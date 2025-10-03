Il palcoscenico dell'Old Trafford si appresta ad accogliere Manchester United e Sunderland per un'altra appassionante sfida di Premier League, in programma sabato 4 ottobre alle ore 16.

I Red Devils, con il calore dei propri tifosi, cercheranno di fare un passo avanti in classifica dopo le varie incertezze di inizio campionato. Dal canto suo, il Sunderland proverà a mettere i bastoni tra le ruote per restare nella parte alta della classifica.

Le probabili formazioni di Manchester United-Sunderland

Il Manchester United, guidato da Bruno Fernandes, dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1.

Tra i pali, ci sarà Bayindir, mentre la linea difensiva sarà composta da Harry Maguire, Luke Shaw e Matthijs De Ligt. In mezzo al campo, il duo composto da Ugarte e l’instancabile Bruno Fernandes, con Diogo Dalot e Patrick Dorgu pronti a spingere sulle fasce. In attacco, spazio alla fantasia di Bryan Mbeumo e Matheus Cunha dietro l'unica punta, Šeško.

Anche il Sunderland dovrebbe optare per lo stesso modulo. L'esperienza di Granit Xhaka e l’estro del giovane W. Isidor sono le armi sulle quali punterà il tecnico per impensierire i padroni di casa.

Quote di Manchester United-Sunderland: pronostici favorevoli ai Red Devils

I bookmaker danno il Manchester United come chiara favorita per la sfida: William Hill quota la vittoria dei Red Devils a 1.50, il pareggio a 4.20 e il successo del Sunderland a 5.80.

Anche Bet365 segue la stessa linea con la vittoria dei padroni di casa a 1.50, un pareggio quotato a 4.75 e la vittoria del Sunderland proposta a 5.75.

Le statistiche dei protagonisti attesi all'Old Trafford

Bruno Fernandes, motore instancabile del centrocampo dello United, in questa stagione, ha già totalizzato 537 minuti in 6 apparizioni, mettendo a segno due reti e destando sempre l'attenzione con una valutazione media di 7.23.

La sua precisione nei passaggi, con 368 palloni distribuiti e 16 chiavi d'assist, potrebbe essere determinante nel dettare i ritmi di gioco.

Il Sunderland punterà molto sul metronomo svizzero Granit Xhaka. Con 324 passaggi complessivi, e una sorprendente media di 7.38, Xhaka è stato il giocatore più regolare della sua squadra, confermando la sua importanza con 3 assist vincenti in questo inizio di stagione.

Sul fronte offensivo del Sunderland, finora Isidor ha impressionato con 3 gol in 6 apparizioni. In appena 322 minuti, il giovane francese ha dimostrato di essere un attaccante prolifico, capace di pungere con rapidità sfruttando le occasioni, e sarà senza dubbio un giocatore da tenere d'occhio tra le fila dei Black Cats.