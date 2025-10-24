L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre alle 21:00 al Campo de Fútbol de Vallecas di Madrid, dove il Rayo Vallecano ospiterà il Deportivo Alavés nella decima giornata della Liga 2025/26. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Alaves

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Mendy, Lejeune, Chavarría, Rațiu; Valentín, Ciss; Díaz, García, De Frutos; Alemão.

Deportivo Alavés (4-4-2): Sivera; Pacheco, Tenaglia, Enríquez, Jonny; Blanco, Ibáñez, Rebbach, Calebe; Boyé, Martínez.

Il Campo de Fútbol de Vallecas farà da cornice al confronto di metà classifica tra Rayo Vallecano e Deportivo Alavés, valido per la 10ª giornata della Liga e in programma domenica 26 ottobre alle 21:00.

Le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, con i baschi avanti 12 a 11. Il Rayo arriva dal convincente 3-0 sul Levante, mentre l’Alavés ha frenato sullo 0-0 col Valencia. Equilibrio alla vigilia, anche se i precedenti recenti sorridono ai madrileni, vittoriosi in tre degli ultimi cinque incroci.

Quote di Rayo Vallecano-Alaves: Rayo in pole position per i bookmaker

I principali operatori vedono il Rayo nettamente avanti nei pronostici. Su Bwin il segno 1 è offerto a 2.05, il pareggio a 3.20 e il successo dell’Alavés a 3.90. William Hill propone il Rayo a 2.10, la X a 3.00 e gli ospiti a 3.80. Quote simili su Bet365: vittoria dei padroni di casa a 2.10, pareggio a 3.10 e colpo esterno ancora a 3.90.

Protagonisti in campo: le statistiche dei giocatori chiave

Isi Palazón — Il motore del Rayo a centrocampo: 9 presenze con 1 gol e 2 assist, 240 passaggi completati e 13 passaggi chiave. Utile anche nella doppia fase, con 14 falli subiti e altrettanti commessi, oltre a 6 dribbling riusciti su 14 tentati.

Álvaro García — Uno dei riferimenti offensivi più affidabili: 3 reti e 1 assist nelle prime 9 gare, con media voto di 6.97. Contribuisce sia in costruzione sia nell’ultimo quarto di campo, garantendo continuità di rendimento.

Jorge De Frutos — La nota più brillante del Rayo: 4 gol e 1 assist da titolare in 8 partite, con 8 dribbling riusciti su 14. Una costante minaccia per le retroguardie avversarie.

Calebe — Tra i più utilizzati in corsa dall’Alavés, garantisce equilibrio in mezzo al campo. 79 passaggi completati e 7 tackle vincenti, pur senza aver ancora inciso in zona gol o assist.

Toni Martínez — L’uomo più pericoloso dei baschi fin qui: media 6.97, 2 gol realizzati e 6 tiri in porta su 14 tentativi totali. Vince 67 duelli su 121, dimostrando peso specifico nei confronti diretti.
