Cercasi difensori in casa Juventus. L'infortunio di Gleison Bremer potrebbe avere delle ripercussioni anche sul fronte calciomercato con la Vecchia Signora che sta monitorando diversi profili per rinforzare il pacchetto arretrato. Sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza e tra questi spunta anche quello di Dayot Upamecano, difensore francese in forza al Bayern Monaco.

Juve su Upamecano, possibile sfida a Real e Barcellona

Il classe '98 potrebbe lasciare la Germania già nel mercato invernale visto il contratto in scadenza nel giugno 2026: il Bayern potrebbe prendere in considerazione delle offerte per gennaio, così da non perdere il calciatore a parametro zero.

Stando ad alcuni rumors, la Juve starebbe monitorando la situazione per capire i margini di manovra e poi eventualmente aprire una trattativa concreta. Una trattativa che al momento appare difficile, sia per la richiesta del club tedesco che si aggira attorno ai 30-35 milioni sia per la forte concorrenza sul centrale francese seguito da diversi top club europei come Real Madrid, Barcellona e Manchester United che potrebbero proporre un ingaggio superiore rispetto all'eventuale offerta bianconera. Upamecano rappresenterebbe un grande colpo per la Vecchia Signora e andrebbe a rinforzare la retroguardia sotto tutti i punti di vista. Infatti Upamecano è forte fisicamente, bravo nell'impostazione dal basso e soprattutto duttile, vista la sua capacità di ricoprire più ruoli come centrale, braccetto ma anche terzino.

Oltre al 27enne francese, il club bianconero valuta anche altri profili internazionali come Antonio Rudiger che potrebbe lasciare il Real già a gennaio visto il poco spazio e un contratto che scade nel giugno 2026. Resta viva anche la pista Beraldo, valutato attorno ai 20-25 milioni dal Paris Saint Germain.

Il Psg punta Tonali per l'estate, possibile offerta da 60 milioni

La Juventus continua a seguire Sandro Tonali. Il centrocampista italiano resta l'obiettivo numero uno per rinforzare la mediana nella prossima sessione estiva di calciomercato. Già la scorsa estate, il club bianconero ha provato ad intavolare una trattativa ma la resistenza del Newcastle ha bloccato ogni sorta di contatto. La situazione potrebbe cambiare a giugno dove la Vecchia Signora potrebbe provare un ulteriore tentativo.

La concorrenza sull'ex Milan non manca, con il Paris Saint Germain che sarebbe molto interessato al numero 8 italiano.

Stando ad alcune indiscrezioni, la società parigina sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni per convincere i Magipies a cedere il classe 2000. Una cifra che potrebbe esser maggiormente ritoccata per avvicinarsi ai 90-100 milioni richiesti dal club inglese. Una cifra che al momento la Juventus non può decidere di investire e che quindi si valuterebbero piste alternative per la mediana.