Il 5 ottobre 2023 è stato un giorno di interventi urgenti per i soccorritori calabresi. In due incidenti separati, avvenuti a Crotone e Catanzaro, sono state coinvolte diverse persone, tra cui anziani e famiglie. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e delle altre forze dell'ordine, i soccorsi sono riusciti a gestire le situazioni in modo rapido ed efficiente, limitando le conseguenze più gravi.

L'incidente di Crotone: una coppia di anziani coinvolta nel sinistro

Intorno alle 19:15 di giovedì 5 ottobre, un incidente stradale si è verificato sul cavalcavia ingresso sud di Crotone, una zona ad alta densità di traffico.

Una Fiat Grande Punto, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo e finito la sua corsa sullo spartitraffico. All'interno del veicolo, una coppia di anziani provenienti da Savelli. Entrambi sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario del 118, che ha inviato due ambulanze sul posto. Dopo un primo intervento di stabilizzazione, la coppia è stata trasferita in ospedale per accertamenti. La situazione è stata complicata dal fatto che il veicolo stava perdendo liquido dal motore, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone, i quali hanno messo in sicurezza l'auto e l'area circostante. L'incidente ha avuto anche delle ripercussioni sul traffico, con temporanei disagi gestiti dalla Polizia Locale.

Catanzaro: due auto coinvolte e un ferito grave

Nella mattinata del 6 ottobre, un altro incidente stradale ha richiesto l'intervento dei soccorritori, questa volta a Catanzaro. Intorno alle 08:00, nel tratto che collega Viale De Filippis al sottopasso di Via Gioacchino da Fiore, si è verificato uno scontro tra una Fiat Panda e una Citroën. Il conducente della Panda ha subito gravi ferite e, per estrarlo dalle lamiere del veicolo, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta estratto, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e trasferito in ospedale. Nella Citroën, invece, viaggiava una famiglia composta da madre e due bambini, che hanno riportato ferite lievi e contusioni.

Anche loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. L'intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso con la messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità per limitare i disagi.

Il ruolo fondamentale dei soccorritori in situazioni di emergenza

Questi due incidenti dimostrano ancora una volta l'importanza della tempestività e della professionalità dei soccorritori, che sono riusciti a gestire le situazioni con competenza. In entrambi i casi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti non solo per estrarre le persone intrappolate nelle lamiere, ma anche per mettere in sicurezza l'area circostante, evitando ulteriori danni o pericoli. Grazie all'operato congiunto di 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, le operazioni di soccorso sono state completate con successo, limitando le conseguenze per le persone coinvolte.