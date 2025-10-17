Il prossimo appuntamento di Serie A vedrà i rossoneri del Milan affrontare la Fiorentina domenica 19 ottobre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Valida per la settima giornata del campionato, la sfida promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre decise a consolidare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di AC Milan-Fiorentina

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

Allenatore: Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jashari, Pulisic, Saelemaekers, Rabiot

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo con Maignan tra i pali, protetto dal trio difensivo Tomori-Gabbia-Pavlović.

In mediana, la qualità di Modric e la solidità di Fofana e Ricci garantiranno equilibrio e visione di gioco. In dubbio il recupero di Saelemaekers.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson.

Allenatore: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kean, Lamptey, Sohm

La Fiorentina di Stefano Pioli si affida a De Gea tra i pali e a una retroguardia solida guidata da Marì. In mezzo al campo spazio alla regia di Mandragora e Nicolussi Caviglia, con Gosens e Dodò pronti a spingere sulle fasce. In avanti, Piccoli parte favorito per affiancare Gudmundsson nel tandem offensivo viola.

Quote di AC Milan-Fiorentina: rossoneri favoriti

I bookmaker vedono il Milan nettamente favorito per la sfida di San Siro. William Hill quota il successo dei rossoneri a 1.53, il pareggio a 4.00 e la vittoria della Fiorentina a 6.00. Anche Bet365 propone valori simili, con il Milan a 1.50, il pari a 4.33 e il colpo esterno dei viola a 6.50.

Le quote parlano chiaro, ma come spesso accade in Serie A, il campo potrebbe riservare sorprese, con la Fiorentina pronta a dare battaglia per sovvertire i pronostici.

Modric in controllo: il maestro rossonero e le sue statistiche

Nel Milan, l’esperienza di Luka Modric continua a rappresentare un valore aggiunto fondamentale. Il centrocampista croato, 40 anni, ha già collezionato 6 presenze in questa stagione per un totale di 515 minuti, impreziositi da 1 gol e 1 assist.

Con una media voto di 7.7, Modric resta un vero faro per i rossoneri: in fase di possesso ha completato 404 passaggi e firmato 12 key passes, mentre in copertura ha messo a referto 10 intercetti e 9 contrasti vinti, confermandosi un leader tecnico e tattico.

Le rivali viola: equilibrio e potenzialità

In casa Fiorentina, le attenzioni si concentrano su Robin Gosens e sul giovane Jacopo Fazzini. Il tedesco, con 527 minuti distribuiti su 6 presenze, garantisce esperienza, corsa e solidità sulla fascia sinistra. Fazzini, invece, con 272 minuti giocati tra titolarità e subentri, porta freschezza e dinamismo nella mediana di Pioli. Entrambi incarnano lo spirito combattivo e la determinazione che serviranno ai viola per reggere il confronto di San Siro.