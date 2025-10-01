Giovedì 2 ottobre alle ore 21, l'Estadio Abanca-Balaídos sarà teatro dell'incontro tra Celta Vigo e PAOK Salonicco, valido per il secondo turno della fase a gironi dell'UEFA Europa League 2025-2026. Alla ricerca di punti importanti per la qualificazione, il Celta Vigo cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo.

La vittoria del Celta Vigo secondo i bookmaker

I bookmaker vedono il Celta Vigo decisamente favorito per la vittoria.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.73, mentre il pareggio è dato a 3.70 e il successo del PAOK si attesta su 4.60. Quote similari da Bet365, che offre il successo del Celta a 1.73, pari a 3.80 e vittoria del PAOK a 4.75.

Giocatori chiave: capacità e statistiche in rilievo

Il Celta Vigo conta su diversi elementi di talento che possono fare la differenza in una competizione come l’Europa League.

Óscar Mingueza, centrocampista versatile e duttile, nella precedente uscita stagionale europea ha registrato una valutazione di 7.5, dimostrando abilità sia nel contenimento che nella gestione del possesso. Con 96 minuti già nelle gambe, si è distinto per 5 tackle vincenti e un’elevata precisione nei passaggi, con 56 completati.

Un altro elemento che potrebbe rivelarsi cruciale è Borja Iglesias, attaccante del Celta che, entrato come sostituto nei minuti decisivi, ha lasciato il segno con un gol e una performance valutata 7.3. La sua capacità di capitalizzare le opportunità in area lo rende un avversario temibile per qualsiasi difesa.

Nonostante una prestazione meno brillante in termini di valutazione, Iago Aspas è sempre importante per il Celta.

Infine, Bryan Zaragoza, in minor misura, ha dimostrato con la sua capacità di dribbling (successo in 1 su 3 tentativi) di poter aggiungere un'arma in più all’attacco del Celta, sebbene debba ancora trovare maggiore continuità a questi livelli.