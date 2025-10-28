La decima giornata di Ligue 1 vede il Nizza ospitare il Lille il 29 ottobre alle 19:00 all'Allianz Riviera. La sfida si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, desiderose di rinforzare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Nizza-Lille

Nizza (3-5-2): Diouf; Oppong, Bard, Mendy; Vanhoutte, Abdul Samed, Diop, Abdi, Louchet; Boga, Kevin Carlos.

Lille (4-2-3-1): Ozer; Mandi, Mbemba, Perraud, Meunier; Bouaddi, Andre; Haraldsson, Fernández-Pardo, Correia; Igamane.

Quote di Nizza-Lille: i pronostici dei bookmaker

Le previsioni dei bookmaker vedono leggermente favorito il Lille: William Hill quota la vittoria del Lille a 2.38, un pareggio a 3.40 e un successo casalingo del Nizza a 2.80.

Offerte simili giungono anche da Bet365 , che propone il Lille vincente a 2.30, il pareggio a 3.50 e la squadra di casa a 3.00.

Analisi delle stelle in campo

Jérémie Boga: estro e velocità

Jérémie Boga, 28 anni e origine ivoriana, è una delle carte vincenti del Nizza.

In questa stagione ha accumulato già 504 minuti distribuiti su 9 presenze, segnando due gol e fornendo altrettanti assist. Importantissimo nell'accendere le manovre offensive grazie a 10 dribbling riusciti su 19 tentativi, il suo contributo sarà fondamentale per il gioco dei padroni di casa.

Sofiane Diop: il fulcro del centrocampo nizzardo

Sofiane Diop, a 25 anni, porta al Nizza una combinazione di controllo palla e visione di gioco. Nelle sue 9 apparizioni stagionali ha trovato il gol cinque volte e ha contribuito con un assist, dimostrando di essere un vero pericolo dal centrocampo in avanti. La sua abilità nel dribbling, con un successo di 9 su 18 tentativi, e la prontezza nel creare opportunità (10 passaggi chiave) potrebbero risultare decisive contro il Lille.

Félix Correia: centrocampista totale

Classe 2001, Félix Correia è uno dei pilastri su cui costruisce il gioco il Lille. Con 642 minuti nei suoi 9 incontri, ha già segnato due reti e fornito ben quattro assist. La sua capacità di intercettare palloni (8 intercetti totali) e la precisione nei passaggi chiave (16 in totale) fanno di Correia un osservato speciale nella sfida al Nizza.

Hamza Igamane: la rivelazione

Il giovane attaccante del Lille, Hamza Igamane, ha già impressionato con 4 gol in soli 193 minuti di gioco in questa stagione. Con una media ponderata di convertire le sue opportunità, il 23enne marocchino si sta lentamente affermando come uno dei più promettenti prospetti della Ligue 1. La sua abilità nel vincere duelli (17 su 35) aggiunge profondità all'attacco della squadra ospite.