In casa Juventus il clima è teso dopo la sconfitta dopo la sconfitta contro il Como, che ha avuto conseguenze anche a livello dirigenziale. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera ha voluto incontrare la squadra per fare il punto della situazione e lanciare un messaggio chiaro: la fiducia nel gruppo resta, ma è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità e reagire con forza.

Damien Comolli, dirigente arrivato per rinnovare e dirigere la struttura sportiva del club, ha avuto un confronto diretto con Igor Tudor. L’incontro tra i due sarebbe stato “costruttivo” e per il momento il tecnico croato ha incassato la fiducia della società.

Tuttavia, è evidente che il margine d’errore si sta assottigliando: le prossime settimane saranno decisive per il futuro della panchina juventina. Lo scenario impone alla squadra di invertire la rotta in tempi brevi, non solo per risalire in classifica ma anche per ritrovare quella compattezza e quella mentalità che hanno sempre contraddistinto la Juventus.

Unità di intenti

Dal club è arrivato un invito all’unità del gruppo. In un momento così delicato, il club ha scelto di remare compatto verso un unico obiettivo — uscire dalla crisi e ritrovare fiducia. All’interno del gruppo, però, non mancano i dubbi e le preoccupazioni. La squadra fatica a trovare continuità, e il gioco espresso finora non ha convinto né i tifosi né gli addetti ai lavori.

Tudor, dal canto suo, è al lavoro per studiare nuove soluzioni tattiche: non è da escludere che la Juventus possa passare stabilmente alla difesa a quattro, un cambiamento che potrebbe dare maggiore equilibrio e fluidità alla manovra.

La Juventus si trova davanti a un bivio: continuare a soffrire o rialzarsi subito, dimostrando di essere ancora una squadra capace di lottare per traguardi importanti. Le parole e i confronti interni non bastano più: ora servono risposte concrete sul campo. Solo una serie di risultati positivi potrà restituire serenità all’ambiente e confermare che la fiducia della società in Tudor non è stata mal riposta.

Poche opzioni in difesa

In questo contesto difficile, arriva comunque una buona notizia: Pedro Felipe, giovane difensore della formazione Next Gen, è tornato a disposizione.

Considerato uno dei talenti più promettenti del vivaio bianconero, potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per Tudor, soprattutto alla luce delle difficoltà mostrate dal reparto difensivo nelle ultime gare. Il tecnico croato dovrà fare i conti con diversi problemi di tenuta e una rosa ridotta all’osso nel pacchetto arretrato.

Sul fronte contratti, intanto, è arrivato il rinnovo fino al 2028 di Daniele Rugani. Una scelta che ha diviso la tifoseria: se da un lato la società ha voluto premiare la professionalità e l’attaccamento ai colori del difensore toscano, dall’altro molti tifosi hanno espresso perplessità, considerandolo un elemento utile ma non determinante. Rugani, presente in bianconero da molti anni, è spesso stato una riserva e raramente un titolare inamovibile. Tuttavia, in un momento segnato da infortuni e mancanza di alternative, la sua esperienza resta un punto fermo per Tudor.