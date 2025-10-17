Il Turf Moor sarà il palcoscenico della sfida tra Burnley e Leeds, in programma sabato 18 ottobre alle 16:00, valida per l’ottava giornata della Premier League 2025/26. Tutti gli occhi saranno puntati sul duello offensivo tra Calvert-Lewin e Tchaouna, pronti a guidare le rispettive squadre in una partita che promette intensità e spettacolo.

Le probabili formazioni di Burnley-Leeds

Entrambi gli allenatori sembrano avere le idee chiare in vista della sfida.

Il Burnley dovrebbe presentarsi con un 5-4-1, affidandosi a Martin Dúbravka tra i pali e a una linea difensiva composta da Tuanzebe, Laurent, Estève, Kyle Walker e Hartman.

In mezzo al campo spazio a Florentino e Josh Cullen, supportati da Ugochukwu e Bruun Larsen sulle corsie. In attacco, sarà Loum Tchaouna a guidare il reparto offensivo, cercando di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Il Leeds, invece, opterà per un modulo più offensivo, il 4-3-3, con Karl Darlow tra i pali. La difesa vedrà protagonisti Struijk, Rodon, Gudmundsson e Jayden Bogle. In cabina di regia agiranno Sean Longstaff, Anton Stach ed Ethan Ampadu, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin e Brenden Aaronson, pronti a sfidare la linea difensiva del Burnley in un duello ad alta intensità.

Quote di Burnley-Leeds: favoriti i bianchi

I bookmaker vedono il Leeds leggermente favorito in vista della sfida del Turf Moor.

William Hill quota la vittoria degli ospiti a 2.25, il pareggio a 3.20 e il successo del Burnley a 3.25. Valori simili anche su Bet365, che propone le stesse quote per le vittorie casalinga e ospite, mentre il pari sale leggermente a 3.25.

Numeri che riflettono un equilibrio sostanziale tra le due squadre, con però un lieve vantaggio sulla carta per il Leeds, chiamato a confermare le buone prestazioni delle ultime giornate.

Le statistiche dei giocatori chiave

Tra i protagonisti più attesi in casa Burnley spicca Josh Cullen.

Nelle sue 7 presenze stagionali, tutte da titolare, ha già messo a segno 1 gol e fornito 1 assist, totalizzando 592 minuti con una media voto di 7.21. A centrocampo rappresenta un perfetto equilibrio tra esperienza e dinamismo, come testimoniano i 320 passaggi completati e i 14 tackle vinti, elementi che lo rendono un perno imprescindibile nella costruzione del gioco.

Al suo fianco, Florentino garantisce solidità e copertura difensiva: in 297 minuti giocati, ha collezionato 18 tackle e 23 duelli vinti, oltre a 132 passaggi completati. La sua presenza consente al Burnley di mantenere equilibrio e compattezza tra i reparti.

Sul fronte Leeds, i riflettori sono puntati su Dominic Calvert-Lewin, riferimento offensivo della squadra.

L’attaccante inglese, con una media voto di 6.58, ha già realizzato 1 gol in 5 presenze, tentando 9 conclusioni totali (di cui 7 nello specchio). La sua forza nei duelli aerei — 62 disputati — rappresenta una delle armi principali contro la difesa avversaria.

Accanto a lui, Noah Okafor si sta mettendo in mostra con 2 gol in 309 minuti e un rating medio di 6.88. Partecipe nella manovra offensiva e incisivo nell’uno contro uno, ha completato 11 dribbling su 25 tentativi, confermandosi un elemento in grado di dare imprevedibilità all’attacco dei Whites.