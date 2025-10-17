Il London Stadium si prepara ad accendere i riflettori sull’ottava giornata di Premier League 2025/26, con un confronto tutto da seguire tra West Ham e Brentford. Lunedì 20 ottobre alle 21:00, le due squadre scenderanno in campo determinate a trovare continuità in una stagione finora ricca di alti e bassi, promettendo spettacolo e intensità.

Le probabili formazioni di West Ham-Brentford

Per la sfida contro il Brentford, il West Ham dovrebbe scendere in campo con il 4-5-1, puntando sulla solidità difensiva garantita da Max Kilman e Mavropanos, con Aréola a difendere i pali.

In mezzo al campo, il dinamismo di Mateus Fernandes sarà fondamentale per dare equilibrio e ritmo alla manovra, mentre Jarrod Bowen sarà chiamato a ispirare la fase offensiva, supportando Lucas Paquetá, schierato in posizione più avanzata.

Il Brentford dovrebbe rispondere con un 4-4-2 a rombo, affidandosi a Kelleher tra i pali e alla coppia centrale formata da Van den Berg e Nathan Collins. A centrocampo, l’esperienza di Jordan Henderson darà ordine e leadership, mentre in attacco la squadra farà leva sulla pericolosità di Igor Thiago e Kevin Schade, pronti a sfruttare ogni occasione per colpire.

England Flag
Premier League
Giornata 8
18/10/2025 13:30
Nottingham Forest
VS
Chelsea
18/10/2025 16:00
Burnley
VS
Leeds
18/10/2025 16:00
Manchester City
VS
Everton
18/10/2025 16:00
Brighton
VS
Newcastle
18/10/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Bournemouth
18/10/2025 16:00
Sunderland
VS
Wolves
18/10/2025 18:30
Fulham
VS
Arsenal
19/10/2025 15:00
Tottenham
VS
Aston Villa
19/10/2025 17:30
Liverpool
VS
Manchester United
20/10/2025 21:00
West Ham
VS
Brentford

Quote di West Ham-Brentford: Hammers leggermente favoriti

I bookmaker assegnano un lieve vantaggio al West Ham in vista della sfida contro il Brentford.

William Hill quota la vittoria degli Hammers a 2.40, il pareggio a 3.40 e il successo esterno dei Bees a 2.80. Quote molto simili anche su Bet365, che propone la vittoria casalinga a 2.45, il pari a 3.40 e il colpo esterno del Brentford a 2.80.

Un equilibrio che lascia presagire una gara combattuta, con entrambe le squadre in grado di giocarsela fino all’ultimo minuto.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
7
5
1
1
14 / 3
11
16
W
W
D
W
L
2
Liverpool
7
5
0
2
13 / 9
4
15
L
L
W
W
W
3
Tottenham
7
4
2
1
13 / 5
8
14
W
D
D
W
L
4
Bournemouth
7
4
2
1
11 / 8
3
14
W
D
D
W
W
5
Manchester City
7
4
1
2
15 / 6
9
13
W
W
D
W
L
6
Crystal Palace
7
3
3
1
9 / 5
4
12
L
W
W
D
W
7
Chelsea
7
3
2
2
13 / 9
4
11
W
L
L
D
W
8
Everton
7
3
2
2
9 / 7
2
11
W
D
L
D
W
9
Sunderland
7
3
2
2
7 / 6
1
11
L
W
D
D
W
10
Manchester United
7
3
1
3
9 / 11
-2
10
W
L
W
L
W
11
Newcastle
7
2
3
2
6 / 5
1
9
W
L
D
W
D
12
Brighton
7
2
3
2
10 / 10
0
9
D
W
D
L
W
13
Aston Villa
7
2
3
2
6 / 7
-1
9
W
W
D
D
L
14
Fulham
7
2
2
3
8 / 11
-3
8
L
L
W
W
L
15
Leeds
7
2
2
3
7 / 11
-4
8
L
D
W
L
D
16
Brentford
7
2
1
4
9 / 12
-3
7
L
W
L
D
L
17
Nottingham Forest
7
1
2
4
5 / 12
-7
5
L
L
D
L
L
18
Burnley
7
1
1
5
7 / 15
-8
4
L
L
D
L
L
19
West Ham
7
1
1
5
6 / 16
-10
4
L
D
L
L
W
20
Wolves
7
0
2
5
5 / 14
-9
2
D
D
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Confermato titolare nel centrocampo degli Hammers, Mateus Fernandes, classe 2004, si sta rivelando uno dei punti fermi della squadra grazie alla sua visione di gioco e alla sicurezza nel controllo palla.

Le sue statistiche lo confermano: 163 passaggi completati e 14 tackle riusciti nelle prime uscite stagionali. Unico aspetto da migliorare, la disciplina, con 8 falli commessi in 5 partite.

Nel reparto offensivo, Jarrod Bowen continua a essere una delle armi più pericolose del West Ham. A 29 anni, ha già firmato 3 gol e collezionato 7 tiri nello specchio su 9 totali, dimostrando grande precisione sotto porta. La sua abilità nel dribbling (8 riusciti su 20 tentativi) ne fa una minaccia costante per le difese avversarie.

Sul fronte Brentford, Kevin Schade è in cerca di continuità, con 1 gol nelle sue prime 7 presenze stagionali. Ma il vero protagonista resta Igor Thiago: l’attaccante brasiliano ha già messo a segno 4 reti, con un’impressionante precisione al tiro (6 conclusioni su 9 nello specchio). Oltre alla finalizzazione, spiccano la sua forza nei duelli (89 totali, 35 vinti) e la presenza fisica che mette in difficoltà qualsiasi difensore.
