11
1
12
W
D
W
D
L
11
Aston Villa
8
3
3
2
8 / 8
0
12
W
W
W
D
D
12
Everton
8
3
2
3
9 / 9
0
11
L
W
D
L
D
13
Brentford
8
3
1
4
11 / 12
-1
10
W
L
W
L
D
14
Newcastle
8
2
3
3
7 / 7
0
9
L
W
L
D
W
15
Fulham
8
2
2
4
8 / 12
-4
8
L
L
L
W
W
16
Leeds
8
2
2
4
7 / 13
-6
8
L
L
D
W
L
17
Burnley
8
2
1
5
9 / 15
-6
7
W
L
L
D
L
18
Nottingham Forest
8
1
2
5
5 / 15
-10
5
L
L
L
D
L
19
West Ham
8
1
1
6
6 / 18
-12
4
L
L
D
L
L
20
Wolves
8
0
2
6
5 / 16
-11
2
L
D
D
L
L

Giocatori chiave e statistiche da tenere d'occhio

Tra le fila dei Wolves, spicca la performance di Rodrigo Gomes.

L'esterno ha partecipato a 5 gare, segnando una rete e vivendo un discreto inizio di campionato. Con 243 minuti disputati e una valutazione media di 6.88, rappresenta un tassello importante per l'equilibrio della formazione. Assistente nelle manovre difensive, può contare anche su 6 tackle effettuati.

André, altro elemento fondamentale dei Wolves, ha totalizzato 535 minuti in 8 presenze con un rating medio di 6.75. Nonostante nessun gol segnato, il centrocampista ha contribuito alla fluidità del gioco con 270 passaggi completati e notevole resistenza nei duelli.

Jhon Arias, in cabina di regia, ha accumulato 436 minuti, distinguendosi per i suoi 8 passaggi chiave e 21 tackle con un voto medio di 6.74.

Per il Burnley, Jaidon Anthony ha iniziato alla grande questa stagione. Il versatile centrocampista ha segnato 4 gol in 8 partite, confermandosi un vero uomo squadra con una valutazione di 6.89. Ha distribuito 171 passaggi e realizzato 7 tiri nello specchio.

Anche Lesley Ugochukwu si presenta come potenziale differenziale per il Burnley, con 2 gol in 7 presenze e una valutazione di 6.96. La sua propensione all'intercetto e il contributo aereo nei duelli sono stati determinanti fino ad ora.
© RIPRODUZIONE VIETATA