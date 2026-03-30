Romelu Lukaku ha rotto il suo silenzio, scegliendo i canali social per spiegare pubblicamente le ragioni del suo mancato rientro a Castel Volturno, sede degli allenamenti del Napoli. L'attaccante belga ha attraversato una stagione particolarmente complessa, segnata da una serie di infortuni e da dolorosi lutti personali, eventi che hanno inciso profondamente sia sul suo stato fisico sia su quello mentale. Attraverso un messaggio diretto ai tifosi, Lukaku ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione e rassicurare l'ambiente partenopeo riguardo alle sue intenzioni future.

"Questa stagione è stata molto difficile per me, tra infortunio e perdite personali", ha scritto Lukaku, evidenziando come le numerose difficoltà incontrate abbiano avuto un impatto significativo sul suo rendimento in campo. Durante la sua permanenza in Belgio, l'attaccante si è sottoposto a una serie di controlli medici approfonditi. Questi accertamenti hanno rivelato un'infiammazione e la presenza di liquido nel muscolo flessore dell'anca, proprio in prossimità di una cicatrice dovuta a un precedente infortunio. Questo nuovo problema fisico ha reso indispensabile proseguire la riabilitazione nel suo Paese d'origine, una scelta strategica presa per garantire un recupero ottimale e tornare a completa disposizione nel momento più cruciale della stagione.

La promessa di Lukaku al Napoli e alla Nazionale

Lukaku ha voluto ribadire con forza il suo profondo legame con il Napoli, dichiarando in modo inequivocabile: "Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c'è niente che desideri di più che giocare e vincere con la mia squadra". L'attaccante ha spiegato che la decisione di prolungare la sua permanenza in Belgio è stata dettata dalla necessità di assicurarsi di raggiungere il massimo della condizione fisica e, soprattutto, mentale. "Ora devo assicurarmi di essere al 100% dal punto di vista clinico, perché ultimamente non lo sono stato e questo ha avuto un impatto negativo sulla mia salute mentale", ha aggiunto, svelando un aspetto cruciale del suo percorso di recupero.

Nel suo lungo messaggio, Lukaku ha anche formulato una chiara promessa ai suoi sostenitori e ai club. Ha assicurato che tornerà a disposizione sia del Napoli sia della nazionale belga non appena sarà chiamato, con l'obiettivo primario di aiutare entrambe le squadre a raggiungere i rispettivi traguardi. "È stato un anno difficile... ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i loro obiettivi quando sarò chiamato in causa... questo è tutto ciò che desidero", ha concluso, esprimendo tutta la sua determinazione e la sua volontà di tornare protagonista.

Il contesto di una stagione travagliata

La stagione in corso si è rivelata particolarmente travagliata per Lukaku. I dati parlano chiaro: l'attaccante ha dovuto saltare ben ventinove partite a causa di infortuni e ha realizzato un solo gol, un bilancio decisamente al di sotto delle aspettative.

A queste problematiche fisiche si è aggiunta la dolorosa perdita del padre, una figura che per il giocatore rappresentava un vero e proprio punto di riferimento. La scelta di proseguire la riabilitazione in Belgio, sebbene abbia generato un certo braccio di ferro con il club, è finalizzata a garantire un recupero completo e a prevenire ulteriori ricadute, in vista della fase decisiva della stagione calcistica.

Il "caso Lukaku" aveva alimentato un acceso dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, le parole pronunciate dall'attaccante sui social sembrano voler porre fine alle polemiche, puntando tutto sulla trasparenza e sulla ferma volontà di tornare a essere un elemento determinante con la maglia del Napoli, pronto a dare il suo contributo per gli obiettivi della squadra.