Strasburgo e Lorient si preparano ad affrontarsi nel tardo pomeriggio di domenica 14 dicembre allo Stade de la Meinau, in un incontro valido per la sedicesima giornata della Ligue 1 francese 2025/26, il calcio d'inizio è fissato alle ore 17:15.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Lorient

Le due squadre scenderanno sul terreno di gioco con schieramenti speculari, adottando entrambe il modulo 3-4-2-1. Il Strasburgo di fronte ai propri tifosi schiererà Mike Penders tra i pali. La linea difensiva vedrà protagonisti Guela Doue, Andrew Omobamidele e Mamadou Sarr.

A centrocampo, i padroni di casa potranno contare sulla spinta sulle fasce di Diego Moreira e Ben Chilwell e sul dinamismo di Samir El Mourabet e Ismael Doukoure. Avanzati, pronti a innescare l'attaccante Joaquin Panichelli, saranno Sebastian Nanasi e Julio Enciso.

Per il Lorient, Yvon Mvogo difenderà la porta, supportato nella linea difensiva da Bamo Meite, Montassar Talbi e Darlin Yongwa. Il centrocampo vedrà agire sulle fasce Theo Le Bris e Arsene Kouassi, mentre in mezzo ci saranno Arthur Avom e Laurent Abergel. In attacco la coppia Jean-Victor Makengo e Pablo Pagis sarà di supporto al centravanti Sambou Soumano.

Quote di Strasburgo-Lorient: i padroni di casa partono favoriti

I bookmaker vedono nello Strasburgo la squadra favorite per la vittoria.

William Hill quota il successo casalingo a 1.70, mentre il pareggio è quotato a 3.80 e la vittoria del Lorient a 4.40. Analoga è anche l’opinione di Bet365, che propone la vittoria dello Strasburgo a 1.73, il pareggio a 3.70 e il colpo esterno degli ospiti a 4.75.

Statistiche: Panichelli e compagnia contro il muro di Lorient

Tra i protagonisti più attesi del match, c'è Joaquin Panichelli, il giovane attaccante argentino dello Strasburgo, che in 15 apparizioni stagionali ha già messo a segno 9 reti.

Con una media di 6.96 e una capacità realizzativa fuori dal comune, Panichelli è il pericolo numero uno per la difesa avversaria. I suoi 31 tiri totali, di cui 18 diretti nello specchio della porta, lo rendono un vero incubo per i portieri.

Sempre fra i padroni di casa, Julio Enciso rappresenta un punto fermo del centrocampo, abile nei dribbling con 19 riusciti sui 32 tentati, è spesso capace di creare scompiglio tra le linee.

Per il Lorient, l’attenzione sarà sul francese Pablo Pagis, autore di 5 gol in 12 partite, ma anche di 213 passaggi e 10 chiave, sempre pronto a raccogliere le sponde di Sambou Soumano, autore finora in questa stagione di 4 gol e 2 assist.

Il centrocampo del Lorient potrà contare sulla creatività di Jean-Victor Makengo, che in questa stagione ha già servito un assist e partecipato attivamente al gioco con 175 passaggi, presentandosi come una pedina fondamentale per la fase difensiva e di costruzione.