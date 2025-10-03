Il Leeds ospita il Tottenham sabato 4 ottobre alle 13:30 a Elland Road nella settima giornata di Premier League 2025/26. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti pesanti in una sfida che si annuncia equilibrata. Gli Spurs vogliono ripartire in un campo che sogna l’Europa, con i riflettori puntati su Richarlison e Okafor.

Le probabili formazioni di Leeds-Tottenham

Leeds United

Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Longstaff; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.

Tottenham

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Tel, Simons.

Il Leeds, tornato in Premier League dopo il trionfo in Championship, ha raccolto 8 punti in 6 giornate e resta imbattuto a Elland Road da un anno (23 gare). La squadra di Farke, però, potrebbe soffrire contro il Tottenham, che ha vinto 9 degli ultimi 11 scontri diretti in campionato. Gli Spurs di Thomas Frank arrivano al match con 11 punti e un settembre senza sconfitte, anche se con tre pareggi nelle ultime quattro partite. Dopo due successi di fila a Leeds con un complessivo 8-1, proveranno a centrare la terza vittoria consecutiva a Elland Road, obiettivo mai raggiunto prima in Premier League.

Quote di Leeds-Tottenham: gli Spurs in leggero vantaggio

I bookmaker prevedono un match equilibrato ma con il Tottenham leggermente favorito per la vittoria: William Hill quota il successo degli Spurs a 2.45, mentre la vittoria dei padroni di casa è data a 2.75; il pareggio è quotato a 3.40.

Similmente, Bet365 offre quote di 2.50 per il Tottenham, 2.70 per il Leeds e 3.50 per il pareggio, indicando una competizione aperta a qualsiasi risultato.

Le statistiche dei protagonisti: tra difesa e attacco

Ethan Ampadu, colonna difensiva del Leeds a soli 25 anni, ha già totalizzato 348 minuti in campo in quattro presenze in questa stagione, dimostrandosi abile nei duelli individuali con 20 vinti su 30, mostrando una tenacia difensiva che potrebbe rivelarsi cruciale contro l'attacco degli Spurs.

B. Aaronson si posiziona come asse centrale nel centrocampo del Leeds. Con una valutazione media di 6.92, è molto attivo su entrambe le fasi, pur avendo ancora da rifinire il suo contributo offensivo mancando finora di gol o assist.

Noah Okafor rappresenta la principale minaccia offensiva per il Leeds, con 230 minuti all'attivo, ha già trovato la via del gol una volta. La sua abilità nei dribbling con 10 successi su 23 tentativi lo rende un pericolo costante per la difesa avversaria.

Sul fronte del Tottenham, Richarlison è sicuramente l’uomo da tenere d’occhio. In 438 minuti giocati ha messo a segno 3 reti e fornito un assist, dimostrando le sue capacità come finalizzatore e creatore, elemento chiave per la manovra offensiva degli Spurs.

Mohammed Kudus, invece, porta vitalità e dinamismo al centrocampo londinese, con tre assist e un rating di 7.13 riflette la sua capacità di essere decisivo in più occasioni, pronto a dettare tempi e spazi di gioco con i suoi passaggi chiave.