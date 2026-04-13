La Juventus guarda al futuro e inizia a muovere i primi passi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Tra le priorità della dirigenza bianconera ci sarebbe il rafforzamento del reparto difensivo, con l’obiettivo di aggiungere esperienza e qualità a una retroguardia che ha alternato buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome che avrebbe scalato rapidamente le gerarchie è quello di Kim Min-Jae, centrale sudcoreano del Bayern Monaco. Un profilo di spessore internazionale, già protagonista in Serie A, che rappresenterebbe una soluzione immediata per alzare il livello della difesa juventina.

L’operazione, ancora nelle fasi preliminari, sarebbe sostenuta anche da un fattore determinante: la stima di Luciano Spalletti, che conosce bene il giocatore e ne apprezza le qualità tecniche e caratteriali.

Spalletti spinge per il ritorno in Serie A

Il tecnico bianconero avrebbe indicato Kim come uno dei rinforzi ideali per la prossima stagione. Spalletti lo ha già allenato ai tempi del Napoli, quando i due furono protagonisti di una stagione straordinaria culminata con la conquista dello scudetto dominando il campionato. In quell’annata, il difensore coreano si impose come uno dei migliori centrali d’Europa, grazie a forza fisica, letture difensive e capacità di impostazione. Al Bayern Monaco, invece, la sua esperienza non ha avuto lo stesso impatto: tra problemi fisici e le scelte tecniche di Kompany, Kim ha vissuto spesso un ruolo da comprimario.

Una situazione che avrebbe spinto il giocatore a valutare con interesse un possibile cambio di scenario. Il ritorno in Italia, in un contesto che conosce e con un allenatore che lo stima, rappresenterebbe una soluzione gradita anche al diretto interessato.

Costi e possibili cessioni per finanziare l’affare

Dal punto di vista economico, l’operazione potrebbe concretizzarsi per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Una somma importante ma non proibitiva per la Juventus, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. In alternativa, i bianconeri potrebbero finanziare l’investimento attraverso una cessione eccellente. In questo senso, alcuni nomi sarebbero già sul taccuino dei possibili partenti: Cambiaso e Gatti rappresentano profili appetibili sul mercato e potrebbero garantire la liquidità necessaria per affondare il colpo.

La strategia della dirigenza sarebbe quindi quella di valutare attentamente le entrate prima di procedere con l’assalto al difensore coreano. Se le condizioni dovessero allinearsi, la Juventus potrebbe assicurarsi un rinforzo di alto livello, capace di riportare solidità ed esperienza internazionale a una difesa chiamata a tornare protagonista già dalla prossima stagione