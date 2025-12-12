Strasburgo e Lorient si preparano ad affrontarsi nel tardo pomeriggio di domenica 14 dicembre allo Stade de la Meinau, in un incontro valido per la sedicesima giornata della Ligue 1 francese 2025/26, il calcio d'inizio è fissato alle ore 17:15.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Lorient

Le due squadre scenderanno sul terreno di gioco con schieramenti speculari, adottando entrambe il modulo 3-4-2-1. Il Strasburgo di fronte ai propri tifosi schiererà Mike Penders tra i pali. La linea difensiva vedrà protagonisti Guela Doue, Andrew Omobamidele e Mamadou Sarr.

A centrocampo, i padroni di casa potranno contare sulla spinta sulle fasce di Diego Moreira e Ben Chilwell e sul dinamismo di Samir El Mourabet e Ismael Doukoure. Avanzati, pronti a innescare l'attaccante Joaquin Panichelli, saranno Sebastian Nanasi e Julio Enciso.

Per il Lorient, Yvon Mvogo difenderà la porta, supportato nella linea difensiva da Bamo Meite, Montassar Talbi e Darlin Yongwa. Il centrocampo vedrà agire sulle fasce Theo Le Bris e Arsene Kouassi, mentre in mezzo ci saranno Arthur Avom e Laurent Abergel. In attacco la coppia Jean-Victor Makengo e Pablo Pagis sarà di supporto al centravanti Sambou Soumano.

France Flag
Ligue 1
Giornata 16
12/12/2025 20:45
Angers
VS
Nantes
13/12/2025 17:00
Rennes
VS
Stade Brestois
13/12/2025 19:00
Metz
VS
Paris Saint Germain
13/12/2025 21:05
Paris FC
VS
Tolosa
14/12/2025 15:00
Lione
VS
Le Havre
14/12/2025 17:15
Strasburgo
VS
Lorient
14/12/2025 17:15
Auxerre
VS
Lille
14/12/2025 17:15
Lens
VS
Nizza
14/12/2025 20:45
Marsiglia
VS
Monaco

Quote di Strasburgo-Lorient: i padroni di casa partono favoriti

I bookmaker vedono nello Strasburgo la squadra favorite per la vittoria.

William Hill quota il successo casalingo a 1.70, mentre il pareggio è quotato a 3.80 e la vittoria del Lorient a 4.40. Analoga è anche l’opinione di Bet365, che propone la vittoria dello Strasburgo a 1.73, il pareggio a 3.70 e il colpo esterno degli ospiti a 4.75.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Lens
15
11
1
3
26 / 13
13
34
W
W
W
W
W
2
Paris Saint Germain
15
10
3
2
32 / 12
20
33
W
L
W
W
W
3
Marsiglia
15
9
2
4
35 / 15
20
29
L
D
W
W
W
4
Lille
15
9
2
4
29 / 17
12
29
W
W
W
L
W
5
Lione
15
7
3
5
21 / 16
5
24
L
W
D
L
D
6
Rennes
15
6
6
3
24 / 23
1
24
L
W
W
W
W
7
Monaco
15
7
2
6
26 / 26
0
23
L
W
L
L
L
8
Strasburgo
15
7
1
7
25 / 20
5
22
L
L
L
W
L
9
Tolosa
15
5
5
5
21 / 19
2
20
W
D
L
D
D
10
Stade Brestois
15
5
4
6
20 / 24
-4
19
W
W
W
L
D
11
Angers
15
5
4
6
13 / 17
-4
19
W
L
W
W
L
12
Nizza
15
5
2
8
19 / 27
-8
17
L
L
L
L
L
13
Lorient
15
4
5
6
19 / 28
-9
17
W
W
D
D
L
14
Paris FC
15
4
4
7
21 / 26
-5
16
D
D
L
L
W
15
Le Havre
15
3
6
6
13 / 21
-8
15
D
L
L
D
D
16
Auxerre
15
3
3
9
11 / 21
-10
12
W
D
D
L
L
17
Nantes
15
2
5
8
13 / 24
-11
11
L
L
D
D
L
18
Metz
15
3
2
10
15 / 34
-19
11
L
L
L
W
W

Statistiche: Panichelli e compagnia contro il muro di Lorient

Tra i protagonisti più attesi del match, c'è Joaquin Panichelli, il giovane attaccante argentino dello Strasburgo, che in 15 apparizioni stagionali ha già messo a segno 9 reti.

Con una media di 6.96 e una capacità realizzativa fuori dal comune, Panichelli è il pericolo numero uno per la difesa avversaria. I suoi 31 tiri totali, di cui 18 diretti nello specchio della porta, lo rendono un vero incubo per i portieri.

Sempre fra i padroni di casa, Julio Enciso rappresenta un punto fermo del centrocampo, abile nei dribbling con 19 riusciti sui 32 tentati, è spesso capace di creare scompiglio tra le linee.

Per il Lorient, l’attenzione sarà sul francese Pablo Pagis, autore di 5 gol in 12 partite, ma anche di 213 passaggi e 10 chiave, sempre pronto a raccogliere le sponde di Sambou Soumano, autore finora in questa stagione di 4 gol e 2 assist.

Il centrocampo del Lorient potrà contare sulla creatività di Jean-Victor Makengo, che in questa stagione ha già servito un assist e partecipato attivamente al gioco con 175 passaggi, presentandosi come una pedina fondamentale per la fase difensiva e di costruzione.
