Il Nottingham Forest ospiterà il Manchester United il 1 novembre al City Ground di Nottingham per la decima giornata della Premier League 2025/26. Prevista per le 16:00, la gara vedrà il Nottingham sfidare i Red Devils in uno scontro cruciale che testerà le ambizioni di entrambe le squadre sulla strada verso la vetta.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Manchester United

Nottingham Forest (4-2-3-1): Matz Sels; Murillo, N.

Milenković, Neco Williams, Nicolò Savona; E. Anderson, Douglas Luiz; M. Gibbs-White, Hudson-Odoi, Dan Ndoye; Igor Jesus.

Manchester United (3-4-2-1): S. Lammens; Matthijs De Ligt, Luke Shaw, Leny Yoro; Bruno Fernandes, Casemiro, Amad Diallo, Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; B. Šeško.

Quote del match: i Red Devils avanti nei pronostici

Secondo i quotisti, il Manchester United parte favorito in trasferta al City Ground. William Hill propone la vittoria degli ospiti a 2.10, mentre il pareggio è offerto a 3.60 e il successo dei padroni di casa a 3.20. Anche Bet365 è in linea con questa valutazione, quotando la vittoria del Manchester a 2.05, il pareggio a 3.75, e la vittoria del Nottingham Forest a 3.25.

Giocatori chiave: attesa per Mbeumo e compagni

Morgan Gibbs-White: Il centrocampista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, continua a rivestire un ruolo cruciale con 8 presenze da titolare in questa stagione.

Non ha ancora trovato il gol, ma il suo contributo si è visto in termini di assist e capacità di costruire gioco, avendo fornito un passaggio chiave in 9 occasioni.

Igor Jesus: L'attaccante brasiliano è spesso utilizzato come subentrante, ma il suo dinamismo offre un'alternativa preziosa. Con 8 presenze di cui solo una da titolare, resta un'incognita interessante se dovesse spuntare dal primo minuto.

Dan Ndoye: In 8 apparizioni stagionali, Ndoye ha già segnato un gol e offerto un assist, mettendo in mostra una buona capacità di inserimento e comodità con il pallone nei piedi, come dimostrano i suoi 15 dribbling tentati.

Matheus Cunha: Tra le fila dello United, Matheus Cunha ha dimostrato di saper incidere nei momenti giusti con il suo pragmatismo in attacco, avendo già messo a segno un gol e mantenendo un rating complessivo di 7.01.

Bryan Mbeumo: Il bomber camerunese è uno dei punti di forza del Manchester United. Ha partecipato a tutte le partite di questo inizio di stagione segnando 4 gol e fornendo un assist, dimostrando un'efficacia sotto porta notevole con 12 tiri su 19 totali finiti nello specchio.

Benjamin Šeško: L'attaccante sloveno offre fisicità e creatività in avanti, con 2 reti all'attivo e contributi che spesso originano dai suoi movimenti e passaggi chiave, dimostrando di saper leggere bene le azioni offensive avversarie.