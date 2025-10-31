Un derby londinese è pronto a scaldare la decima giornata di Premier League. Crystal Palace e Brentford si affronteranno sabato 1 novembre alle ore 16 presso il Selhurst Park di Londra.

I padroni di casa del Crystal Palace cercheranno di consolidare la loro posizione, mentre il Brentford, distante poche posizioni in classifica, tenterà di strappare punti importanti in trasferta.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Brentford

Il Crystal Palace dovrebbe presentarsi in campo con un modulo 3-4-2-1 che vede in porta Dean Henderson, difeso dal terzetto composto da Lacroix, Marc Guehi e Jaydee Canvot.

A centrocampo, Daniel Muñoz e Tyrick Mitchell si posizionano sulle fasce, mentre Adam Wharton e Kamada agiranno al centro. L’attacco sarà guidato da Jean Mateta, supportato pochi passi indietro da Ismaïla Sarr e Yéremy Pino.

Il Brentford risponderà con un più tradizionale 4-2-3-1, mettendo tra i pali Kelleher. La linea difensiva vedrà all’opera Van Den Berg, Nathan Collins, Ajer e Kayode. Il centrocampo sarà sorretto dalla cerniera composta da Henderson e Vitaly Janelt, mentre Mikkel Damsgaard, Kevin Schade e Ouattara proveranno a supportare l’attacco, dove scopriamo Igor Thiago come unico terminale offensivo.

Quote di Crystal Palace-Brentford: Eagles favoriti

Le agenzie di scommesse, come William Hill e Bet365, vedono il Crystal Palace come favorito per questo confronto.

William Hill quota infatti la vittoria interna a 1.91, mentre il pareggio è offerto a 3.50 e la vittoria in trasferta del Brentford a 3.90. Le quote di Bet365 rispecchiano la stessa fiducia nei confronti della squadra di casa, quotando la vittoria del Palace a 1.91, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Brentford ancora a 3.90.

Analisi delle prestazioni dei giocatori chiave

Grande attenzione nell’attacco del Crystal Palace è rivolta a Jean-Philippe Mateta.

Attaccante possente, il 28enne francese ha finora accumulato 783 minuti in campo con 5 gol, mostrando un'efficacia realizzativa con 16 tiri su 25 indirizzati nello specchio della porta. Mateta partecipa anche attivamente al gioco di squadra, nonostante i suoi duelli non sempre vincenti (solo 37 su 96).

Tra i protagonisti del Brentford ci sarà Igor Thiago. Il brasiliano ha messo a segno 6 reti e, con i suoi 744 minuti giocati, si dimostra anche un elemento chiave nei duelli aerei e nel possesso. Inoltre complessivamente finora ha commesso 17 falli.

Infine, da tenere d'occhio anche Ismaïla Sarr del Crystal Palace, che ha segnato 3 gol in 614 minuti. Con un rating di 7.01, la sua presenza sulle fasce potrebbe risultare decisiva per rompere l'equilibrio in campo.