Parma e Lecce si preparano ad affrontarsi il 4 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Ennio Tardini per la sesta giornata della Serie A 2025/26. Le due squadre si troveranno di fronte in un confronto che promette spettacolo, con i gialloblù desiderosi di mantenere il buon momento in campionato.

Le probabili formazioni di Parma-Lecce

Il tecnico del Parma, Cuesta, sembra orientato a mantenere il modulo 3-5-2, affidandosi ancora alla coppia d'attacco Pellegrino-Cutrone. In difesa, Ndiaye è favorito su Troilo per completare il terzetto con Delprato e Circati, mentre a centrocampo spiccano Bernabé e Keita con Sorensen e Valeri sugli esterni.

Ecco la probabile formazione del Parma: Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

Il Lecce, guidato da Di Francesco, opterà probabilmente per un 4-3-3, con Veiga avanti nel ballottaggio sulla destra e Sottil pronto a dare brio offensivo. Stulic potrebbe formare il tridente con Pierotti e Sottil. A centrocampo, Berisha sarà affiancato da Coulibaly e Ramadani. Ecco la formazione possibile per il Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil.

Quote di Parma-Lecce: emiliani leggermente favoriti

I bookmaker vedono il Parma come favorito per questa sfida casalinga.

Secondo William Hill, la vittoria interna dei ducali è data a quota 1.85, mentre il pareggio è quotato a 3.40 e il successo del Lecce a 4.20. Anche Bet365 segue una linea simile, offrendo il successo del Parma a 1.80, il pareggio a 3.75, e il colpaccio esterno dei salentini a 4.20.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Nel Parma, Patrick Cutrone cerca di confermare il suo posto da titolare dopo un inizio stagione fatto di alti e bassi: in 4 presenze, ha collezionato 262 minuti segnando un gol e cercando spesso la via della porta con 8 tiri totali di cui 4 nello specchio.

Mateo Pellegrino, invece, si è già messo in mostra positivamente, giocando tutte le 5 partite finora disputate. Protagonista di una doppietta decisiva contro il Torino, Pellegrino porta in dote ben 2 reti su 9 tiri effettuati, un impatto che lo rende pericoloso per le difese avversarie.

Dal canto loro, i salentini si affidano a Nikola Štulić in attacco, che ha partecipato a 4 incontri con una valutazione di 6.28, senza ancora riuscire a gonfiare la rete. Interessante sarà anche la prova di Santiago Pierotti, che ha mostrato sprazzi di talento con 54 passaggi completati e una prestazione difensiva solida che lo ha visto impegnarsi in 50 duelli, vincendone 19.