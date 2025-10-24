Sul prestigioso terreno di St. James' Park, Newcastle e Fulham si ritroveranno faccia a faccia il 25 ottobre alle ore 16:00 per la nona giornata della Premier League 2025/26. Gli occhi degli appassionati si concentrano sui talenti in campo, con Sandro Tonali di Newcastle e Alex Iwobi di Fulham chiamati a guidare le rispettive squadre.

Le probabili formazioni di Newcastle-Fulham

Newcastle (4-3-3): Pope; Botman, Thiaw, Burn, Trippier; Tonali, Joelinton, Guimarães; Gordon, Woltemade, Elanga.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Cuenca, Bassey, Sessegnon, Castagne; Tete, Berge; King, Iwobi, Wilson; Jiménez.

Quote di Newcastle-Fulham: favori del pronostico ai bianconeri

I pronostici della vigilia vedono i padroni di casa del Newcastle favoriti. Bwin quota la vittoria dei bianconeri a 1.63, il pareggio a 4.00 e il successo degli ospiti a 5.25. Simile il quadro offerto da William Hill e Bet365, con il Newcastle dato rispettivamente a 1.62 e 1.60, il pareggio a 3.90 e la vittoria di Fulham a 5.00 e 5.25.

Un divario che riflette il momento attuale delle due formazioni, ma che non esclude assolutamente sorprese sul campo.

Le statistiche dei pilastri in campo: Tonali e Iwobi

Sandro Tonali, in questo inizio di stagione ha preso parte a tutti gli otto incontri di campionato, collezionando una valutazione media di 7.09.

Tonali ha dimostrato la sua valenza non solo nei passaggi decisivi, con 404 passaggi totali di cui 14 chiave, ma anche in fase di recupero, con 12 tackle e nove intercettazioni.

Alex Iwobi, invece, rappresenta una delle speranze per gli ospiti del Fulham. Il centrocampista nigeriano ha contribuito attivamente in otto presenze con un gol e due assist, e una valutazione media di 6.9. Iwobi si distingue sia per le sue capacità di passaggio, con 292 palloni distribuiti e 13 passaggi chiave, sia per la sua abilità nel dribbling, con 5 riusciti su 14 tentativi.