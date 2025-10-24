Isi Palazón — Il motore del Rayo a centrocampo: 9 presenze con 1 gol e 2 assist, 240 passaggi completati e 13 passaggi chiave. Utile anche nella doppia fase, con 14 falli subiti e altrettanti commessi, oltre a 6 dribbling riusciti su 14 tentati.

Álvaro García — Uno dei riferimenti offensivi più affidabili: 3 reti e 1 assist nelle prime 9 gare, con media voto di 6.97. Contribuisce sia in costruzione sia nell’ultimo quarto di campo, garantendo continuità di rendimento.

Jorge De Frutos — La nota più brillante del Rayo: 4 gol e 1 assist da titolare in 8 partite, con 8 dribbling riusciti su 14. Una costante minaccia per le retroguardie avversarie.

Calebe — Tra i più utilizzati in corsa dall’Alavés, garantisce equilibrio in mezzo al campo. 79 passaggi completati e 7 tackle vincenti, pur senza aver ancora inciso in zona gol o assist.

Toni Martínez — L’uomo più pericoloso dei baschi fin qui: media 6.97, 2 gol realizzati e 6 tiri in porta su 14 tentativi totali. Vince 67 duelli su 121, dimostrando peso specifico nei confronti diretti.