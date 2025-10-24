Werder Brema e Union Berlino si apprestano a scendere in campo questa sera, venerdì 24 ottobre alle 20:30 al Weserstadion, nell'ottava giornata della Bundesliga 2025/26. I biancoverdi di Brema cercano una vittoria che confermi le ambizioni stagionali, mentre il club della capitale tenta di migliorare ulteriormente la propria classifica.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Union Berlino

Werder Brema (4-3-3): Mio Backhaus; Karim Coulibaly, Pieper, Friedl, Sugawara; Jens Stage, Puertas, Patrice Covic; Mbangula, Romano Schmid, Marco Grüll.

Union Berlino (3-4-2-1): Rønnow; Querfeld, Diogo Leite, Doekhi; Aljoscha Kemlein, Khedira, Trimmel, Köhn; Tim Skarke, Ilyas Ansah; Andrej Ilic.

Quote di Werder Brema-Union Berlino: equilibrio nei pronostici

Le previsioni dei bookmaker indicano un duello aperto, con il Werder Brema leggermente favorito per il successo casalingo. Bwin e William Hill offrono infatti la vittoria dei padroni di casa a quota 2.25, mentre il pareggio è valutato rispettivamente a 3.40 e 3.30. La vittoria in trasferta del Union Berlino viene quotata a 3.10 su ambedue le piattaforme. Bet365 invece prevede una quota di 3.50 per il pareggio e 3.00 per il successo esterno, segno di una partita che potrebbe decidersi su pochi dettagli.

Protagonisti attesi: le stelle di Werder e Union

Tra i talenti del Werder Brema, spicca Romano Schmid.

Il centrocampista austriaco, nelle prime sette giornate ha collezionato 598 minuti di gioco, siglando 2 reti e offrendo altrettanti assist, dimostrando grande efficacia in zona offensiva con i suoi passaggi chiave (18).

Tra i giocatori più attesi nel Werder, c'è il giovane Samuel Mbangula, centrocampista dal fisico compatto e dalla grande mobilità. Nelle sue sei presenze finora, ha segnato 2 gol e creato una rete con un assist, rivelandosi un elemento prezioso con il suo dinamismo e i suoi dribbling (8 su 18 riusciti).

Per l'Union Berlino, occhi puntati su Ilyas Ansah, autore finora di 4 gol in 7 apparizioni. Ansah si distingue per la sua agilità e precisione sotto porta, confermando un ottimo rapporto tra tiri e reti realizzate (4 su 8 tiri in porta).

Da tenere d'occhio, inoltre, è il leader difensivo dei berlinesi, Christopher Trimmel. Alla soglia dei 38 anni, continua a offrire esperienza e leadership in campo, mantenendo solidità difensiva con 136 passaggi completati e un assist all'attivo.