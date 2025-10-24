Match interessante quello che andrà in scena domenica 26 ottobre alle ore 18:30 all'Estadio El Sadar di Pamplona, quando Osasuna e Celta Vigo si sfideranno per la decima giornata della Liga 2025/26.

Le probabili formazioni di Osasuna-Celta Vigo

Per l'Osasuna, il tecnico sembra preferire un modulo 5-3-2 che garantisca solidità in difesa e qualche ripartenza in contropiede. Tra i pali ci sarà Sergio Herrera mentre la linea difensiva sarà composta da Catena, Boyomo, Herrando, Iker Benito e Abel Bretones. A centrocampo agiranno Lucas Torró, Moi Gómez e Moncayola, a supporto delle punte Budimir e Víctor Muñoz.

Pare che il Celta Vigo opterà invece per un 3-4-3 orientato all’attacco, con Andrei Radu tra i pali. La difesa sarà presidiata da Domínguez, Marcos Alonso e Javi Rodríguez. A centrocampo spazio a Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza e Sergio Carreira, mentre il trio d'attacco sarà composto da Bryan Zaragoza, Borja Iglesias e Pablo Durán.

Quote di Osasuna-Celta Vigo: il favore dei pronostici pende verso i padroni di casa

Bwin quota la vittoria dell'Osasuna a 2.35, il pareggio a 3.25 e il successo del Celta Vigo a 3.10.

Anche William Hill vede i padroni di casa favoriti, offrendo una quota di 2.40 per la vittoria dell'Osasuna, 3.10 per il pareggio e 3.00 per una vittoria del Celta Vigo. Da Bet365 troviamo quote similari: la vittoria dell’Osasuna a 2.35, il pareggio a 3.20 e la vittoria ospite a 3.20.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Real Madrid
9
8
0
1
20 / 9
11
24
W
W
L
W
W
2
Barcelona
9
7
1
1
24 / 10
14
22
W
L
W
W
W
3
Villarreal
9
5
2
2
16 / 10
6
17
D
L
W
W
W
4
Atletico Madrid
9
4
4
1
16 / 10
6
16
W
D
W
W
D
5
Real Betis
9
4
4
1
15 / 10
5
16
D
W
W
W
D
6
Espanyol
9
4
3
2
13 / 11
2
15
W
L
D
D
L
7
Elche
9
3
5
1
11 / 9
2
14
D
L
W
D
W
8
Athletic Club
9
4
2
3
9 / 9
0
14
D
W
L
D
L
9
Sevilla
9
4
1
4
16 / 14
2
13
L
W
W
L
W
10
Alaves
9
3
3
3
9 / 8
1
12
D
W
L
D
L
11
Rayo Vallecano
9
3
2
4
11 / 10
1
11
W
W
L
L
D
12
Getafe
9
3
2
4
9 / 12
-3
11
L
L
D
D
L
13
Osasuna
9
3
1
5
7 / 9
-2
10
L
W
L
D
L
14
Valencia
9
2
3
4
10 / 14
-4
9
D
L
L
D
W
15
Levante
9
2
2
5
13 / 17
-4
8
L
W
D
L
W
16
Mallorca
9
2
2
5
10 / 14
-4
8
W
L
W
L
D
17
Celta Vigo
9
0
7
2
8 / 11
-3
7
D
D
L
D
D
18
Real Sociedad
9
1
3
5
8 / 13
-5
6
D
L
L
W
L
19
Oviedo
9
2
0
7
4 / 16
-12
6
L
L
W
L
L
20
Girona
9
1
3
5
6 / 19
-13
6
L
W
D
D
L

Statistiche dei protagonisti attesi in Osasuna-Celta Vigo

Tra le fila dell’Osasuna, Ante Budimir sarà sicuramente un osservato speciale.

L'attaccante croato, 34 anni, ha già disputato 9 partite con 2 gol all'attivo. I suoi 18 tiri complessivi di cui 7 nello specchio rivelano una certa pericolosità. Tuttavia, deve migliorare la precisione e gestire la tensione nei duelli, avendone vinti solo 48 su 110 affrontati.

Nel Celta Vigo, fari puntati su Borja Iglesias. L'attaccante spagnolo, con 4 reti in 9 presenze, è il terminale offensivo principale dei celti, dimostrato dai suoi 13 tiri totali, con 8 nello specchio. Iglesias è una minaccia aerea e un incursore che può fare la differenza nelle palle inattive e in contropiede.

A completare il quadro, la giovane promessa di Osasuna, Víctor Muñoz, 22 anni, che tenta di imporsi con 1 gol e 1 assist già a referto, accompagnati da 17 dribbling di successo su 40.

Infine, attenzione anche a Iago Aspas, il veterano del Celta, capace di aggiungere qualità e inventiva con 1 gol in 7 apparizioni e una media valutativa di 7, garantendo sempre il massimo supporto ai compagni d’attacco.
