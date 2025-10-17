Una nuova sfida attende il Manchester City di Pep Guardiola, pronto a scendere in campo contro l'Everton all'Etihad Stadium di Manchester il 18 ottobre alle 16:00, per l'ottava giornata della Premier League 2025/26. Le due squadre si apprestano a sfidarsi con percorsi differenti in questa stagione, mentre gli Sky Blues sono mirati a rimettersi in corsa per le prime quattro posizioni, l'Everton cercherà un risultato che gli permetta di migliorare la propria posizione nella parte sinistra della classifica.

Le probabili formazioni di Manchester City-Everton

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Gvardiol, Dias, O'Reilly, Matheus Nunes; Nico González, Reijnders; Foden, Doku, Bernardo Silva; Haaland.

Everton (4-2-3-1): Pickford; Keane, Tarkowski, Mykolenko, O'Brien; Gueye, Garner; Dewsbury-Hall, Ndiaye, Alcaraz; Beto.

Quote di Manchester City-Everton: City nettamente favorito

I bookmaker vedono il Manchester City grande favorito in questo confronto.

Le quote di William Hill confermano questa previsione, offrendo la vittoria casalinga a 1.36, mentre un pareggio viene quotato a 4.75 e un colpo esterno dell'Everton è dato a 8.00. Bet365 si allinea, quotando la vittoria del City a 1.38, il pareggio a 5.00 e il successo dei Toffees a 7.50. La superiorità tecnica e il fattore campo sembrano propiziare una ennesima affermazione della squadra di casa.

Le statistiche dei giocatori chiave del City e dell'Everton

Erling Haaland è il faro offensivo del Manchester City.

Con un'incredibile media di 7.97, il norvegese ha già segnato 9 reti in 7 presenze, dimostrandosi ancora una volta l'uomo da battere in Premier League. Haaland vanta anche un assist, creando un impatto devastante per le difese avversarie.

Jérémy Doku, ala talentuosa del City, ha giocato un ruolo fondamentale con i suoi movimenti e tagli decisi. Con 7 apparizioni, ha collezionato 3 assist e incanta con i suoi dribbling, avendone completati 18 su 33 tentati. Doku si sta affermando come un valido supporto per l'attacco degli Sky Blues.

Sul fronte dell'Everton, Iliman Ndiaye si distingue con uno score di 3 gol e un assist, in 7 partite giocate. La sua capacità di inserirsi e il rating di 6.89 rendono chiaro perché sia un elemento chiave del gioco dei Toffees.

Inoltre, con un totale di 5 tiri nello specchio su altrettanti tentativi, dimostra un’efficacia sotto porta notevole.

Infine, Carlos Alcaraz, pur essendo stato utilizzato prevalentemente come subentrante, ha fatto registrare buone prestazioni. Con una media di 6.54, Alcaraz fornisce dinamismo e intraprendenza alla manovra offensiva dei Toffees, anche se dovrà incrementare il suo apporto in termini di gol e assist.