Sarà un classico della Premier League quello che vedrà scendere in campo Liverpool e Manchester United il 19 ottobre alle ore 17:30 ad Anfield Road. L'appuntamento è uno di quelli da cerchiare in rosso sul calendario per tutti gli appassionati, con due storici rivali pronti a darsi battaglia nel celebre "North West Derby". I riflettori saranno puntati su giocatori chiave come Mohamed Salah e Cody Gakpo, mentre i tifosi dello United sperano nelle magie di Bruno Fernandes e di Šeško per ribaltare i pronostici.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester United

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Van Dijk, Conor Bradley, Kerkez, Frimpong; Mac Allister, Wirtz; Szoboszlai, Gakpo, Salah; Isak.

Manchester United (3-4-2-1): Lammens; De Ligt, Shaw, Yoro; Fernandes, Casemiro, Diallo, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Šeško.

Quote di Liverpool-Manchester United: favoriti i Reds

Secondo i bookmaker, il favore del pronostico pende decisamente dalla parte dei padroni di casa: William Hill offre il successo del Liverpool a 1.62, mentre il pareggio è quotato a 4.33 e la vittoria degli ospiti a 4.80.

Bet365 propone quote simili, con il segno "1" a 1.62, il "2" a 4.50 e "X" identicamente a 4.33. Un chiaro segnale della difficoltà che i Red Devils potrebbero incontrare sul terreno dei rivali di sempre.

Le statistiche dei protagonisti principali

Mohamed Salah del Liverpool ha finora collezionato 7 presenze in questa Premier League, giocando 629 minuti e mettendo a segno 2 gol conditi da 2 assist.

La sua prestazione media si attesta a un rating di 6.66, con 5 tiri nello specchio su 9 tentativi. Le sue performance non sono solamente una questione di cifre, ma di leadership in campo.

Dominik Szoboszlai è un altro pilastro dei Reds, con la sua presenza totalizzante in campo. A oggi ha accumulato 630 minuti distribuiti in 7 apparizioni, featuring un gol e 13 tackle. Con un rating di 7.01, si dimostra un giocatore capace di fornire equilibrio e inventiva al centrocampo.

In casa Manchester, Benjamin Šeško rappresenta una delle speranze offensive. In 7 partite ha segnato 2 reti con 6 tiri su 10 finiti nello specchio, vedendo un minutaggio di 387 minuti complessivi. La sua freschezza e atletismo possono rappresentare una seria minaccia per la retroguardia allenata da Klopp.

Bruno Fernandes avrà il compito di orchestrare la manovra dei Red Devils. Il talento portoghese si distingue per la sua precisione nei passaggi chiave, rendendolo un regista avanzato di grandissima affidabilità.