Parma e Lecce si preparano ad affrontarsi il 4 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Ennio Tardini per la sesta giornata della Serie A 2025/26. Le due squadre si troveranno di fronte in un confronto che promette spettacolo, con i gialloblù desiderosi di mantenere il buon momento in campionato.

Le probabili formazioni di Parma-Lecce

Il tecnico del Parma, Cuesta, sembra orientato a mantenere il modulo 3-5-2, affidandosi ancora alla coppia d'attacco Pellegrino-Cutrone. In difesa, Ndiaye è favorito su Troilo per completare il terzetto con Delprato e Circati, mentre a centrocampo spiccano Bernabé e Keita con Sorensen e Valeri sugli esterni.

Ecco la probabile formazione del Parma: Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

Il Lecce, guidato da Di Francesco, opterà probabilmente per un 4-3-3, con Veiga avanti nel ballottaggio sulla destra e Sottil pronto a dare brio offensivo. Stulic potrebbe formare il tridente con Pierotti e Sottil. A centrocampo, Berisha sarà affiancato da Coulibaly e Ramadani. Ecco la formazione possibile per il Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Sottil.

Italy Flag
Serie A
Giornata 6
03/10/2025 20:45
Verona
VS
Sassuolo
04/10/2025 15:00
Lazio
VS
Torino
04/10/2025 15:00
Parma
VS
Lecce
04/10/2025 18:00
Inter
VS
Cremonese
04/10/2025 20:45
Atalanta
VS
Como
05/10/2025 12:30
Udinese
VS
Cagliari
05/10/2025 15:00
Bologna
VS
Pisa
05/10/2025 15:00
Fiorentina
VS
AS Roma
05/10/2025 18:00
Napoli
VS
Genoa
05/10/2025 20:45
Juventus
VS
AC Milan

Quote di Parma-Lecce: emiliani leggermente favoriti

I bookmaker vedono il Parma come favorito per questa sfida casalinga.

Secondo William Hill, la vittoria interna dei ducali è data a quota 1.85, mentre il pareggio è quotato a 3.40 e il successo del Lecce a 4.20. Anche Bet365 segue una linea simile, offrendo il successo del Parma a 1.80, il pareggio a 3.75, e il colpaccio esterno dei salentini a 4.20.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
AC Milan
5
4
0
1
9 / 3
6
12
W
W
W
W
L
2
Napoli
5
4
0
1
10 / 5
5
12
L
W
W
W
W
3
AS Roma
5
4
0
1
5 / 1
4
12
W
W
L
W
W
4
Juventus
5
3
2
0
9 / 5
4
11
D
D
W
W
W
5
Inter
5
3
0
2
13 / 7
6
9
W
W
L
L
W
6
Atalanta
5
2
3
0
10 / 4
6
9
D
W
W
D
D
7
Cremonese
5
2
3
0
6 / 4
2
9
D
D
D
W
W
8
Como
5
2
2
1
6 / 4
2
8
D
W
D
L
W
9
Bologna
5
2
1
2
5 / 5
0
7
D
W
L
W
L
10
Cagliari
5
2
1
2
5 / 5
0
7
L
W
W
L
D
11
Udinese
5
2
1
2
5 / 8
-3
7
L
L
W
W
D
12
Lazio
5
2
0
3
7 / 4
3
6
W
L
L
W
L
13
Sassuolo
5
2
0
3
7 / 8
-1
6
W
L
W
L
L
14
Parma
5
1
2
2
3 / 6
-3
5
W
D
L
D
L
15
Torino
5
1
1
3
2 / 10
-8
4
L
L
W
D
L
16
Fiorentina
5
0
3
2
3 / 6
-3
3
D
L
L
D
D
17
Verona
5
0
3
2
2 / 8
-6
3
L
D
D
L
D
18
Pisa
5
0
2
3
3 / 6
-3
2
D
L
L
L
D
19
Genoa
5
0
2
3
2 / 7
-5
2
L
L
D
L
D
20
Lecce
5
0
2
3
4 / 10
-6
2
D
L
L
L
D

Le statistiche dei protagonisti in campo

Nel Parma, Patrick Cutrone cerca di confermare il suo posto da titolare dopo un inizio stagione fatto di alti e bassi: in 4 presenze, ha collezionato 262 minuti segnando un gol e cercando spesso la via della porta con 8 tiri totali di cui 4 nello specchio.

Mateo Pellegrino, invece, si è già messo in mostra positivamente, giocando tutte le 5 partite finora disputate. Protagonista di una doppietta decisiva contro il Torino, Pellegrino porta in dote ben 2 reti su 9 tiri effettuati, un impatto che lo rende pericoloso per le difese avversarie.

Dal canto loro, i salentini si affidano a Nikola Štulić in attacco, che ha partecipato a 4 incontri con una valutazione di 6.28, senza ancora riuscire a gonfiare la rete. Interessante sarà anche la prova di Santiago Pierotti, che ha mostrato sprazzi di talento con 54 passaggi completati e una prestazione difensiva solida che lo ha visto impegnarsi in 50 duelli, vincendone 19.
