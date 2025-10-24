Match interessante quello che andrà in scena domenica 26 ottobre alle ore 18:30 all'Estadio El Sadar di Pamplona, quando Osasuna e Celta Vigo si sfideranno per la decima giornata della Liga 2025/26.

Le probabili formazioni di Osasuna-Celta Vigo

Per l'Osasuna, il tecnico sembra preferire un modulo 5-3-2 che garantisca solidità in difesa e qualche ripartenza in contropiede. Tra i pali ci sarà Sergio Herrera mentre la linea difensiva sarà composta da Catena, Boyomo, Herrando, Iker Benito e Abel Bretones. A centrocampo agiranno Lucas Torró, Moi Gómez e Moncayola, a supporto delle punte Budimir e Víctor Muñoz.

Pare che il Celta Vigo opterà invece per un 3-4-3 orientato all’attacco, con Andrei Radu tra i pali. La difesa sarà presidiata da Domínguez, Marcos Alonso e Javi Rodríguez. A centrocampo spazio a Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza e Sergio Carreira, mentre il trio d'attacco sarà composto da Bryan Zaragoza, Borja Iglesias e Pablo Durán.

Quote di Osasuna-Celta Vigo: il favore dei pronostici pende verso i padroni di casa

Bwin quota la vittoria dell'Osasuna a 2.35, il pareggio a 3.25 e il successo del Celta Vigo a 3.10.

Anche William Hill vede i padroni di casa favoriti, offrendo una quota di 2.40 per la vittoria dell'Osasuna, 3.10 per il pareggio e 3.00 per una vittoria del Celta Vigo. Da Bet365 troviamo quote similari: la vittoria dell’Osasuna a 2.35, il pareggio a 3.20 e la vittoria ospite a 3.20.

Statistiche dei protagonisti attesi in Osasuna-Celta Vigo

Tra le fila dell’Osasuna, Ante Budimir sarà sicuramente un osservato speciale.

L'attaccante croato, 34 anni, ha già disputato 9 partite con 2 gol all'attivo. I suoi 18 tiri complessivi di cui 7 nello specchio rivelano una certa pericolosità. Tuttavia, deve migliorare la precisione e gestire la tensione nei duelli, avendone vinti solo 48 su 110 affrontati.

Nel Celta Vigo, fari puntati su Borja Iglesias. L'attaccante spagnolo, con 4 reti in 9 presenze, è il terminale offensivo principale dei celti, dimostrato dai suoi 13 tiri totali, con 8 nello specchio. Iglesias è una minaccia aerea e un incursore che può fare la differenza nelle palle inattive e in contropiede.

A completare il quadro, la giovane promessa di Osasuna, Víctor Muñoz, 22 anni, che tenta di imporsi con 1 gol e 1 assist già a referto, accompagnati da 17 dribbling di successo su 40.

Infine, attenzione anche a Iago Aspas, il veterano del Celta, capace di aggiungere qualità e inventiva con 1 gol in 7 apparizioni e una media valutativa di 7, garantendo sempre il massimo supporto ai compagni d’attacco.