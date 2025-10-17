Il London Stadium si prepara ad accendere i riflettori sull’ottava giornata di Premier League 2025/26, con un confronto tutto da seguire tra West Ham e Brentford. Lunedì 20 ottobre alle 21:00, le due squadre scenderanno in campo determinate a trovare continuità in una stagione finora ricca di alti e bassi, promettendo spettacolo e intensità.

Le probabili formazioni di West Ham-Brentford

Per la sfida contro il Brentford, il West Ham dovrebbe scendere in campo con il 4-5-1, puntando sulla solidità difensiva garantita da Max Kilman e Mavropanos, con Aréola a difendere i pali.

In mezzo al campo, il dinamismo di Mateus Fernandes sarà fondamentale per dare equilibrio e ritmo alla manovra, mentre Jarrod Bowen sarà chiamato a ispirare la fase offensiva, supportando Lucas Paquetá, schierato in posizione più avanzata.

Il Brentford dovrebbe rispondere con un 4-4-2 a rombo, affidandosi a Kelleher tra i pali e alla coppia centrale formata da Van den Berg e Nathan Collins. A centrocampo, l’esperienza di Jordan Henderson darà ordine e leadership, mentre in attacco la squadra farà leva sulla pericolosità di Igor Thiago e Kevin Schade, pronti a sfruttare ogni occasione per colpire.

Quote di West Ham-Brentford: Hammers leggermente favoriti

I bookmaker assegnano un lieve vantaggio al West Ham in vista della sfida contro il Brentford.

William Hill quota la vittoria degli Hammers a 2.40, il pareggio a 3.40 e il successo esterno dei Bees a 2.80. Quote molto simili anche su Bet365, che propone la vittoria casalinga a 2.45, il pari a 3.40 e il colpo esterno del Brentford a 2.80.

Un equilibrio che lascia presagire una gara combattuta, con entrambe le squadre in grado di giocarsela fino all’ultimo minuto.

Le statistiche dei giocatori chiave

Confermato titolare nel centrocampo degli Hammers, Mateus Fernandes, classe 2004, si sta rivelando uno dei punti fermi della squadra grazie alla sua visione di gioco e alla sicurezza nel controllo palla.

Le sue statistiche lo confermano: 163 passaggi completati e 14 tackle riusciti nelle prime uscite stagionali. Unico aspetto da migliorare, la disciplina, con 8 falli commessi in 5 partite.

Nel reparto offensivo, Jarrod Bowen continua a essere una delle armi più pericolose del West Ham. A 29 anni, ha già firmato 3 gol e collezionato 7 tiri nello specchio su 9 totali, dimostrando grande precisione sotto porta. La sua abilità nel dribbling (8 riusciti su 20 tentativi) ne fa una minaccia costante per le difese avversarie.

Sul fronte Brentford, Kevin Schade è in cerca di continuità, con 1 gol nelle sue prime 7 presenze stagionali. Ma il vero protagonista resta Igor Thiago: l’attaccante brasiliano ha già messo a segno 4 reti, con un’impressionante precisione al tiro (6 conclusioni su 9 nello specchio). Oltre alla finalizzazione, spiccano la sua forza nei duelli (89 totali, 35 vinti) e la presenza fisica che mette in difficoltà qualsiasi difensore.