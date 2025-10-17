Domenica 19 ottobre, il Tottenham ospiterà l'Aston Villa al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, in occasione dell'ottava giornata del campionato di Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Tottenham-Aston Villa

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Van De Ven, C. Romero, D. Spence, P. Porro; R. Bentancur, P. Sarr; L. Bergvall, X. Simons, M. Kudus; Richarlison.

Aston Villa (4-3-3): E. Martínez; P. Torres, E. Konsa, L. Digne, M. Cash; B. Kamara, M. Rogers, L. Bogarde; D. Malen, O. Watkins, J. McGinn.

Quote di Tottenham-Aston Villa: Spurs favoriti nei pronostici

Secondo i bookmaker, il Tottenham parte favorito in questa sfida casalinga.

William Hill offre le quote a favore degli Spurs a 2.10 per la vittoria, mentre il pareggio è quotato a 3.50 e la vittoria dei Villains a 3.25. Simili le quote di Bet365, che vedono il successo del Tottenham a 2.05, il pareggio a 3.80 e una vittoria esterna a 3.30.

Statistiche e protagonisti in campo: riflettori su Simons e Kudus

Tra i calciatori del Tottenham, Xavi Simons è al centro dell'attenzione.

La sua abilità nei duelli (13 vinti su 32) e nei dribbling (5 riusciti su 11) ne fanno un elemento cruciale della linea offensiva.

Mohammed Kudus aggiunge solidità all'attacco degli Spurs. Presente in tutte e 7 le partite finora disputate, ha collezionato 1 gol e 4 assist, dimostrando la sua capacità creativa con 13 passaggi chiave. Kudus non solo contribuisce alla fase offensiva, ma si impegna anche in quella difensiva, lo dimostrano i 15 tackle eseguiti in questo avvio di stagione.

Per Aston Villa, l’attenzione sarà su Ollie Watkins. L'attaccante inglese finora ha disputato 7 partite di campionato, trovando la via della rete in una sola occasione.