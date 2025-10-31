Il Turf Moor di Burnley si prepara a ospitare una sfida di grande interesse, con i Clarets pronti a sfidare l’Arsenal in uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Premier League. Sabato 1 novembre alle 16:00, i Gunners faranno visita alla formazione di casa con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.

Probabili formazioni di Burnley-Arsenal

Il Burnley dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Dúbravka tra i pali.

In difesa linea a quattro composta da Estève, Axel Tuanzebe, Hartman e Kyle Walker. In mezzo al campo spazio a Florentino e Cullen, con Ugochukwu sulla trequarti. Sulle corsie agiranno Jaidon Anthony e Bruun Larsen, mentre Zian Flemming sarà il riferimento centrale dell’attacco dei Clarets.

L’Arsenal dovrebbe rispondere con un 4-3-3: David Raya tra i pali, linea difensiva formata da Gabriel Magalhães, Mosquera, Calafiori e Jurriën Timber. In cabina di regia spazio a Zubimendi, affiancato da Declan Rice ed Eze. Davanti, tridente di grande qualità con Trossard, Gyökeres e la stella Bukayo Saka.

Quote di Burnley-Arsenal: Gunners nettamente favoriti

William Hill propone il successo dell’Arsenal a 1.30, con il pareggio a 5.00 e la vittoria del Burnley a 11.00.

Linea simile su Bet365, che quota l’affermazione dei Gunners a 1.28, la X a 6.00 e il colpo interno dei Clarets a 9.50.

Numeri che raccontano un pronostico sbilanciato: l’Arsenal parte con i riflettori puntati e il ruolo da favorito designato.

Le statistiche chiave: confronto tra Bruun Larsen e Gyökeres

Grande attenzione su Jacob Bruun Larsen, attaccante danese del Burnley.

Dopo un avvio complicato, con 365 minuti distribuiti in 7 presenze, è ancora alla ricerca del primo gol stagionale. Finora ha firmato 1 assist e viaggia con una media voto di 6.44, ma la sua qualità resta una risorsa su cui i Clarets contano per accendere la manovra offensiva.

Sul fronte opposto, Viktor Gyökeres rappresenta uno dei riferimenti principali dell’attacco dell’Arsenal. Lo svedese ha già messo a segno 3 reti in 9 appearance, per un totale di 757 minuti, con rating medio 6.43. Potenza fisica e capacità di attaccare la profondità lo rendono un fattore determinante nel sistema dei Gunners.

Da non dimenticare Bukayo Saka, costantemente tra i protagonisti dell’Arsenal. Con 2 gol, un rating medio di 7.31 e 16 dribbling riusciti su 27, oltre a 14 key passes, continua a essere una minaccia costante, capace di decidere la partita in qualsiasi momento.

Per il Burnley, attenzione anche a Lesley Ugochukwu: in 461 minuti ha già realizzato 2 gol, dimostrandosi un’arma preziosa con la sua aggressività e capacità di inserirsi. I 16 tackle messi a segno e 8 duelli vinti su 8 ne confermano l’efficacia nelle due fasi.