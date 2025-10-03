Everton e Crystal Palace si affronteranno domenica 5 ottobre alle ore 15, presso l'Hill Dickinson Stadium di Liverpool, in occasione della settima giornata della Premier League 2025/26. Una partita che si preannuncia piuttosto equilibrata anche secondo le quotazioni dei bookmakers.

Le probabili formazioni di Everton-Crystal Palace

L'Everton si schiererà probabilmente con un 4-2-3-1, affidando la porta a Jordan Pickford. La difesa sarà composta da Keane e Tarkowski come centrali, supportati da Mykolenko e il giovane O'Brien sulle fasce. Il centrocampo vedrà Gueye e James Garner coprire le spalle a Iroegbunam, Grealish e Ndiaye; saranno loro a fornire i palloni preziosi all'unica punta, Beto.

Il Crystal Palace risponderà verosimilmente con lo stesso modulo, un 4-2-3-1, con Mateta come riferimento offensivo principale. Dietro di lui, Daichi Kamada cercherà di orchestrare il gioco con la stessa efficacia dimostrata nelle scorse settimane.

Quote di Everton-Crystal Palace: equilibrio in campo

I bookmaker indicano un lieve vantaggio per l'Everton: William Hill quota la vittoria dei Toffees a 2.50, il pareggio a 3.10 e il successo del Crystal Palace a 2.90.

Quote simili da Bet365, che offre la vittoria dell'Everton a 2.50, il pareggio a 3.20 e la vittoria degli ospiti a 2.90. Questo equilibrio delle quote suggerisce una partita aperta, dove ogni risultato è possibile.

Le statistiche dei giocatori chiave in Everton-Crystal Palace

Un giocatore da tenere d'occhio sarà sicuramente Jack Grealish dell'Everton.

Con un rating medio di 7.53 nelle prime sei partite, Grealish ha già accumulato 4 assist, dimostrando di essere fondamentale nella fase offensiva della sua squadra. Con 177 passaggi totali e 19 passaggi chiave, Grealish è il vero regista della manovra dei Toffees.

Anche Iliman Ndiaye ha finora ben figurato, partecipando sempre da titolare. Con 2 gol e un assist nei suoi 500 minuti finora giocati, Ndiaye è stato una presenza costante e una minaccia continua per le difese avversarie, forte anche di 18 dribbling riusciti su 32 tentativi.

Dall'altra parte, per Crystal Palace Jean-Philippe Mateta rappresenta una continua minaccia aerea con i suoi 192 cm. Mateta ha già trovato la via del gol due volte in sei presenze finora, dimostrando di saper sfruttare al meglio ogni occasione offensiva. Tuttavia, con soli 20 duelli vinti su 64, dovrà migliorare la sua presenza fisica nella metà campo avversaria per garantire più efficacia al gioco del Palace.