Il Real Betis e l'Atletico Madrid si preparano a scendere in campo lunedì 27 ottobre alle ore 21, all'Estadio de La Cartuja di Siviglia, per la decima giornata della stagione regolare della Liga 2025/26.

Le probabili formazioni di Real Betis-Atletico Madrid

Real Betis (4-2-3-1): Pau López; Valentín Gómez, Natan, Ricardo Rodríguez, Héctor Bellerín; Amrabat, Pablo Fornals; Lo Celso, Ez Abde, Antony; Cucho.

Atletico Madrid (4-4-2): Jan Oblak; Giménez, Le Normand, Dávid Hancko, Llorente; Koke, Pablo Barrios, Nico González, Giuliano; Julián Alvarez, Álex Baena.

Quote di Betis-Atletico: biancorossi favoriti

Secondo i principali bookmaker, l'Atletico Madrid parte favorito in questa trasferta a Siviglia. Bwin quota la vittoria dell'Atletico a 2.20, il pareggio a 3.50 e il successo casalingo del Betis a 3.10. Quote analoghe vengono proposte anche da William Hill e Bet365, che concordano sulla superiorità tecnica degli uomini di Simeone rispetto ai loro avversari di giornata.

Le statistiche dei protagonisti attesi in campo

Nel Real Betis, gli occhi saranno puntati su Giovani Lo Celso, che finora in stagione ha collezionato 585 minuti in campo con una valutazione media di 7.26.

Il trequartista argentino si è mostrato deciso, con 1 gol e 2 assist a referto. La sua capacità di stabilizzare il centrocampo e contribuire sia alla fase difensiva che offensiva sarà importante per le sorti dei biancoverdi.

Un altro giocatore da tenere d'occhio è Juan Camilo Hernández, noto come "Cucho", leader dell'attacco del Betis, che ha già segnato 4 gol nelle 9 presenze fatte, mostrando discreta efficacia sotto porta considerando i 19 tiri tentati. Con una valutazione media di 6.91, la sua capacità di incidere in attacco sarà determinante.

Per l'Atletico Madrid, uno dei protagonisti più attesi è Julián Álvarez, che ha già dimostrato di essere un elemento chiave per i colchoneros in questa stagione con 6 gol e un assist, confermandosi affidabile sotto rete grazie a un tasso di conversione elevato (14 tiri su 19 totali nello specchio).

Con una valutazione media di 7.31, Álvarez è una costante minaccia per le difese avversarie.

Infine, il giovane Pablo Barrios sarà un perno del centrocampo rojiblanco: in 743 minuti giocati ha svettato in fase di costruzione con una precisa distribuzione di palla, culminando in 503 passaggi completati. Con la capacità di duellare con successo (47 duelli vinti su 81), rappresenta una garanzia di solidità per Simeone.