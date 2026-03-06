Il capitano della nazionale italiana di rugby, Michele Lamaro, ha parlato alla vigilia della sfida del Sei Nazioni contro l’Inghilterra, dichiarando la squadra pronta e determinata. “Non bisogna dire oggi se ci sarà o meno una prima volta contro l’Inghilterra, ma vi assicuro che ci siamo preparati bene”, ha affermato, sottolineando la fiducia nel lavoro svolto.

Lamaro ha definito la partita “difficilissima”, ma ha voluto evidenziare il ruolo cruciale del pubblico: “Da parte nostra c’è un bellissimo stadio che ci supporterà, con tanti spettatori per noi e questo farà la differenza”.

Un percorso di crescita consolidato

Il capitano ha poi ripercorso il cammino della nazionale: “Ci ha portato a essere performanti anche contro squadre più fisiche dell’Inghilterra. I progressi sono cominciati anni fa, guardando avanti, partita dopo partita. L’ambizione è continuare a migliorare ancora e ancora, perché oggi, al di là di vittorie e sconfitte, siamo competitivi contro chiunque.”

Lamaro ha aggiunto: “Siamo fiduciosi che se giocheremo una grande partita, metteremo l’Inghilterra in difficoltà”.

Partite decise dagli episodi

Riguardo all’esito dell’incontro, il capitano ha osservato: “Partite come quelle di domani si giocano su episodi, speriamo siano dalla nostra parte. Vogliamo portare in campo il lavoro fatto”.

Il contesto della sfida

Il commissario tecnico dell’Italia, Gonzalo Quesada, ha espresso fiducia nella squadra, pur riconoscendo la forza dell’avversario: “Siamo in un chiaro percorso di crescita, ma loro restano favoriti. Noi come obiettivo abbiamo quello di esser costanti, siamo quelli che hanno messo di più in difficoltà la Francia… vogliamo essere costanti e andremo all’Olimpico con questo in testa, senza farci distrarre da altro.”

La partita è in programma sabato 7 marzo allo Stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio alle ore 17.40.