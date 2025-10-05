I giornalisti Mirko Di Natale e Graziano Campi hanno scritto la loro opinione sul social X in merito alla prestazione piuttosto incolore fatta dalla Juventus nello 0-0 andato in scena all'Allianz Stadium contro il Milan di Massimiliano Allegri.

Di Natale duro: 'Contro il Milan abbiamo visto una squadra davvero mediocre, senza mordente'

È terminata da poco Juventus-Milan, gara finita 0-0, e i commenti dei tifosi bianconeri sul web stanno fioccando.

Fra i più critici si può leggere un messaggio scritto su X dal giornalista Mirko Di Natale, che descrivendo la prestazione fatta dagli uomini di Tudor, ha sottolineato senza tanti giri di parole: "Difficile provare a vincere quando cammini invece di correre.

Juventus davvero mediocre e senza mordente, il Milan esce dallo Stadium con una prestazione di livello".

Un commento duro che ha acceso la discussione fra i suoi followers: "Mirko, perdonami ma non sono d'accordo Anzi, calcolando che il Milan ha avuto tutta la settimana per prepararla, ha fatto anche peggio della Juve. È stata una partita orribile tra due squadre orribili" sostiene un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Non sanno fare mezza azione, zero idee, sembrano 11 persone a caso messe in campo che non si conoscono. Per non parlare di Tudor, allenatore mediocre e si vede lontano un miglio. Rosa con cinque difensori, cinque centrocampisti, sei attaccanti e gioca sempre con 5 difensori titolari".

Un terzo poi sottolinea: "Se posso dire una mia opinione: ho ringraziato il signore quando Tudor ha tolto Conceicao, Bartesaghi lo stava soffrendo molto e da ammonito era una arma molto pericolosa. Per me ci ha semplificato la vita".

Campi: 'Prestazione Juve? Taccio per pietà, ma chi dà la colpa a Tudor non ha capito che è chi sta sopra che da anni peggiora'

Anche il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ha scritto la sua opinione in merito alla gara giocata fra Juventus e Milan: "Oggi si è visto perché il Milan non può vincere lo scudetto. Partita che doveva vincere, poteva vincere, ma che si è accontentato di gestire senza accelerare. La Juve? Taccio per pietà, ma chi dà la colpa a Tudor non ha capito che è chi sta sopra che da anni peggiora".

Anche in questo caso molti tifosi hanno detto la loro rispetto alle parole del giornalista: "Hai ragione, ci è andata bene aver pareggiato. Tudor è l’ultimo dei colpevoli, la squadra dietro e in mezzo non è da CL. 'Chi sta sopra', ti riferisci a Comolli? Appena arrivato ha ereditato una situazione disastrosa da chi l’ha preceduto, miracoli in due mesi non poteva farne", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Forse, dico forse, anche la Juve poteva vincerla e al netto delle occasioni. Il Milan in più ha avuto un rigore. Al di là di chi sta sopra e sotto, i giocatori questi sono".