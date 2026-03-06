Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli salutano immediatamente il Masters 1000 di Indian Wells, eliminati al primo turno del torneo californiano.

Arnaldi travolto da McDonald

Sul cemento di Indian Wells, Matteo Arnaldi è stato sconfitto con un netto 6‑0 6‑1 dallo statunitense Mackenzie McDonald. Il risultato non lascia spazio a interpretazioni: una partita dominata dall’americano, che ha lasciato all’azzurro solo un game. Arnaldi è tornato in campo dopo un infortunio al piede che lo aveva tenuto fermo per settimane. La sua condizione fisica e la mancanza di ritmo gara sono emerse chiaramente nel match contro McDonald, che ha chiuso l’incontro in poco più di un’ora.

Maestrelli lotta ma cede a Hijikata

Francesco Maestrelli ha invece opposto maggiore resistenza, ma alla fine ha ceduto all’australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 7‑6(11/9) 6‑4. Il primo set è stato deciso al tie‑break, mentre nel secondo un break ha fatto la differenza. Per Maestrelli, si trattava della prima partecipazione al tabellone principale di un Masters 1000. Dopo aver superato le qualificazioni, ha affrontato Hijikata, anch’egli proveniente dal tabellone cadetto. Il primo set è stato equilibrato, con Maestrelli capace di annullare un set point e portare il match al tie‑break, ma l’australiano ha avuto la meglio. Nel secondo set, un break nel terzo game è risultato decisivo.

Il prossimo avversario di Hijikata sarà Luciano Darderi, che attende il vincitore del match.

Stasera toccherà a Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli affrontare il secondo turno del torneo.