Giovedì 2 ottobre alle ore 21, l'Estadio Abanca-Balaídos sarà teatro dell'incontro tra Celta Vigo e PAOK Salonicco, valido per il secondo turno della fase a gironi dell'UEFA Europa League 2025-2026. Alla ricerca di punti importanti per la qualificazione, il Celta Vigo cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo.

World Flag
UEFA Europa League
League Stage - 2
02/10/2025 18:45
Celtic
VS
SC Braga
02/10/2025 18:45
Panathinaikos
VS
GO Ahead Eagles
02/10/2025 18:45
Ludogorets
VS
Real Betis
02/10/2025 18:45
Bologna
VS
SC Freiburg
02/10/2025 18:45
Fenerbahce
VS
Nice
02/10/2025 18:45
Brann
VS
Utrecht
02/10/2025 18:45
FCSB
VS
BSC Young Boys
02/10/2025 18:45
Plzen
VS
Malmo FF
02/10/2025 18:45
AS Roma
VS
Lille
02/10/2025 21:00
FC Basel 1893
VS
VfB Stuttgart
02/10/2025 21:00
Genk
VS
Ferencvarosi TC
02/10/2025 21:00
Lyon
VS
Red Bull Salzburg
02/10/2025 21:00
FC Porto
VS
FK Crvena Zvezda
02/10/2025 21:00
Maccabi Tel Aviv
VS
Dinamo Zagreb
02/10/2025 21:00
Nottingham Forest
VS
FC Midtjylland
02/10/2025 21:00
Sturm Graz
VS
Rangers
02/10/2025 21:00
Celta Vigo
VS
PAOK
02/10/2025 21:00
Feyenoord
VS
Aston Villa

La vittoria del Celta Vigo secondo i bookmaker

I bookmaker vedono il Celta Vigo decisamente favorito per la vittoria.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.73, mentre il pareggio è dato a 3.70 e il successo del PAOK si attesta su 4.60. Quote similari da Bet365, che offre il successo del Celta a 1.73, pari a 3.80 e vittoria del PAOK a 4.75.

World Flag
UEFA Europa League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Panathinaikos
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
2
Dinamo Zagreb
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
3
FC Midtjylland
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
4
AS Roma
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
5
Ludogorets
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
6
Lille
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
7
SC Freiburg
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
8
VfB Stuttgart
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
9
Genk
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
10
Lyon
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
11
FC Porto
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
12
FCSB
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
13
Aston Villa
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
14
SC Braga
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Nottingham Forest
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
16
Real Betis
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
17
Plzen
1
0
1
0
1 / 1
0
1
D
18
Celtic
1
0
1
0
1 / 1
0
1
D
19
FK Crvena Zvezda
1
0
1
0
1 / 1
0
1
D
20
Ferencvarosi TC
1
0
1
0
1 / 1
0
1
D
21
PAOK
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Maccabi Tel Aviv
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Celta Vigo
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
24
Brann
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
25
FC Basel 1893
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Nice
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Malmo FF
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
28
Bologna
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
29
Red Bull Salzburg
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
30
Feyenoord
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
31
Utrecht
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
32
Rangers
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
33
GO Ahead Eagles
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
34
Fenerbahce
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
35
Sturm Graz
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
36
BSC Young Boys
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L

Giocatori chiave: capacità e statistiche in rilievo

Il Celta Vigo conta su diversi elementi di talento che possono fare la differenza in una competizione come l’Europa League.

Óscar Mingueza, centrocampista versatile e duttile, nella precedente uscita stagionale europea ha registrato una valutazione di 7.5, dimostrando abilità sia nel contenimento che nella gestione del possesso. Con 96 minuti già nelle gambe, si è distinto per 5 tackle vincenti e un’elevata precisione nei passaggi, con 56 completati.

Un altro elemento che potrebbe rivelarsi cruciale è Borja Iglesias, attaccante del Celta che, entrato come sostituto nei minuti decisivi, ha lasciato il segno con un gol e una performance valutata 7.3. La sua capacità di capitalizzare le opportunità in area lo rende un avversario temibile per qualsiasi difesa.

Nonostante una prestazione meno brillante in termini di valutazione, Iago Aspas è sempre importante per il Celta.

Infine, Bryan Zaragoza, in minor misura, ha dimostrato con la sua capacità di dribbling (successo in 1 su 3 tentativi) di poter aggiungere un'arma in più all’attacco del Celta, sebbene debba ancora trovare maggiore continuità a questi livelli.
