Inter e Cremonese si sfidano nella sesta giornata di Serie A, sabato 4 ottobre alle 18 al Meazza. I nerazzurri arrivano con entusiasmo dopo il successo in Champions contro lo Slavia Praga e vogliono confermare il buon momento. Chivu punta sul fattore casa e sulla profondità della rosa per avere la meglio sulla Cremonese, alla seconda trasferta consecutiva dopo Como. Assente Thuram per un risentimento muscolare: al fianco di Lautaro spazio a Bonny.

Le probabili formazioni di Inter-Cremonese

Inter (3-5-2):

Sommer (1); Akanji (25), Acerbi (15), Bastoni (95); Dumfries (2), Barella (23), Calhanoglu (20), Mkhitaryan (22), Carlos Augusto (30); Bonny (14), Lautaro (10).

Cremonese (4-3-1-2):

Silvestri (16); Terracciano (24), Baschirotto (6), Bianchetti (15), Floriani (22); Bondo (38), Grassi (33), Payero (32); Pezzella (3); Vázquez (20); Sanabria (99).

Archiviata senza problemi la pratica di Champions League contro lo Slavia Praga, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato con rinnovata fiducia. Contro la Cremonese, però, mancherà Thuram, fermo per circa un mese a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Resta da capire come Chivu gestirà le rotazioni, ma in Serie A è atteso il ritorno di Sommer tra i pali, con Akanji favorito su Bisseck e Mkhitaryan pronto a riprendersi la mezzala. In vantaggio anche Carlos Augusto su Dimarco e De Vrij su Acerbi, mentre in attacco al fianco di Lautaro dovrebbe toccare a Bonny.

Per la Cremonese di Nicola sarà la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Como, con l’obiettivo di dare continuità al percorso in campionato.

Quote di Inter-Cremonese: nerazzurri nettamente favoriti

I bookmaker vedono l'Inter nettamente favorita per i tre punti. William Hill quota la vittoria casalinga dei meneghini a 1.22, il pareggio a 6.00 e il successo della Cremonese a 13.00.

Bet365 offre quote simili, con l'1 a 1.20, il pari a 6.50 e una vittoria esterna a 15.00. Considerando questi numeri, le aspettative di una vittoria interista paiono alte, ma nel calcio nulla è mai scontato, specie di fronte a una squadra volenterosa come la Cremonese.

Le statistiche dei protagonisti: Dimarco, Calhanoglu e Baschirotto

Federico Dimarco, pur partendo spesso dalla panchina in questa stagione, ha finora collezionato buone prestazioni con 1 gol e 2 assist in 5 presenze.

Tra le sue doti spiccano i 113 passaggi completati e 16 passaggi chiave, a dimostrazione della sua importanza tattica per la manovra offensiva dell'Inter.

Hakan Calhanoglu, con 2 gol già realizzati in 4 partite, si conferma un fulcro del centrocampo interista. La sua abilità nel gestire il pallone è sottolineata dai 252 passaggi completati e dai 7 duelli vinti su 23, rendendosi imprescindibile nel sistema di Chivu.

Federico Baschirotto si è distinto nelle fila della Cremonese con ben 450 minuti giocati. Il difensore si è rivelato decisivo mettendo a segno 2 reti. Solido in difesa, Baschirotto contribuisce anche in fase di costruzione, avendo realizzato 230 passaggi e vinto 11 duelli sui 20 tentati, evidenziando una buona presenza sia aerea che a terra.