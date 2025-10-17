Domenica 19 ottobre, il Tottenham ospiterà l'Aston Villa al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in occasione dell'ottava giornata del campionato di Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Tottenham-Aston Villa

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Van De Ven, C. Romero, D. Spence, P. Porro; R. Bentancur, P. Sarr; L. Bergvall, X. Simons, M. Kudus; Richarlison.

Aston Villa (4-3-3): E. Martínez; P. Torres, E. Konsa, L. Digne, M. Cash; B. Kamara, M. Rogers, L. Bogarde; D. Malen, O. Watkins, J. McGinn.

England Flag
Premier League
Giornata 8
18/10/2025 13:30
Nottingham Forest
VS
Chelsea
18/10/2025 16:00
Burnley
VS
Leeds
18/10/2025 16:00
Manchester City
VS
Everton
18/10/2025 16:00
Brighton
VS
Newcastle
18/10/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Bournemouth
18/10/2025 16:00
Sunderland
VS
Wolves
18/10/2025 18:30
Fulham
VS
Arsenal
19/10/2025 15:00
Tottenham
VS
Aston Villa
19/10/2025 17:30
Liverpool
VS
Manchester United
20/10/2025 21:00
West Ham
VS
Brentford

Quote di Tottenham-Aston Villa: Spurs favoriti nei pronostici

Secondo i bookmaker, il Tottenham parte favorito in questa sfida casalinga.

William Hill offre le quote a favore degli Spurs a 2.10 per la vittoria, mentre il pareggio è quotato a 3.50 e la vittoria dei Villains a 3.25. Simili le quote di Bet365, che vedono il successo del Tottenham a 2.05, il pareggio a 3.80 e una vittoria esterna a 3.30.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
7
5
1
1
14 / 3
11
16
W
W
D
W
L
2
Liverpool
7
5
0
2
13 / 9
4
15
L
L
W
W
W
3
Tottenham
7
4
2
1
13 / 5
8
14
W
D
D
W
L
4
Bournemouth
7
4
2
1
11 / 8
3
14
W
D
D
W
W
5
Manchester City
7
4
1
2
15 / 6
9
13
W
W
D
W
L
6
Crystal Palace
7
3
3
1
9 / 5
4
12
L
W
W
D
W
7
Chelsea
7
3
2
2
13 / 9
4
11
W
L
L
D
W
8
Everton
7
3
2
2
9 / 7
2
11
W
D
L
D
W
9
Sunderland
7
3
2
2
7 / 6
1
11
L
W
D
D
W
10
Manchester United
7
3
1
3
9 / 11
-2
10
W
L
W
L
W
11
Newcastle
7
2
3
2
6 / 5
1
9
W
L
D
W
D
12
Brighton
7
2
3
2
10 / 10
0
9
D
W
D
L
W
13
Aston Villa
7
2
3
2
6 / 7
-1
9
W
W
D
D
L
14
Fulham
7
2
2
3
8 / 11
-3
8
L
L
W
W
L
15
Leeds
7
2
2
3
7 / 11
-4
8
L
D
W
L
D
16
Brentford
7
2
1
4
9 / 12
-3
7
L
W
L
D
L
17
Nottingham Forest
7
1
2
4
5 / 12
-7
5
L
L
D
L
L
18
Burnley
7
1
1
5
7 / 15
-8
4
L
L
D
L
L
19
West Ham
7
1
1
5
6 / 16
-10
4
L
D
L
L
W
20
Wolves
7
0
2
5
5 / 14
-9
2
D
D
L
L
L

Statistiche e protagonisti in campo: riflettori su Simons e Kudus

Tra i calciatori del Tottenham, Xavi Simons è al centro dell'attenzione.

La sua abilità nei duelli (13 vinti su 32) e nei dribbling (5 riusciti su 11) ne fanno un elemento cruciale della linea offensiva.

Mohammed Kudus aggiunge solidità all'attacco degli Spurs. Presente in tutte e 7 le partite finora disputate, ha collezionato 1 gol e 4 assist, dimostrando la sua capacità creativa con 13 passaggi chiave. Kudus non solo contribuisce alla fase offensiva, ma si impegna anche in quella difensiva, lo dimostrano i 15 tackle eseguiti in questo avvio di stagione.

Per Aston Villa, l’attenzione sarà su Ollie Watkins. L'attaccante inglese finora ha disputato 7 partite di campionato, trovando la via della rete in una sola occasione.

© RIPRODUZIONE VIETATA