Il Turf Moor di Burnley si prepara a ospitare una sfida di grande interesse, con i Clarets pronti a sfidare l’Arsenal in uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Premier League. Sabato 1 novembre alle 16:00, i Gunners faranno visita alla formazione di casa con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

England Flag
Premier League
Giornata 10
01/11/2025 16:00
Fulham
VS
Wolves
01/11/2025 16:00
Burnley
VS
Arsenal
01/11/2025 16:00
Brighton
VS
Leeds
01/11/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Brentford
01/11/2025 16:00
Nottingham Forest
VS
Manchester United
01/11/2025 18:30
Tottenham
VS
Chelsea
01/11/2025 21:00
Liverpool
VS
Aston Villa
02/11/2025 15:00
West Ham
VS
Newcastle
02/11/2025 17:30
Manchester City
VS
Bournemouth
03/11/2025 21:00
Sunderland
VS
Everton

Probabili formazioni di Burnley-Arsenal

Il Burnley dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Dúbravka tra i pali.

In difesa linea a quattro composta da Estève, Axel Tuanzebe, Hartman e Kyle Walker. In mezzo al campo spazio a Florentino e Cullen, con Ugochukwu sulla trequarti. Sulle corsie agiranno Jaidon Anthony e Bruun Larsen, mentre Zian Flemming sarà il riferimento centrale dell’attacco dei Clarets.

L’Arsenal dovrebbe rispondere con un 4-3-3: David Raya tra i pali, linea difensiva formata da Gabriel Magalhães, Mosquera, Calafiori e Jurriën Timber. In cabina di regia spazio a Zubimendi, affiancato da Declan Rice ed Eze. Davanti, tridente di grande qualità con Trossard, Gyökeres e la stella Bukayo Saka.

Quote di Burnley-Arsenal: Gunners nettamente favoriti

William Hill propone il successo dell’Arsenal a 1.30, con il pareggio a 5.00 e la vittoria del Burnley a 11.00.

Linea simile su Bet365, che quota l’affermazione dei Gunners a 1.28, la X a 6.00 e il colpo interno dei Clarets a 9.50.

Numeri che raccontano un pronostico sbilanciato: l’Arsenal parte con i riflettori puntati e il ruolo da favorito designato.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
9
7
1
1
16 / 3
13
22
W
W
W
W
D
2
Bournemouth
9
5
3
1
16 / 11
5
18
W
D
W
D
D
3
Tottenham
9
5
2
2
17 / 7
10
17
W
L
W
D
D
4
Sunderland
9
5
2
2
11 / 7
4
17
W
W
L
W
D
5
Manchester City
9
5
1
3
17 / 7
10
16
L
W
W
W
D
6
Manchester United
9
5
1
3
15 / 14
1
16
W
W
W
L
W
7
Liverpool
9
5
0
4
16 / 14
2
15
L
L
L
L
W
8
Aston Villa
9
4
3
2
9 / 8
1
15
W
W
W
W
D
9
Chelsea
9
4
2
3
17 / 11
6
14
L
W
W
L
L
10
Crystal Palace
9
3
4
2
12 / 9
3
13
L
D
L
W
W
11
Brentford
9
4
1
4
14 / 14
0
13
W
W
L
W
L
12
Newcastle
9
3
3
3
9 / 8
1
12
W
L
W
L
D
13
Brighton
9
3
3
3
14 / 15
-1
12
L
W
D
W
D
14
Everton
9
3
2
4
9 / 12
-3
11
L
L
W
D
L
15
Leeds
9
3
2
4
9 / 14
-5
11
W
L
L
D
W
16
Burnley
9
3
1
5
12 / 17
-5
10
W
W
L
L
D
17
Fulham
9
2
2
5
9 / 14
-5
8
L
L
L
L
W
18
Nottingham Forest
9
1
2
6
5 / 17
-12
5
L
L
L
L
D
19
West Ham
9
1
1
7
7 / 20
-13
4
L
L
L
D
L
20
Wolves
9
0
2
7
7 / 19
-12
2
L
L
D
D
L

Le statistiche chiave: confronto tra Bruun Larsen e Gyökeres

Grande attenzione su Jacob Bruun Larsen, attaccante danese del Burnley.

Dopo un avvio complicato, con 365 minuti distribuiti in 7 presenze, è ancora alla ricerca del primo gol stagionale. Finora ha firmato 1 assist e viaggia con una media voto di 6.44, ma la sua qualità resta una risorsa su cui i Clarets contano per accendere la manovra offensiva.

Sul fronte opposto, Viktor Gyökeres rappresenta uno dei riferimenti principali dell’attacco dell’Arsenal. Lo svedese ha già messo a segno 3 reti in 9 appearance, per un totale di 757 minuti, con rating medio 6.43. Potenza fisica e capacità di attaccare la profondità lo rendono un fattore determinante nel sistema dei Gunners.

Da non dimenticare Bukayo Saka, costantemente tra i protagonisti dell’Arsenal. Con 2 gol, un rating medio di 7.31 e 16 dribbling riusciti su 27, oltre a 14 key passes, continua a essere una minaccia costante, capace di decidere la partita in qualsiasi momento.

Per il Burnley, attenzione anche a Lesley Ugochukwu: in 461 minuti ha già realizzato 2 gol, dimostrandosi un’arma preziosa con la sua aggressività e capacità di inserirsi. I 16 tackle messi a segno e 8 duelli vinti su 8 ne confermano l’efficacia nelle due fasi.
