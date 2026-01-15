Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha espresso la sua gratitudine e l'ambizione di contribuire al successo del club. In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali, ha celebrato le sue 250 presenze in biancoceleste, sottolineando il valore del suo percorso.

Il traguardo delle 250 presenze

“Le 250 presenze con la Lazio? Mi fa piacere. Non è stato facile, sono andato via e poi sono tornato. Guardando indietro, sono contento e spero di portare la Lazio il più in alto possibile”. Cataldi ha descritto così il suo legame con il club, un rapporto fatto di un periodo lontano e di un ritorno che ha consolidato il suo ruolo nella squadra.

Il rapporto con Sarri

Il centrocampista ha poi parlato del suo rapporto con l’allenatore Maurizio Sarri: “A livello calcistico, c’è un legame più adatto alle mie caratteristiche. Spero che questa crescita continui”. Cataldi ha anche riflettuto sulla sua evoluzione personale: “Tra il mio ritorno nell’estate del 2018 e oggi sono passati un po’ di anni. Dopo i trenta, vivi tutto in maniera diversa, con più esperienza. Firenze è stata una tappa diversa rispetto alle precedenti”.

Il desiderio di giocare con Mihajlovic

Alla domanda su quale giocatore del passato avrebbe voluto avere al suo fianco, Cataldi ha risposto: “La Lazio ha avuto grandi giocatori e grandi uomini. Per quello che è stato e per la sua mancanza, avrei voluto giocare con Sinisa Mihajlovic.

Quando smetterò di giocare, potrò dire di aver avuto la fortuna di giocare con calciatori importanti. Radu è stata la persona che mi ha aiutato di più in campo, e ho giocato anche con Klose. Sono giocatori straordinari e figure importanti nella storia del calcio”.

La scalata nella classifica all-time

Un dato recente conferma l’importanza di Cataldi nella storia della Lazio: con 264 presenze totali, il centrocampista è al ventunesimo posto nella classifica all-time dei giocatori con più presenze, avendo superato Alessandro Nesta e con una sola presenza in meno di Marco Parolo. Questo traguardo testimonia la continuità del suo contributo al club.