Il Celtic di Glasgow ospiterà lo SC Braga il prossimo 2 ottobre alle 18:45 al Celtic Park, in una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League 2025. I biancoverdi di casa vorranno sfruttare il calore del loro pubblico per incamerare altri punti preziosi e trovare la prima vittoria nel girone.

Le probabili formazioni di Celtic-SC Braga

Celtic (4-2-3-1): Schmeichel; Donavan, Carter-Vickers, Scales, Tierney; McGregor, Engels; Nygren, Tounekti, Maeda; Iheanacho

Indisponibili: Jota (infortunio di lungo corso), Johnston (out), Trusty (in dubbio), Hatate (da valutare)

SC Braga (3-4-2-1): Hornicek; Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi; Gomez, De Salles, Moutinho, Lelo; Zalazar, Horta; El Ouazzani

Indisponibili: Dogeles (out), Noro (non al meglio)

Il Celtic, reduce dal pareggio in casa dell’Hibernian, punta a sfruttare il fattore Parkhead per mettere in difficoltà il Braga.

Rodgers dovrà valutare le condizioni di Hatate e Trusty, mentre Iheanacho sarà ancora il riferimento offensivo. Dall’altra parte i portoghesi, con Lagerbielke atteso da ex a Glasgow, cercano conferme dopo la vittoria con il Feyenoord: Horta ed El Ouazzani le principali armi offensive della squadra di Jorge.

Quote: Celtic in pole, ma Braga non è da sottovalutare

I bookmaker vedono il Celtic leggermente favorito nella sfida che li opporrà al team portoghese.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.95, un pareggio a 3.50 e il successo ospite di SC Braga a 3.60. Un trend analogo si riscontra nelle proposte di Bet365, con una quotazione di 1.91 per il Celtic vincente, 3.75 per il pareggio, ed infine 3.70 per un eventuale successo del Braga. Sarà dunque fondamentale per entrambe le squadre dimostrare in campo di meritare il favore del pronostico.

Le stelle in campo: attenzione a Maeda e gli assi di Braga

Nel roster del Celtic, l'attenzione sarà puntata su Daizen Maeda, l'attaccante giapponese.

Pur avendo giocato pochi minuti finora in Europa League in questa stagione (soli 45 minuti nella sua unica apparizione), Maeda è conosciuto per la sua capacità di scardinare le difese e portare dinamismo sulla fascia. La sua prestazione contro lo studio difensivo composto da esperti difensori del Braga potrebbe risultare determinante per il risultato del match.

Sebastian Tounekti e Kelechi Promise Ịheanachọ sono altre due pedine che il Celtic potrà usare per ribaltare la situazione. Tounekti, pur con un esordio ancora da aspettare realmente in termini di leadership, ha già dimostrato un'apprezzabile precisione nei passaggi (31 in totale), mentre Kelechi ha colpito in maniera positiva entrando dalla panchina nella sua prima uscita, segnando un gol su tre tiri in porta.

Dall'altra parte, il Braga conta su una formazione ben organizzata e abituata alle sfide europee. Rodrigo Zalazar e Ricardo Horta sono giocatori che potranno offrire varianti tattiche e qualità: Zalazar si è distinto per la sua abilità nel vincere duelli (8 su 14), mentre Horta aggiunge esperienza e visione di gioco, capace di esibire precisione nei passaggi chiave e un tackle vincente nel reparto avanzato.

Infine, Amine El Ouazzani rappresenta un elemento da non trascurare, avendo partecipato in quattro apparizioni europee e risultato il migliore nei duelli vinti (5 su 9), offrendo soluzioni alternative con la sua fisicità e determinazione nei contrasti ravvicinati.