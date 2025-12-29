C'è un calciomercato che potrebbe prendere quota già nelle prime giornate di gennaio, è quello del Crotone. Il club della famiglia Vrenna dovrà vendere ma non svendere. Il presidente rossoblù in conferenza stampa a poche ore da Natale è stato chiaro: sarà ridimensionamento dei costi, per salvaguardare club e i posti di lavoro. In uscita ci sarebbe l'esterno offensivo Federico Ricci, seguito dal Picerno. La stessa formazione sarebbe inoltre fortemente interessata a Jacopo Murano, in questo caso si tratterebbe di un ritorno.

Crotone-Ricci, rapporto ai titoli di coda

Dopo essere ritornato lo scorso anno in Calabria per la terza volta l'attaccante Federico Ricci potrebbe nuovamente lasciare la Calabria. Una prima parte di stagione da fuori rosa, poi il reintegro in squadra. Il ridimensionamento dei costi del club potrebbe portarlo ad affrontare una nuova esperienza in Serie C. Sulle sue tracce si sarebbe inserito il Picerno in lotta per non retrocedere. Già in estate il nome di Federico Ricci era stato accostato al neopromosso Siracusa, ma l'operazione non si era concretizzata. Ora, dopo alcuni mesi, il futuro dell'ex Roma potrebbe essere da avversario degli squali tra le fila del Picerno.

Murano, idea per la Leonessa

Il Picerno non starebbe seguendo solamente Federico Ricci. Il club è intenzionato a giocarsi le sue carte in ottica salvezza, provando a salvare la categoria evitando anche i Playout. Per farlo starebbe valutando un'offerta al Crotone per il ritorno dell'attaccante Jacopo Murano. La punta, è stata protagonista proprio con il Picerno guidato da Emilio Longo andando a siglare nel torneo 2023-2024 ben 20 reti. In Calabria il posto da titolare è quasi intoccabile ma il suo ingaggio potrebbe far parte di quelli ritenuti insostenibili dal club calabrese.

Crotone, le altre possibili operazioni di gennaio

Nella lunga lista dei partenti del Crotone, secondo Gazzetta del Sud, sembrerebbe esserci anche Riccardo Stronati, finito nel mirino di Casertana e Giugliano.

Il Crotone dovrà valutare anche i calciatori poco impiegati, ma importanti per la categoria. Uno di questi è Andrea Gallo, seguito da vicino dal Catania e dalla Salernitana. La Salernitana sarebbe inoltre fortemente interessata al centrale difensivo Riccardo Cargnelutti che potrebbe rappresentare la prima cessione di gennaio. Con un occhio rivolto alla rosa e un'altro rivolto al bilancio, il Crotone dovrà inoltre decidere chi trattenere e su chi scommettere. In entrata al momento poche voci, l'ultima porta al profilo del centrocampista Racine Ba, calciatore del Siracusa seguito anche dal Cosenza.