La situazione della Ternana resta sempre più intricata e carica di tensione, tra campo e questioni extra-sportive che stanno incidendo pesantemente sul futuro del club. Nelle ultime settimane si è passati da una lotta salvezza complicata ma ancora aperta, a uno scenario decisamente più incerto, dove a dominare non sono più solo i risultati, ma soprattutto le decisioni che arrivano fuori dal terreno di gioco.

La classifica, già delicata, rischia infatti di essere stravolta da dinamiche che poco hanno a che vedere con il calcio giocato. Il club rossoverde si trova in una posizione sospesa, con tifosi e addetti ai lavori che attendono sviluppi decisivi per capire quale sarà il destino della squadra.

In questo contesto, ogni aggiornamento assume un peso enorme, perché può cambiare radicalmente gli equilibri della corsa salvezza.

Le novitá indiretta

Aggiornamento del Sindaco in tarda mattinata: Il sindaco Stefano Bandecchi ha invitato gli imprenditori locali a unirsi per rilanciare il club, sottolineando anche la possibilità di separare il ramo sportivo da quello societario e guardare con fiducia al futuro: "Credo sia arrivato il momento per gli imprenditori ternani di iniziare a fare gruppo. Ci sono persone che hanno la volontà di rilanciare la Ternana Calcio e credo che questa volta la cordata debba essere quasi esclusivamente di Terni. Deve esserci la possibilità di spendere soldi e garantire un nuovo percorso al club.

Il curatore fallimentare potrà "staccare" il ramo d'azienda calcistico da quello societario e sarà un grande vantaggio. Forse possiamo anche evitare penalizzazioni e il prossimo potrebbe essere un grande campionato. Come questo, dove la squadra può ancora puntare alla Serie B".

Interviene Ferrero: Sulla situazione è intervenuto anche Massimo Ferrero, che ha espresso forte rammarico per l’evoluzione negativa della stagione: "Questo finale non mi appartiene. Stavamo andando alla grande. Stavamo portando la Ternana là dove merita: al successo, alla vittoria, persino del derby. Stavamo portando gioia e calcio. Poi i Rizzo sono stati malconsigliati e sono iniziate le pallonate. "

Novità sul settore giovanile. Intanto, dal punto di vista sportivo, arriva un segnale di normalità: da domani riprenderanno regolarmente le attività del settore giovanile, come comunicato dal club.