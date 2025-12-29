C'è un'asse che potrebbe formarsi a gennaio, sul fronte del calciomercato. Si tratta di quello tra Crotone e Salernitana. I calabresi per far quadrare i conti saranno obbligati da far partire alcuni dei pezzi forti della rosa. La Salernitana, che si è interessata a Groppelli, Gallo e Cargnelutti, starebbe valutando un colpo grosso: l'acquisto di Guido Gomez. L'attaccante è tra i migliori marcatori del Girone C e lascerebbe la Calabria solamente in caso di un'offerta importante. Il Crotone potrebbe inoltre salutare Murano e Ricci, seguiti dal Siracusa e Stronati sondato da Casertana e Giugliano.

Crotone, Gomez tesoretto di gennaio

Al momento l'ipotesi di un addio da parte di Guido Gomez alla maglia del Crotone risulta difficile ma non per questo impossibile. La Salernitana si starebbe guardando attorno per cercare rinforzi in attacco, reparto nel quale i campani hanno faticato e non poco nel girone d'andata. Un'occasione potrebbe essere l'acquisto di Guido Gomez: l'attaccante ha siglato 10 reti in campionato, oltre ad altri gol giunti nella competizione della Coppa Italia di Serie C. Il Crotone, secondo Il Mattino, avrebbe fissato il prezzo: circa 350 mila euro.

Gomez e Cargnelutti, doppio acquisto dal Crotone

La Salernitana, oltre a Guido Gomez, avrebbe inserito il centrale difensivo Riccardo Cargnelutti tra le priorità di gennaio.

Il profilo del difensore è gradito al Direttore Sportivo Daniele Faggiano. Anche per Cargnelutti il trasferimento a Salerno dovrebbe concludersi con la formula della cessione a titolo definitivo. La Salernitana sarebbe comunque attenta ad altre possibilità: sempre in casa Crotone interesserebbe il terzino Filippo Groppelli e il centrocampista Andrea Gallo, con quest'ultimo seguito anche dal Catania.

Crotone, le altre operazioni di gennaio

Sempre in uscita la squadra calabrese valuterà offerte per Federico Ricci e Jacopo Murano, due calciatori esperti e con ingaggi importanti. Entrambe sembrano essere diventati obiettivi di gennaio del Picerno. Anche Riccardo Stronati sembra destinato a proseguire la sua carriera lontano da Crotone: per lui ci sarebbero due squadre interessate, Casertana e Giugliano.

Ci sarà inoltre da valutare altri calciatori che hanno trovato poco spazio o con contratti importanti. Uno di coloro che potrebbe lasciare la Calabria è Mario Perlingieri, attaccante arrivato in estate in prestito dal Benevento. Per lui il futuro potrebbe essere in Serie C ma con un'altra formazione che non sarà quella Sannita, intenzionata a riaccogliere la punta prima di girarla altrove per trovare minutaggio e maturare esperienza.