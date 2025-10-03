Newcastle e Nottingham Forest si affrontano domenica 5 ottobre alle 15 a St. James’ Park nella settima giornata di Premier League 2025/26. Sfida dal sapore storico ma con punti pesanti in palio: i Magpies vogliono consolidare la classifica, mentre il Forest cerca riscatto in trasferta. Riflettori su Tonali, faro del centrocampo dei Magpies.

Le probabili formazioni di Newcastle-Nottingham Forest

Sfida a specchio a St. James’ Park: entrambe le squadre si schierano con il 4-3-3. Il Newcastle dovrebbe presentare Pope tra i pali, difesa con Trippier, Botman, Thiaw e Burn.

In mediana fari su Tonali, affiancato da Joelinton e Guimarães, mentre in attacco spazio a Gordon e Murphy con Woltemade punta centrale.

Il Nottingham Forest proverà a ribaltare i pronostici con un centrocampo composto da Ndoye, Douglas Luiz e McAtee, a supporto dell’uomo più atteso in avanti, Igor Jesus, pronto a sfidare la retroguardia bianconera.

Quote di Newcastle-Nottingham Forest: i padroni di casa partono avanti

Secondo i bookmaker, il Newcastle parte con i favori del pronostico per la sfida contro il Nottingham Forest.

William Hill quota la vittoria del Newcastle a 1.60, il pareggio a 4.00 e il successo esterno dei Reds a 5.00. Confermano questa tendenza anche le quote di Bet365, che offrono lo stesso 1.60 per i Magpies, mentre il pareggio è quotato a 4.20 e la vittoria del Nottingham Forest a 5.25.

Le statistiche dei protagonisti: Tonali e Woltemade sotto i riflettori

Sandro Tonali è uno dei cardini del centrocampo del Newcastle.

In questa stagione, il centrocampista italiano ha già collezionato 6 presenze, tutte utili a dimostrare la sua importanza tattica nella formazione. Con una media voto di 7.1, Tonali si conferma non solo abile nella regia con 290 passaggi completati, ma decisivo in fase di recupero palla grazie ai suoi 8 tackle e 6 intercetti. La sua creatività si riflette anche nei 10 passaggi chiave, che ne fanno un elemento fondamentale nello scacchiere dei Magpies.

Nick Woltemade, giovane attaccante tedesco, con la sua altezza imponente di 198 cm, rappresenta una vera minaccia nel cuore dell'attacco del Newcastle. Woltemade ha già trovato la rete in 2 occasioni su 216 minuti giocati in Premier League, mantenendo una media voto di 6.97.

Anche se i suoi duelli vinti sono ancora da migliorare (12 su 36), la sua abilità nel capitalizzare le chance è un fattore che il Nottingham non può permettersi di ignorare.

Tra i protagonisti nel Nottingham Forest, Douglas Luiz punta a migliorare la sua media voto di 6.5. Nel suo unico match completo ha completato 56 passaggi, dimostrando padronanza del gioco. Il suo apporto può essere cruciale per dare equilibrio alla squadra e per sostenere l'attacco con rifornimenti preziosi.