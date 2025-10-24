Werder Brema e Union Berlino si apprestano a scendere in campo questa sera, venerdì 24 ottobre alle 20:30 al Weserstadion, nell'ottava giornata della Bundesliga 2025/26. I biancoverdi di Brema cercano una vittoria che confermi le ambizioni stagionali, mentre il club della capitale tenta di migliorare ulteriormente la propria classifica.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 8
24/10/2025 20:30
Werder Bremen
VS
Union Berlin
25/10/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Bayern München
25/10/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
1. FC Heidenheim
25/10/2025 15:30
Eintracht Frankfurt
VS
FC St. Pauli
25/10/2025 15:30
FC Augsburg
VS
RB Leipzig
25/10/2025 15:30
Hamburger SV
VS
VfL Wolfsburg
25/10/2025 18:30
Borussia Dortmund
VS
1.FC Köln
26/10/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
SC Freiburg
26/10/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FSV Mainz 05

Le probabili formazioni di Werder Brema-Union Berlino

Werder Brema (4-3-3): Mio Backhaus; Karim Coulibaly, Pieper, Friedl, Sugawara; Jens Stage, Puertas, Patrice Covic; Mbangula, Romano Schmid, Marco Grüll.

Union Berlino (3-4-2-1): Rønnow; Querfeld, Diogo Leite, Doekhi; Aljoscha Kemlein, Khedira, Trimmel, Köhn; Tim Skarke, Ilyas Ansah; Andrej Ilic.

Quote di Werder Brema-Union Berlino: equilibrio nei pronostici

Le previsioni dei bookmaker indicano un duello aperto, con il Werder Brema leggermente favorito per il successo casalingo. Bwin e William Hill offrono infatti la vittoria dei padroni di casa a quota 2.25, mentre il pareggio è valutato rispettivamente a 3.40 e 3.30. La vittoria in trasferta del Union Berlino viene quotata a 3.10 su ambedue le piattaforme. Bet365 invece prevede una quota di 3.50 per il pareggio e 3.00 per il successo esterno, segno di una partita che potrebbe decidersi su pochi dettagli.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
7
7
0
0
27 / 4
23
21
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
7
5
1
1
10 / 9
1
16
W
D
W
W
W
3
VfB Stuttgart
7
5
0
2
11 / 6
5
15
W
W
W
W
L
4
Borussia Dortmund
7
4
2
1
13 / 6
7
14
L
D
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
7
4
2
1
16 / 11
5
14
W
W
W
D
W
6
1.FC Köln
7
3
2
2
12 / 10
2
11
D
W
L
L
D
7
Eintracht Frankfurt
7
3
1
3
19 / 18
1
10
D
L
W
L
L
8
1899 Hoffenheim
7
3
1
3
12 / 12
0
10
W
L
D
L
W
9
Union Berlin
7
3
1
3
11 / 14
-3
10
W
L
D
W
L
10
SC Freiburg
7
2
3
2
11 / 11
0
9
D
D
D
W
W
11
Hamburger SV
7
2
2
3
7 / 10
-3
8
L
W
D
W
L
12
Werder Bremen
7
2
2
3
11 / 16
-5
8
D
W
L
L
W
13
FC Augsburg
7
2
1
4
12 / 14
-2
7
D
W
L
L
L
14
FC St. Pauli
7
2
1
4
8 / 12
-4
7
L
L
L
L
W
15
VfL Wolfsburg
7
1
2
4
8 / 13
-5
5
L
L
L
L
D
16
FSV Mainz 05
7
1
1
5
8 / 14
-6
4
L
L
L
W
L
17
1. FC Heidenheim
7
1
1
5
6 / 13
-7
4
D
L
W
L
L
18
Borussia Mönchengladbach
7
0
3
4
6 / 15
-9
3
L
D
L
D
L

Protagonisti attesi: le stelle di Werder e Union

Tra i talenti del Werder Brema, spicca Romano Schmid.

Il centrocampista austriaco, nelle prime sette giornate ha collezionato 598 minuti di gioco, siglando 2 reti e offrendo altrettanti assist, dimostrando grande efficacia in zona offensiva con i suoi passaggi chiave (18).

Tra i giocatori più attesi nel Werder, c'è il giovane Samuel Mbangula, centrocampista dal fisico compatto e dalla grande mobilità. Nelle sue sei presenze finora, ha segnato 2 gol e creato una rete con un assist, rivelandosi un elemento prezioso con il suo dinamismo e i suoi dribbling (8 su 18 riusciti).

Per l'Union Berlino, occhi puntati su Ilyas Ansah, autore finora di 4 gol in 7 apparizioni. Ansah si distingue per la sua agilità e precisione sotto porta, confermando un ottimo rapporto tra tiri e reti realizzate (4 su 8 tiri in porta).

Da tenere d'occhio, inoltre, è il leader difensivo dei berlinesi, Christopher Trimmel. Alla soglia dei 38 anni, continua a offrire esperienza e leadership in campo, mantenendo solidità difensiva con 136 passaggi completati e un assist all'attivo.
