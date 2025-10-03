La Lazio di Maurizio Sarri ospita il Torino di Marco Baroni allo Stadio Olimpico di Roma il 4 ottobre, con calcio d'inizio programmato alle ore 15. È la sesta giornata della Serie A 2025/26 e i biancocelesti puntano ad avvicinarsi alle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Lazio-Torino

La Lazio - con ogni probabilità - scenderà in campo con un modulo 4-4-2: tra i pali ci sarà Provedel, mentre la difesa vedrà Hysaj, Gila, Romagnoli e Tavares. In mezzo al campo spazio a Cancellieri, Cataldi, Basic e Zaccagni, mentre il duo d'attacco sarà composto da Castellanos e Dia.

Il Torino dovrebbe rispondere con un 4-3-3: in porta Israel; difesa a quattro con Pedersen, Coco, Maripan e Nkounkou; centrocampo formato da Casadei, Asllani e Tameze; tridente offensivo composto da Ngonge, Simeone e Vlasic.

La Lazio affronta il match con alcune defezioni importanti: out Marusic e Pellegrini per infortunio. Tra i granata pesano le assenze di Ismajli e Anjorin.

Quote di Lazio-Torino: biancocelesti nettamente favoriti

Secondo i bookmaker, la Lazio è nettamente favorita nella sfida casalinga contro il Torino.

William Hill propone la vittoria dei biancocelesti a 1.73, il pareggio a 3.40 e il successo del Torino a 5.00.

Quote simili anche per Bet365, che quota la vittoria della Lazio a 1.70, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Torino a 5.25.

Le statistiche dei protagonisti sul rettangolo verde

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha disputato finora 4 partite in campionato, con 250 minuti giocati.

Nonostante un avvio non brillantissimo con una valutazione media di 6.28, il suo contributo passa per le dinamiche di controllo del gioco, testimoniato dai 121 passaggi effettuati e 4 tackles realizzati.

Nicolò Rovella è un altro elemento chiave per Sarri. Il giovane centrocampista ha registrato un'ottima valutazione media di 7.43 in sole 4 apparizioni, contribuendo con una fitta rete di passaggi (209 totali) e 1 assist. Le sue capacità d'interdizione si evidenziano nei 5 intercetti totalizzati.

In attacco, Matteo Cancellieri è stato protagonista con presenze regolari da titolare. In 4 partite, ha realizzato 1 gol e si è distinto per la sua capacità di approccio alla fase difensiva con 9 tackle effettuati.

La sua valutazione media forte di 7.33 lo rende un elemento di spicco nella rosa biancoceleste.

Passando ai granata, Giovanni Simeone guida l'attacco con un gol segnato in 5 partite. Con una media di 6.74, il "cholito" ha saputo mettere in difficoltà le difese avversarie, registrando 4 tiri nello specchio su 10 tentativi. Peraltro l'attaccante argentino è stato determinante proprio nella sfida giocata all'Olimpico contro la Roma.