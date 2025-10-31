Luciano Spalletti è pronto a cominciare la sua avventura sulla panchina della Juventus. Esordio non facile per il tecnico di Certaldo che domani ore 21:00 allo Stadio Giovanni Zini sfiderà la Cremonese di Davide Nicola, vera sorpresa di questo inizio di stagione. Il neo allenatore bianconero dovrebbe optare per un 4-3-3 e per la conferma di Yildiz e Vlahovic. A centrocampo possibile opportunità per Koopmeiners.

4-3-3 per Spalletti, Vlahovic in vantaggio su David

Il punto di partenza dovrebbe essere quel 4-3-3 tanto caro a Spalletti e che gli ha permesso di conquistare lo Scudetto con il Napoli.

La certezza risponde al nome di Kenan Yildiz confermato dopo la rete contro l'Udinese. Il tridente dovrebbe esser composto da Vlahovic in vantaggio su David per il ruolo di prima punta, e da Conceicao che dovrebbe vincere il ballottaggio con Openda.

A centrocampo resta in forte dubbio Thuram; per questo possibile occasione per Koopmeiners chiamato ad una svolta nella sua avventura in bianconera. L'olandese dovrebbe così completare la mediana assieme a McKennie e capitan Locatelli. Infine, difesa a quattro composta da Kalulu e Cambiaso sulle corsie laterali mentre al centro si va verso la conferma del tandem Gatti-Kelly con Rugani che dovrebbe iniziare dalla panchina. In porta spazio a Di Gregorio.

3-5-2 per Nicola, conferma per Vandeputte e Vardy

Inizio di stagione di grande spessore per la Cremonese di Davide Nicola che arriva dal brillante successo esterno contro il Genoa che gli ha permesso di occupare l'ottava posizione in classifica. I grigiorossi proveranno ad ottenere l'ennesimo risultato positivo contro una big dopo quelli contro Milan ed Atalanta.

Per quanto concerne il sistema di gioco, Nicola è pronto a confermare il suo collaudato 3-5-2; in attacco confermatissimi Jamie Vardy in rete contro l'Atalanta e soprattutto Federico Bonazzoli, autore di una doppietta contro il Genoa. A centrocampo, Nicola non rinuncia alla fisicità di Bondo ed alla qualità di Vandeputte, autore di tre assist in stagione.

Difesa a tre composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, mentre partita speciale per gli ex Barbieri ed Audero.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 12 i precedenti in Serie A tra le due compagini con la Juventus imbatutta, 9 le vittorie da parte della Vecchia Signora e 3 pareggi. L'ultimo incrocio tra le due squadre risale al maggio 2023 quando i bianconeri s'imposero con un secco 2-0 firmato Fagioli e Bremer.

Cremonese(3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy.

Juventus(4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Koopmeiners; Yildiz, Vlahovic, Conceicao.