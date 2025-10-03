Il palcoscenico dell'Old Trafford si appresta ad accogliere Manchester United e Sunderland per un'altra appassionante sfida di Premier League, in programma sabato 4 ottobre alle ore 16.

I Red Devils, con il calore dei propri tifosi, cercheranno di fare un passo avanti in classifica dopo le varie incertezze di inizio campionato. Dal canto suo, il Sunderland proverà a mettere i bastoni tra le ruote per restare nella parte alta della classifica.

Le probabili formazioni di Manchester United-Sunderland

Il Manchester United, guidato da Bruno Fernandes, dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1.

Tra i pali, ci sarà Bayindir, mentre la linea difensiva sarà composta da Harry Maguire, Luke Shaw e Matthijs De Ligt. In mezzo al campo, il duo composto da Ugarte e l’instancabile Bruno Fernandes, con Diogo Dalot e Patrick Dorgu pronti a spingere sulle fasce. In attacco, spazio alla fantasia di Bryan Mbeumo e Matheus Cunha dietro l'unica punta, Šeško.

Anche il Sunderland dovrebbe optare per lo stesso modulo. L'esperienza di Granit Xhaka e l’estro del giovane W. Isidor sono le armi sulle quali punterà il tecnico per impensierire i padroni di casa.

England Flag
Premier League
Giornata 7
03/10/2025 21:00
Bournemouth
VS
Fulham
04/10/2025 13:30
Leeds
VS
Tottenham
04/10/2025 16:00
Manchester United
VS
Sunderland
04/10/2025 16:00
Arsenal
VS
West Ham
04/10/2025 18:30
Chelsea
VS
Liverpool
05/10/2025 15:00
Newcastle
VS
Nottingham Forest
05/10/2025 15:00
Wolves
VS
Brighton
05/10/2025 15:00
Everton
VS
Crystal Palace
05/10/2025 15:00
Aston Villa
VS
Burnley
05/10/2025 17:30
Brentford
VS
Manchester City

Quote di Manchester United-Sunderland: pronostici favorevoli ai Red Devils

I bookmaker danno il Manchester United come chiara favorita per la sfida: William Hill quota la vittoria dei Red Devils a 1.50, il pareggio a 4.20 e il successo del Sunderland a 5.80.

Anche Bet365 segue la stessa linea con la vittoria dei padroni di casa a 1.50, un pareggio quotato a 4.75 e la vittoria del Sunderland proposta a 5.75.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Liverpool
6
5
0
1
12 / 7
5
15
L
W
W
W
W
2
Arsenal
6
4
1
1
12 / 3
9
13
W
D
W
L
W
3
Crystal Palace
6
3
3
0
8 / 3
5
12
W
W
D
W
D
4
Tottenham
6
3
2
1
11 / 4
7
11
D
D
W
L
W
5
Sunderland
6
3
2
1
7 / 4
3
11
W
D
D
W
L
6
Bournemouth
6
3
2
1
8 / 7
1
11
D
D
W
W
W
7
Manchester City
6
3
1
2
14 / 6
8
10
W
D
W
L
L
8
Chelsea
6
2
2
2
11 / 8
3
8
L
L
D
W
W
9
Everton
6
2
2
2
7 / 6
1
8
D
L
D
W
W
10
Brighton
6
2
2
2
9 / 9
0
8
W
D
L
W
L
11
Fulham
6
2
2
2
7 / 8
-1
8
L
W
W
L
D
12
Leeds
6
2
2
2
6 / 9
-3
8
D
W
L
D
L
13
Brentford
6
2
1
3
9 / 11
-2
7
W
L
D
L
W
14
Manchester United
6
2
1
3
7 / 11
-4
7
L
W
L
W
D
15
Newcastle
6
1
3
2
4 / 5
-1
6
L
D
W
D
L
16
Aston Villa
6
1
3
2
4 / 6
-2
6
W
D
D
L
L
17
Nottingham Forest
6
1
2
3
5 / 10
-5
5
L
D
L
L
D
18
Burnley
6
1
1
4
6 / 13
-7
4
L
D
L
L
W
19
West Ham
6
1
1
4
6 / 14
-8
4
D
L
L
W
L
20
Wolves
6
0
1
5
4 / 13
-9
1
D
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti attesi all'Old Trafford

Bruno Fernandes, motore instancabile del centrocampo dello United, in questa stagione, ha già totalizzato 537 minuti in 6 apparizioni, mettendo a segno due reti e destando sempre l'attenzione con una valutazione media di 7.23.

La sua precisione nei passaggi, con 368 palloni distribuiti e 16 chiavi d'assist, potrebbe essere determinante nel dettare i ritmi di gioco.

Il Sunderland punterà molto sul metronomo svizzero Granit Xhaka. Con 324 passaggi complessivi, e una sorprendente media di 7.38, Xhaka è stato il giocatore più regolare della sua squadra, confermando la sua importanza con 3 assist vincenti in questo inizio di stagione.

Sul fronte offensivo del Sunderland, finora Isidor ha impressionato con 3 gol in 6 apparizioni. In appena 322 minuti, il giovane francese ha dimostrato di essere un attaccante prolifico, capace di pungere con rapidità sfruttando le occasioni, e sarà senza dubbio un giocatore da tenere d'occhio tra le fila dei Black Cats.
© RIPRODUZIONE VIETATA