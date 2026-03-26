La sfida tra Galles e Bosnia Erzegovina si terrà a Cardiff, la vincitrice giocherà contro la vincente di Italia-Irlanda del nord nella finale del playoff mondiale. Il CT del Galles, Craig Bellamy, ha richiamato i suoi alla lucidità: "Non dobbiamo lasciarci coinvolgere dal caos... essere lucidi e, senza farci prendere la mano, aspettare il momento giusto". Un monito per evitare una partita caotica che li vedrebbe sfavoriti.

Gli altri playoff europei

Nel primo percorso, la Turchia affronterà la Romania; la vincente giocherà la finale contro la qualificata tra Slovacchia-Kosovo.

Nel percorso B, l'Ucraina si misurerà con la Svezia (Valencia), mentre la Polonia sfiderà l'Albania (Varsavia). Nel percorso D, la Danimarca affronterà la Macedonia del Nord; la vincente giocherà la finale contro la qualificata tra Repubblica Ceca-Irlanda.

Le squadre in campo

Il Galles ha conquistato i playoff classificandosi secondo nel gruppo J, dietro il Belgio, con una vittoria per 7-1 sulla Macedonia del Nord. Il CT Craig Bellamy guida una squadra propositiva e fisica, con Brennan Johnson e Neco Williams. La Bosnia Erzegovina, superate difficoltà interne (caso Tahirovic), conterà sull'esperienza del veterano Edin Dzeko, la cui leadership sarà fondamentale.