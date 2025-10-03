Inter e Cremonese si sfidano nella sesta giornata di Serie A, sabato 4 ottobre alle 18 al Meazza. I nerazzurri arrivano con entusiasmo dopo il successo in Champions contro lo Slavia Praga e vogliono confermare il buon momento. Chivu punta sul fattore casa e sulla profondità della rosa per avere la meglio sulla Cremonese, alla seconda trasferta consecutiva dopo Como. Assente Thuram per un risentimento muscolare: al fianco di Lautaro spazio a Bonny.

Le probabili formazioni di Inter-Cremonese

Inter (3-5-2):

Sommer (1); Akanji (25), Acerbi (15), Bastoni (95); Dumfries (2), Barella (23), Calhanoglu (20), Mkhitaryan (22), Carlos Augusto (30); Bonny (14), Lautaro (10).

Cremonese (4-3-1-2):

Silvestri (16); Terracciano (24), Baschirotto (6), Bianchetti (15), Floriani (22); Bondo (38), Grassi (33), Payero (32); Pezzella (3); Vázquez (20); Sanabria (99).

Archiviata senza problemi la pratica di Champions League contro lo Slavia Praga, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato con rinnovata fiducia. Contro la Cremonese, però, mancherà Thuram, fermo per circa un mese a causa di un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Resta da capire come Chivu gestirà le rotazioni, ma in Serie A è atteso il ritorno di Sommer tra i pali, con Akanji favorito su Bisseck e Mkhitaryan pronto a riprendersi la mezzala. In vantaggio anche Carlos Augusto su Dimarco e De Vrij su Acerbi, mentre in attacco al fianco di Lautaro dovrebbe toccare a Bonny.

Per la Cremonese di Nicola sarà la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Como, con l’obiettivo di dare continuità al percorso in campionato.

Quote di Inter-Cremonese: nerazzurri nettamente favoriti

I bookmaker vedono l'Inter nettamente favorita per i tre punti. William Hill quota la vittoria casalinga dei meneghini a 1.22, il pareggio a 6.00 e il successo della Cremonese a 13.00.

Bet365 offre quote simili, con l'1 a 1.20, il pari a 6.50 e una vittoria esterna a 15.00. Considerando questi numeri, le aspettative di una vittoria interista paiono alte, ma nel calcio nulla è mai scontato, specie di fronte a una squadra volenterosa come la Cremonese.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
AC Milan
5
4
0
1
9 / 3
6
12
W
W
W
W
L
2
Napoli
5
4
0
1
10 / 5
5
12
L
W
W
W
W
3
AS Roma
5
4
0
1
5 / 1
4
12
W
W
L
W
W
4
Juventus
5
3
2
0
9 / 5
4
11
D
D
W
W
W
5
Inter
5
3
0
2
13 / 7
6
9
W
W
L
L
W
6
Atalanta
5
2
3
0
10 / 4
6
9
D
W
W
D
D
7
Cremonese
5
2
3
0
6 / 4
2
9
D
D
D
W
W
8
Como
5
2
2
1
6 / 4
2
8
D
W
D
L
W
9
Bologna
5
2
1
2
5 / 5
0
7
D
W
L
W
L
10
Cagliari
5
2
1
2
5 / 5
0
7
L
W
W
L
D
11
Udinese
5
2
1
2
5 / 8
-3
7
L
L
W
W
D
12
Lazio
5
2
0
3
7 / 4
3
6
W
L
L
W
L
13
Sassuolo
5
2
0
3
7 / 8
-1
6
W
L
W
L
L
14
Parma
5
1
2
2
3 / 6
-3
5
W
D
L
D
L
15
Torino
5
1
1
3
2 / 10
-8
4
L
L
W
D
L
16
Fiorentina
5
0
3
2
3 / 6
-3
3
D
L
L
D
D
17
Verona
5
0
3
2
2 / 8
-6
3
L
D
D
L
D
18
Pisa
5
0
2
3
3 / 6
-3
2
D
L
L
L
D
19
Genoa
5
0
2
3
2 / 7
-5
2
L
L
D
L
D
20
Lecce
5
0
2
3
4 / 10
-6
2
D
L
L
L
D

Le statistiche dei protagonisti: Dimarco, Calhanoglu e Baschirotto

Federico Dimarco, pur partendo spesso dalla panchina in questa stagione, ha finora collezionato buone prestazioni con 1 gol e 2 assist in 5 presenze.

Tra le sue doti spiccano i 113 passaggi completati e 16 passaggi chiave, a dimostrazione della sua importanza tattica per la manovra offensiva dell'Inter.

Hakan Calhanoglu, con 2 gol già realizzati in 4 partite, si conferma un fulcro del centrocampo interista. La sua abilità nel gestire il pallone è sottolineata dai 252 passaggi completati e dai 7 duelli vinti su 23, rendendosi imprescindibile nel sistema di Chivu.

Federico Baschirotto si è distinto nelle fila della Cremonese con ben 450 minuti giocati. Il difensore si è rivelato decisivo mettendo a segno 2 reti. Solido in difesa, Baschirotto contribuisce anche in fase di costruzione, avendo realizzato 230 passaggi e vinto 11 duelli sui 20 tentati, evidenziando una buona presenza sia aerea che a terra.
