Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video su Youtube parlando dei rumors che vorrebbero John Elkann e la famiglia Agnelli disposti a cedere la Juventus. Secondo Balzarini quindi, si tratterebbe di un'ipotesi lontana che però potrebbe essere colta dalla nota azienda Tether.

Juventus, Balzarini: 'Cessione del club? Sarebbe stato individuato il possibile acquirente, Tether'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della voce che vorrebbe la Juventus in vendita: "Partiamo da un presupposto, la famiglia Agnelli è solidissima al comando del club, ma questo non significa che non stia pensando di cedere l'asset di fronte a una proposta importante ma soprattutto salda e sicura.

Perché la Juventus non può fare la fine di tanti altri club che sono stati ceduti a filibustieri o ciarlatani che si sono rivelati persone poco serie. Nei rumors che circolano adesso comunque si parla di una possibile mossa da parte del gruppo Tether, gruppo che ha già la possibilità di collocare un membro nel cda, in quanto avente il 10% delle quote del club. Qualcosa di più si potrebbe sapere nel prossimo consiglio di amministrazione che avverrà il 7 novembre ma credo che siamo ancora lontani dal poter pensare che fra le parti ci sia una trattativa per la cessione della società. Detto questo, a differenza di altre volte che si era parlato di una remota possibilità di passaggio di proprietà, in questo caso sarebbe individuato il possibile acquirente, Tether, anche se rimaniamo nel campo dell'incertezza e dei rumors".

Sul procedimento aperto dall'UEFA nei confronti della Juventus per lo sforamento di alcuni parametri dettati dal FFP, Balzarini ha detto: "C'é la conferma dell'apertura di questo procedimento da parte dell'UEFA nei confronti della Juventus per essere usciti dai parametri permessi dal FFP, una cosa che la società aveva già anticipato nell'ultima relazione. Cosa rischia ora il club? Sostanzialmente la sanzione dovrebbe essere esclusivamente economica e anche abbastanza irrilevante, quindi niente di preoccupante. L'alternative nei casi peggiori, potrebbero essere o la restrizione della rosa da consegnare quando si presenta la lista UEFA o la restrizione delle iscrizioni dei calciatori da poter presentare quando si aprirà la stagione.

In ogni caso le conseguenze di questo procedimento dovrebbero palesarsi nella primavera del 2026 ma dico a tutti i tifosi bianconeri di prepararsi al solito circo mediatico che partirà contro il club piemontese".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Fintanto che la famiglia Agnelli ha il 51% comanda'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Fintanto che la famiglia Agnelli possiede il 51% delle quote azionarie comanda, fine" scrive lapidario un utente su Youtube. Un altro poi, riferendosi al procedimento UEFA sottolinea: "Ormai ho la nausea, ogni volta che vedo scritto "Cosa rischia la Juve..." francamente mi allontana sempre più dal calcio, che ho sempre seguito, fin dall'infanzia".