Domenica 26 ottobre, alle ore 15, il Villa Park sarà il teatro di un'attesa sfida di Premier League tra l'Aston Villa e il Manchester City. La nona giornata del campionato inglese prevede scontri emozionanti, ma quello che si terrà a Birmingham promette scintille. I Citizens, reduci da un inizio di stagione convincente, sono pronti a lottare per mantenere il loro status di favoriti contro i Villans, desiderosi di stupire davanti al loro pubblico.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester City

Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martínez; Pau Torres, Konsa, Lucas Digne, Matty Cash; Onana, Kamara; Morgan Rogers, McGinn, Guessand; Donyell Malen.

Manchester City (4-5-1): Donnarumma; Nathan Aké, Rúben Dias, Nico O'Reilly, Matheus Nunes; Reijnders, Bernardo Silva, Phil Foden, Savinho, Jérémy Doku; Haaland.

Quote di Aston Villa-Manchester City: ospiti nettamente favoriti

Il Manchester City parte con i favori del pronostico per gli esperti di quotazioni.

Bwin offre la vittoria della squadra di Pep Guardiola a 1.85, il pareggio viene quotato a 3.75, mentre un successo dell'Aston Villa è messo in lavagna a 4.00. Analoghe valutazioni giungono da William Hill e Bet365, entrambe danno il City vincente a 1.85, pareggio a 3.75 e 3.60, mentre una vittoria dei padroni di casa varia tra 3.90 e 4.10.

Statistiche dei protagonisti in campo

Pochi giocatori nella Premier League attirano l'attenzione come Erling Haaland, e per una buona ragione.

Il norvegese ha già marcato 11 gol in 8 partite, mostrando una continuità straordinaria con una valutazione di 8.14, risultando una costante minaccia per le difese avversarie. Il compagno Phil Foden, invece, ha contribuito con un gol in 6 apparizioni, sottolineando il suo talento a tutto tondo sul campo con 444 minuti di qualità.

Dal lato dell'Aston Villa, il centrocampista John McGinn si conferma un pilastro della mezza mediana. Ha totalizzato 641 minuti in 8 partite, segnando 1 rete. È un giocatore che dà equilibrio, con 242 passaggi completati e un rating di 6.86, nonostante una certa inconsistenza sui duelli vinti (solo 29 su 70 tentativi). Una giovane promessa come Morgan Rogers, che ha accumulato 712 minuti e sottolineato la sua versatilità offensiva con 1 gol e 2 assist, rappresenta un'altra importante pedina per i Villans con 204 passaggi e una capacità di dribbling in crescita.

Nelle loro file, si distingue anche Donyell Malen, autore di 2 reti in appena 312 minuti di gioco. Nonostante sia un'opzione ricorrente dalla panchina (5 apparizioni come subentrato), Malen ha mostrato un'efficacia che potrebbe risultare decisiva nelle fasi determinanti del match.