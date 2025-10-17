Il prossimo appuntamento di Serie A vedrà i rossoneri del Milan affrontare la Fiorentina domenica 19 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Valida per la settima giornata del campionato, la sfida promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre decise a consolidare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di AC Milan-Fiorentina

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

Allenatore: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jashari, Pulisic, Saelemaekers, Rabiot

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo con Maignan tra i pali, protetto dal trio difensivo Tomori-Gabbia-Pavlović.

In mediana, la qualità di Modric e la solidità di Fofana e Ricci garantiranno equilibrio e visione di gioco. In dubbio il recupero di Saelemaekers.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson.

Allenatore: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kean, Lamptey, Sohm

La Fiorentina di Stefano Pioli si affida a De Gea tra i pali e a una retroguardia solida guidata da Marì. In mezzo al campo spazio alla regia di Mandragora e Nicolussi Caviglia, con Gosens e Dodò pronti a spingere sulle fasce. In avanti, Piccoli parte favorito per affiancare Gudmundsson nel tandem offensivo viola.

Italy Flag
Serie A
Giornata 7
18/10/2025 15:00
Pisa
VS
Verona
18/10/2025 15:00
Lecce
VS
Sassuolo
18/10/2025 18:00
Torino
VS
Napoli
18/10/2025 20:45
AS Roma
VS
Inter
19/10/2025 12:30
Como
VS
Juventus
19/10/2025 15:00
Cagliari
VS
Bologna
19/10/2025 15:00
Genoa
VS
Parma
19/10/2025 18:00
Atalanta
VS
Lazio
19/10/2025 20:45
AC Milan
VS
Fiorentina
20/10/2025 20:45
Cremonese
VS
Udinese

Quote di AC Milan-Fiorentina: rossoneri favoriti

I bookmaker vedono il Milan nettamente favorito per la sfida di San Siro. William Hill quota il successo dei rossoneri a 1.53, il pareggio a 4.00 e la vittoria della Fiorentina a 6.00. Anche Bet365 propone valori simili, con il Milan a 1.50, il pari a 4.33 e il colpo esterno dei viola a 6.50.

Le quote parlano chiaro, ma come spesso accade in Serie A, il campo potrebbe riservare sorprese, con la Fiorentina pronta a dare battaglia per sovvertire i pronostici.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
6
5
0
1
12 / 6
6
15
W
L
W
W
W
2
AS Roma
6
5
0
1
7 / 2
5
15
W
W
W
L
W
3
AC Milan
6
4
1
1
9 / 3
6
13
D
W
W
W
W
4
Inter
6
4
0
2
17 / 8
9
12
W
W
W
L
L
5
Juventus
6
3
3
0
9 / 5
4
12
D
D
D
W
W
6
Atalanta
6
2
4
0
11 / 5
6
10
D
D
W
W
D
7
Bologna
6
3
1
2
9 / 5
4
10
W
D
W
L
W
8
Como
6
2
3
1
7 / 5
2
9
D
D
W
D
L
9
Sassuolo
6
3
0
3
8 / 8
0
9
W
W
L
W
L
10
Cremonese
6
2
3
1
7 / 8
-1
9
L
D
D
D
W
11
Cagliari
6
2
2
2
6 / 6
0
8
D
L
W
W
L
12
Udinese
6
2
2
2
6 / 9
-3
8
D
L
L
W
W
13
Lazio
6
2
1
3
10 / 7
3
7
D
W
L
L
W
14
Parma
6
1
2
3
3 / 7
-4
5
L
W
D
L
D
15
Lecce
6
1
2
3
5 / 10
-5
5
W
D
L
L
L
16
Torino
6
1
2
3
5 / 13
-8
5
D
L
L
W
D
17
Fiorentina
6
0
3
3
4 / 8
-4
3
L
D
L
L
D
18
Verona
6
0
3
3
2 / 9
-7
3
L
L
D
D
L
19
Genoa
6
0
2
4
3 / 9
-6
2
L
L
L
D
L
20
Pisa
6
0
2
4
3 / 10
-7
2
L
D
L
L
L

Modric in controllo: il maestro rossonero e le sue statistiche

Nel Milan, l’esperienza di Luka Modric continua a rappresentare un valore aggiunto fondamentale. Il centrocampista croato, 40 anni, ha già collezionato 6 presenze in questa stagione per un totale di 515 minuti, impreziositi da 1 gol e 1 assist.

Con una media voto di 7.7, Modric resta un vero faro per i rossoneri: in fase di possesso ha completato 404 passaggi e firmato 12 key passes, mentre in copertura ha messo a referto 10 intercetti e 9 contrasti vinti, confermandosi un leader tecnico e tattico.

Le rivali viola: equilibrio e potenzialità

In casa Fiorentina, le attenzioni si concentrano su Robin Gosens e sul giovane Jacopo Fazzini. Il tedesco, con 527 minuti distribuiti su 6 presenze, garantisce esperienza, corsa e solidità sulla fascia sinistra. Fazzini, invece, con 272 minuti giocati tra titolarità e subentri, porta freschezza e dinamismo nella mediana di Pioli. Entrambi incarnano lo spirito combattivo e la determinazione che serviranno ai viola per reggere il confronto di San Siro.
