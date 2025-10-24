La Premier League è pronta a offrire un'altra sfida entusiasmante con il Wolverhampton che ospita il Burnley al Molineux Stadium. Si giocherà il 26 ottobre, alle ore 15:00, un confronto che vedrà contrapposte due formazioni pronte a darsi battaglia per risalire dal fondo della classifica. Favoriti i padroni di casa secondo i bookmaker, che cercano ancora la prima vittoria in campionato.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Burnley

Wolves (4-3-3): Sam Johnstone; Krejčí, Santi Bueno, Hugo Bueno, Matt Doherty; André, João Gomes, Munetsi; Rodrigo Gomes, Larsen, Jhon Arias.

Burnley (4-2-3-1): Dúbravka; Estève, Axel Tuanzebe, Hartman, Kyle Walker; Florentino, Cullen; Ugochukwu, Jaidon Anthony, Tchaouna; Zian Flemming.

Quote di Wolverhampton-Burnley: i padroni di casa favoriti

I bookmaker vedono il Wolverhampton come favorito della gara contro il Burnley. Bwin quota la vittoria interna a 1.98, il pareggio a 3.30 e il successo degli ospiti a 4.00. Percentuali simili sono proposte anche da William Hill e Bet365, che danno rispettivamente il trionfo dei Wolves a 1.95, la X a 3.30 e una vittoria del Burnley a 4.20 su Bet365.

Giocatori chiave e statistiche da tenere d'occhio

Tra le fila dei Wolves, spicca la performance di Rodrigo Gomes.

L'esterno ha partecipato a 5 gare, segnando una rete e vivendo un discreto inizio di campionato. Con 243 minuti disputati e una valutazione media di 6.88, rappresenta un tassello importante per l'equilibrio della formazione. Assistente nelle manovre difensive, può contare anche su 6 tackle effettuati.

André, altro elemento fondamentale dei Wolves, ha totalizzato 535 minuti in 8 presenze con un rating medio di 6.75. Nonostante nessun gol segnato, il centrocampista ha contribuito alla fluidità del gioco con 270 passaggi completati e notevole resistenza nei duelli.

Jhon Arias, in cabina di regia, ha accumulato 436 minuti, distinguendosi per i suoi 8 passaggi chiave e 21 tackle con un voto medio di 6.74.

Per il Burnley, Jaidon Anthony ha iniziato alla grande questa stagione. Il versatile centrocampista ha segnato 4 gol in 8 partite, confermandosi un vero uomo squadra con una valutazione di 6.89. Ha distribuito 171 passaggi e realizzato 7 tiri nello specchio.

Anche Lesley Ugochukwu si presenta come potenziale differenziale per il Burnley, con 2 gol in 7 presenze e una valutazione di 6.96. La sua propensione all'intercetto e il contributo aereo nei duelli sono stati determinanti fino ad ora.